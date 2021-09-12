Майже 1,5 тисячі ізраїльтян отримали позитивний тест на COVID-19 після повернення з України
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За вихідні 11-12 вересня у майже півтори тисячі ізраїльтян, які повернулися з України, виявили коронавірус. Багато громадян цієї країни 6-8 вересня відвідували Умань, де святкували Рош ха-Шана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За даними ізраїльської газети Haaretz, за вихідні в Ізраїль повернулися 1 713 осіб, які отримали позитивний тест на коронавірус. З них 1 439 випадків було у людей, які повернулися з України.
Крім того, понад 200 ізраїльтян після повернення з паломництва в Україну намагалися використовувати підроблений тест на коронавірус. У деяких із них зрештою виявили цей вірус.
За даними Національної поліції, цього року в Умань здійснили паломництво понад 30 тисяч осіб. Представники однієї з течій іудаїзму - брацлавські хасиди - приїжджають в Умань, бо в місті розташована могила засновника цієї течії - рабина Нахмана з Брацлава. А роблять вони це на новий рік за іудейським календарем. Цього року свято було 6-8 вересня.
Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у житті побувати на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо зустрінуть іудейський Рош ха-Шана біля його могили, наступний рік буде щасливим для них.
Через релігійні свята в Ізраїлі знову почала зростати кількість випадків коронавірусу. Хоча ще наприкінці серпня, коли в країні стала доступна третя доза вакцини, там ситуація поліпшувалася.
Однак кількість смертей від ускладнень захворювання продовжує скорочуватися і зараз. В Ізраїлі вже вакцинували понад 60% населення. Зокрема, майже три мільйони людей вже отримали третю дозу препарату.
Від початку пандемії в цій дев'ятимільйонній країні виявили понад 1,1 млн випадків коронавірусу. 7,3 тис. людей померли від ускладнень захворювання.
Будь ласка, зачекайте...
У ізраільтян є яйця, .....залізні)))))
Станом на 11.09 в Україні повністю вакциновано 4775986 осіб або 11,54 %
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
Китай відкидаю одразу, так англійською нічого не перекладають. США? Канада? Австралія?
Коли вже їх почнуть ******* місцеві?
кушайте и не обляпайтесь.
таким шрифтом,і таким, і навіть курсивом. я вітаю такі зміни, коли можливості десктопної версії сайту стали доступними в мобільній.
-Начальнік,ти нє повєріш,он уже убітий прішол.
Зараз по місту багато хворих. Є померлі навіть серед міського начальства.
В діагнозах пишуть якийсь бронхіт. У мене в родичів вся сім'я перехворіла. Якийсь дуже дивний колективний бронхіт.
Нормальний ******** дизайн та верстка.
В труні я бачив таку **********!
А якщо серйозно, можливо ще допилять.
Гадаю завжди можна постукатись редактору чи організувати флешмоб -- додайте сортування коментів ))
Завжди є певна інерція, переважна більшість до чогось звикають і бояться змін, навіть якщо вони позитивні.
Умань - не Новые Санжары.
Не там Цадик Нахман умер.
(Это не дискриминация! Это - забота об их здоровье.)
Причем лепрозория, в котором можно купить любую справку.
9 ч
Я зараз пе Епіцентрі на Григоренко, передають по гучномовцю, що у відділі «Сад-огород» розташований центр вакцінації, є Пфайзер, Модерна, Ковішелд. До 17:00 відкрито. Із собою треба мати паспорт. Може кому треба.