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Хакери поки не виявили вразливості в системі "Дія", - глава Мінцифри Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Хакери поки не виявили вразливості в системі

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити вразливості в системі "Дія".

Про це він заявив у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конкурс і зараз триває, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували", - сказав Федоров.

Міністр підкреслив, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити вразливості в системі "Дія".

Дивіться також: Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "білих" хакерів із пошуку вразливостей у мобільному застосунку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.
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Топ коментарі
+11
угу. а кредиты левые и утечка данных "це марево"?
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12.09.2021 21:39
+10
Фьодоров вже давно працює

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12.09.2021 21:46
+10
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12.09.2021 21:48
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Чудова новина.
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12.09.2021 21:30 Відповісти
А шо так? Зеля оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?
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12.09.2021 21:44 Відповісти
Ага. Как и отсутствие международных сертификатов безопасности. Просто отлично, только для кого?
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12.09.2021 21:48 Відповісти
А ще рік тому наскрізь зелений віце-прем'єр Фьодоров розповідав, що кіберзагрози надто перебільшені і країні взагалі не треба звертати на них уваги. Мовляв, шмарклі усіх спеців звільнили, а усе функціонує без них дуже добре. Хуже ж нє будєт, хоч посмєйомся!
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12.09.2021 22:01 Відповісти
ПОКА.......
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12.09.2021 22:55 Відповісти
А фсб?
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12.09.2021 21:31 Відповісти
белые хакеры в том году выкинули слитую базу РЖД - бонус в паблик
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12.09.2021 21:38 Відповісти
Фьодоров вже давно працює

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12.09.2021 21:46 Відповісти
звучит как вызов
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12.09.2021 21:32 Відповісти
фуфляк
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12.09.2021 22:57 Відповісти
Наверное эта мизерная сумма для конкретных людей!

Да и зачем им лишний раз светится?!
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13.09.2021 09:36 Відповісти
угу. а кредиты левые и утечка данных "це марево"?
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12.09.2021 21:39 Відповісти
поднимите призовые до 1 млн. дол. - посмотрите как эта ваша дия вылетит в трубу))
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12.09.2021 21:40 Відповісти
...как они подымут, если тогда вылетят в трубу сами, в месте с Дией
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12.09.2021 21:42 Відповісти
Интернет-жулик Федоров рассказывает что "белые" хакеры (!кто это вообще?) не выявили уязвимостей! Это из серии "миллард деревьев" и "зарплата учителей 4000 евро"
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12.09.2021 21:41 Відповісти
інтренет-шахрай Фьодоров завжди боровся з пропагандою як міг

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12.09.2021 21:47 Відповісти
"Белые хакеры"...Это он так санитаров называет.)

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12.09.2021 23:24 Відповісти
неуловимый джо

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12.09.2021 21:45 Відповісти
А как можно найти дыру в дыре? Эйнштен даже не смог бы...
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12.09.2021 21:47 Відповісти
а той, хто виявить - той одразу ж зізнається, еге ж!
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12.09.2021 21:47 Відповісти
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12.09.2021 21:48 Відповісти
ЗЕ-Міністр діджиталізації ******* Фьодоров десь плаче поруч у куточку
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12.09.2021 21:52 Відповісти
А шахрай і кардер Міша Фьодоров - нормальний відповідальний розробник
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12.09.2021 21:49 Відповісти
Хакеры пока не выявили уязвимости в системе "Дія" потому что при разработке небыло спецов ,,касперского,,
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12.09.2021 21:49 Відповісти
- Почему не пойман Неуловимый Джо?

- Потому что нах никуму не нужен!
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13.09.2021 09:48 Відповісти
И да.... Бутусов, твой новый фейс раздражает!!!
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12.09.2021 21:51 Відповісти
****,думал,не на тот сайт попал
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12.09.2021 21:51 Відповісти
Може хтось нею й користується, поки що нема потреби, як і у квадраті великого малювальника з українсько-жидівськими корневищами Малєвіча.
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12.09.2021 21:52 Відповісти
Сам Фьодоров ж не айтіішник і не хакнр. В нього відповідних знань немає.
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12.09.2021 21:55 Відповісти
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров консультируется с основателем Telegram'a россиянином Дуровым по законопроектам, которые связаны с криптовалютой, виртуальными активами и т. д...наивные зеленые дурачки и дальше продолжают пользоваться его Дiей..
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12.09.2021 21:57 Відповісти
Ці хакери часом не тижневі трускавецькі курси закінчували?
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12.09.2021 22:00 Відповісти
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12.09.2021 22:04 Відповісти
Павел Дуров сдал ФСБшникам Путлера все что можно и нельзя...
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12.09.2021 22:05 Відповісти
По-моему это брехня,он живет то в штатах,то в Эмиратах,зачем ему?
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12.09.2021 22:41 Відповісти
Потому там спокойно и не бедно живет, а не нюхает новичок или пьет чай с плутонием, что сдал всех и вся
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13.09.2021 08:21 Відповісти
Він в США напозичався для створення своєї криптовалюти TON, а уряд США не дав дозвіл. Інвестори подали до суду щодо повернення боргів. Такі суми він не міг повернути і опинився б Паша у в'язниці, та "братушкі" допомогли і тепер в нього все гаразд, а телега під ковпаком ФСБ, як і всі хто з ним контактує.
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13.09.2021 10:45 Відповісти
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12.09.2021 22:21 Відповісти
Навіщо сайт змінили? Хоча зараз більш менш норм.А от попередня зміна,була блювотинням.
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12.09.2021 22:42 Відповісти
))) "свои, ручные" конечно "не найдут"
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12.09.2021 22:43 Відповісти
Якщо вищезгадані хакери раніше працювали тамадами та фотографами, то звісно не зможуть зламати Дію
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12.09.2021 23:02 Відповісти
Это неуловымый Джо.

Почему? Никто не может поймать?

Нет, просто нах.. Кому нужен
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12.09.2021 23:11 Відповісти
Очень удобная и полезная штука! 👍
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13.09.2021 00:08 Відповісти
Ничто не вечно под луной

Пусть народ подсядет, за хаками не заржавеет
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13.09.2021 00:24 Відповісти
слово "пока" из уст чиновника неприемлемо!
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13.09.2021 01:02 Відповісти
А если выявили, то вам об этом не сказали
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13.09.2021 01:28 Відповісти
З.Ы. Пару недель назад видел в продаже полную базу (с адресами, фио и фотками) ПенсФонда киевской области.
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13.09.2021 01:31 Відповісти
Базы пентагона вскрывают , а тут не могут!? Это иы такие умные , или они - дураки?
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13.09.2021 02:44 Відповісти
Дебилоид, нахрен хакерам время тратить, если сами создатели приложения РУКАЖОПЫ!
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16.10.2021 00:49 Відповісти
 
 