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Хакери поки не виявили вразливості в системі "Дія", - глава Мінцифри Федоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити вразливості в системі "Дія".
Про це він заявив у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Конкурс і зараз триває, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували", - сказав Федоров.
Міністр підкреслив, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити вразливості в системі "Дія".
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "білих" хакерів із пошуку вразливостей у мобільному застосунку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.
Топ коментарі
+11 Стрелок
показати весь коментар12.09.2021 21:39
+10 хужє не будєт
показати весь коментар12.09.2021 21:46
+10 Стрелок
показати весь коментар12.09.2021 21:48
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Да и зачем им лишний раз светится?!
джо
- Потому что нах никуму не нужен!
Почему? Никто не может поймать?
Нет, просто нах.. Кому нужен
Пусть народ подсядет, за хаками не заржавеет
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