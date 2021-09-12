Хакери поки не виявили вразливості в системі "Дія", - глава Мінцифри Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити вразливості в системі "Дія".

Про це він заявив у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конкурс і зараз триває, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували", - сказав Федоров.

Міністр підкреслив, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити вразливості в системі "Дія".

Дивіться також: Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "білих" хакерів із пошуку вразливостей у мобільному застосунку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.