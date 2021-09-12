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Майже 1,5 тисячі ізраїльтян отримали позитивний тест на COVID-19 після повернення з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Майже 1,5 тисячі ізраїльтян отримали позитивний тест на COVID-19 після повернення з України

За вихідні 11-12 вересня у майже півтори тисячі ізраїльтян, які повернулися з України, виявили коронавірус. Багато громадян цієї країни 6-8 вересня відвідували Умань, де святкували Рош ха-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За даними ізраїльської газети Haaretz, за вихідні в Ізраїль повернулися 1 713 осіб, які отримали позитивний тест на коронавірус. З них 1 439 випадків було у людей, які повернулися з України.

Крім того, понад 200 ізраїльтян після повернення з паломництва в Україну намагалися використовувати підроблений тест на коронавірус. У деяких із них зрештою  виявили цей вірус.

Дивіться також: Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція. ВІДЕО

За даними Національної поліції, цього року в Умань здійснили паломництво понад 30 тисяч осіб. Представники однієї з течій іудаїзму - брацлавські хасиди - приїжджають в Умань, бо в місті розташована могила засновника цієї течії - рабина Нахмана з Брацлава. А роблять вони це на новий рік за іудейським календарем. Цього року свято було 6-8 вересня.

Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у житті побувати на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо зустрінуть іудейський Рош ха-Шана біля його могили, наступний рік буде щасливим для них.

Через релігійні свята в Ізраїлі знову почала зростати кількість випадків коронавірусу. Хоча ще наприкінці серпня, коли в країні стала доступна третя доза вакцини, там ситуація поліпшувалася.

Однак кількість смертей від ускладнень захворювання продовжує скорочуватися і зараз. В Ізраїлі вже вакцинували понад 60% населення. Зокрема, майже три мільйони людей вже отримали третю дозу препарату.

Дивіться також: Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС. ВIДЕО

Від початку пандемії в цій дев'ятимільйонній країні виявили понад 1,1 млн випадків коронавірусу. 7,3 тис. людей померли від ускладнень захворювання.
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Топ коментарі
+15
верните старый сайт! ну задрали с вашими новациями!
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12.09.2021 22:39
+11
сам ретроград. Ничего нормального
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12.09.2021 22:55
+10
но это не значит что они могли здесь заразиться...они могли к нам такими уже приехать и перезаражать тут пол Умани
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12.09.2021 22:19
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без хасиду немає ковиду!
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12.09.2021 21:59 Відповісти
12000 ізраільтян прибуло в Умань на день народження Садика. Усі вони повернулися додому після 10 вересня. В Україні щєплено всього 20% населення.

У ізраільтян є яйця, .....залізні)))))
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12.09.2021 22:07 Відповісти
Звідки у Вас настільки хибні дані?

Станом на 11.09 в Україні повністю вакциновано 4775986 осіб або 11,54 %

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
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13.09.2021 09:15 Відповісти
маску тора тоже запрещает носить?
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12.09.2021 22:00 Відповісти
Маску Тора? Такую?

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12.09.2021 22:30 Відповісти
Найцікавіше, що ніхто не помер.
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12.09.2021 22:01 Відповісти
Это значит только одно - при выезде они КУПИЛИ отрицательные тесты в Украине. Все что надо знать о наших зеленых безмозгликах
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12.09.2021 22:01 Відповісти
у нас и сертификатами вакцинации торгуют. вплоть до того, что при тебе выльют дозу препарата, а в базу занесут, что тебя укололи
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12.09.2021 22:27 Відповісти
*****

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12.09.2021 22:04 Відповісти
Це неправельна картинка.Має бути з боку ще одна мама.Це такі тренди.Або одна має бути біленька,а інша темненька.Ви що білий пригноблювач і сексист?
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12.09.2021 22:57 Відповісти
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12.09.2021 22:10 Відповісти
Де це такий плакат? Наскільки я знаю, жодна країна Європи не прийняла закон про обов'язкову вакцинацію.

Китай відкидаю одразу, так англійською нічого не перекладають. США? Канада? Австралія?
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12.09.2021 22:15 Відповісти
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12.09.2021 22:16 Відповісти
частная собственность. и до свидания.
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12.09.2021 22:29 Відповісти
Так нігерам тоді теж можна сказати, що чорних тут не обслуговуємо. Тут або місцева влада вводить обмеження для всіх, або нехай обслуговують.
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13.09.2021 05:07 Відповісти
Важнее во что обошлись хасиды Украине.
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12.09.2021 22:10 Відповісти
Хасіди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу.

Коли вже їх почнуть ******* місцеві?
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12.09.2021 22:15 Відповісти
Місцеві на них некисле бабло молотять
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12.09.2021 22:16 Відповісти
За 100$ вони і срати будуть по балконах,місцеві нічого їм не скажуть?
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12.09.2021 22:18 Відповісти
Так не скажуть.А ви не знали?
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12.09.2021 22:40 Відповісти
Це расизм і антисемітизм.
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12.09.2021 22:54 Відповісти
Жідам усе можна , і не поважати інших людей , і срати ...бо вони ж гріхи замоліли
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12.09.2021 23:01 Відповісти
Українці ж самі цього хочуть.Самі завже перед кимось плазують.То хто в цьому винен?
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12.09.2021 23:02 Відповісти
Так у нас и президентом хасида выбрали. поздно жаловаться, когда мозгов нет у нарида.
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12.09.2021 23:18 Відповісти
Як не крути, а зелений "хасид" направду виявився кращим президентом і більшим українцем, аніж ваш сивочолий вальцман.
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13.09.2021 09:18 Відповісти
Как не крути, а вы заплатили лично из своего кошелька в 2020 году 20к гривен вашему хасиду, в 2021 вы потратили на хасида уже 30к грн., а в 2022 году ваша жизнь будет стоить вам дороже уже на 50к гривен.

кушайте и не обляпайтесь.
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13.09.2021 12:07 Відповісти
За пару днів заробляють плюс-мінус штуку баксів
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12.09.2021 23:17 Відповісти
За 100 баксів місцеві ще й сраку їм після цього витруть та спасибі скажуть. Там у людей відчуття гідності взагалі немає.
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13.09.2021 05:09 Відповісти
Сразу, как только они перестанут платить деньги...
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12.09.2021 22:18 Відповісти
А шо ты хотел от избирателей потерпевшего вiслюка?...
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12.09.2021 22:21 Відповісти
И что прикольно - жизнь их не учит. Ходят кругами по одним и тем же граблям...
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12.09.2021 22:25 Відповісти
Не дивуюся. Бо таке ж саме я бачив в Боро Парку ( Нью Йорк) щє 25 років тому. Це їх образ життя. Раби прибируть ( так вони вважають). Головне, щоб не порізати хліб ножем, яким різав рибу ( не кошерно). А те, що немитися тижднями, срати під ноги - то пофі

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12.09.2021 22:29 Відповісти
Неправда про ніж, що після риби не можна хліб різати. Після риби чи м'яса ніж для хліба не заборонений. Можливо, так не прийнято (сумніваюсь), але кашрут тут точно ні до чого.
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12.09.2021 23:15 Відповісти
місцевих вже саджають за висловлення обурення.
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13.09.2021 08:09 Відповісти
Як казав мікола яніч: Нєхай шшастіть...
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12.09.2021 22:17 Відповісти
Дизайн змінили,чи що?
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12.09.2021 22:17 Відповісти
Тепер перевіряйте на ковід 800 поліціантів і нацгвардійців, які були прикомандировані з інших регіонів.
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12.09.2021 22:18 Відповісти
А Шо це, на Цензорі інтерХВєйс оновили?
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12.09.2021 22:18 Відповісти
Скорее - убили...
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12.09.2021 22:20 Відповісти
Та чого ж. Мобільна версія тепер досить зручна. Можна вводити текст таким шрифтом, і таким, і навіть курсивом. я вітаю такі зміни, коли можливості десктопної версії сайту стали доступними в мобільній.

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12.09.2021 22:40 Відповісти
Так я ж вроді ніяких коментарів, незадоволеності чи похвали не виражав. Тільки констатував ХВакт.
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12.09.2021 22:44 Відповісти
но это не значит что они могли здесь заразиться...они могли к нам такими уже приехать и перезаражать тут пол Умани
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12.09.2021 22:19 Відповісти
-Ах ви сукі наркоманскіє,хто етому мудаку топор в спіну засаділ?!

-Начальнік,ти нє повєріш,он уже убітий прішол.
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12.09.2021 22:40 Відповісти
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12.09.2021 22:19 Відповісти
українська статистика напружилась. Я в тому році як був в Польщі слідкував за зараженими кожен день, це було в квітні 20-го, кожен день стабільно 400-450 хворих, кожен день. А тепер, по сусідніх країнах подивіться статистику і по Україні)))) Не вірю ні на йоту
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12.09.2021 22:33 Відповісти
Мені теж здається, що статистика брехлива.
Зараз по місту багато хворих. Є померлі навіть серед міського начальства.
В діагнозах пишуть якийсь бронхіт. У мене в родичів вся сім'я перехворіла. Якийсь дуже дивний колективний бронхіт.
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13.09.2021 09:09 Відповісти
Это они еще на СПИД не проверялись
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12.09.2021 22:35 Відповісти
верните старый сайт! ну задрали с вашими новациями!
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12.09.2021 22:39 Відповісти
Ретроград?

Нормальний ******** дизайн та верстка.
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12.09.2021 22:47 Відповісти
сам ретроград. Ничего нормального
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12.09.2021 22:55 Відповісти
Ха-ха-ха, ти хоч би подивився значення цього слова, перед тим як "самкати"
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13.09.2021 22:41 Відповісти
Багато зручних оппцій стало недоступно або через дупу!

В труні я бачив таку **********!
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13.09.2021 06:51 Відповісти
Це яких наприклад?
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13.09.2021 22:43 Відповісти
Сортування коментів.
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14.09.2021 07:59 Відповісти
доволі короткий список ))

А якщо серйозно, можливо ще допилять.

Гадаю завжди можна постукатись редактору чи організувати флешмоб -- додайте сортування коментів ))

Завжди є певна інерція, переважна більшість до чогось звикають і бояться змін, навіть якщо вони позитивні.
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14.09.2021 13:41 Відповісти
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12.09.2021 22:41 Відповісти
Правильно й дорогой идёте, товарищи!
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12.09.2021 22:43 Відповісти
А сало таки лікує.
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12.09.2021 22:46 Відповісти
Да уж...

Умань - не Новые Санжары.

Не там Цадик Нахман умер.
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12.09.2021 22:48 Відповісти
Хотя, в Умани тоже есть дальновидные люди.

(Это не дискриминация! Это - забота об их здоровье.)

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12.09.2021 22:51 Відповісти
Украина приобретает иммидж лепрозория.

Причем лепрозория, в котором можно купить любую справку.
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12.09.2021 22:55 Відповісти
НепоганаТетяна@ian_tanyа

9 ч



Я зараз пе Епіцентрі на Григоренко, передають по гучномовцю, що у відділі «Сад-огород» розташований центр вакцінації, є Пфайзер, Модерна, Ковішелд. До 17:00 відкрито. Із собою треба мати паспорт. Може кому треба.
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12.09.2021 23:01 Відповісти
хорошо что не у відділі отрута для шкідників
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13.09.2021 23:03 Відповісти
Правильно ли я понял, что пейсатые приехали все вакцинированые, "прошли" т.с. изоляцию в 2 недели, бухнули на свой новый год и заразились у нас!? то то и оно
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12.09.2021 23:06 Відповісти
Вообще то при въезде на Украину хасиды должны были показать свидетельство о полной вакцинации - и самое главное что показывали...Интересно кто поверил как это ортодоксальные евреи все дружно вакцинировались? Не удивлюсь если они уже больными приехали.
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12.09.2021 23:06 Відповісти
...или тест, или сесть на карантин. Так что есть варианты.
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12.09.2021 23:09 Відповісти
Покажи документ, согласно которому КОВИД отнесен в разряд ОРВИ.
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12.09.2021 23:10 Відповісти
Т.е. ты сбалаболил
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13.09.2021 00:17 Відповісти
Действительно! вы обязательно напишите тут весной 2022 года, если будете живой.
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12.09.2021 23:24 Відповісти
Одним словом засранцы хуже Шарикова
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12.09.2021 23:17 Відповісти
Почти все заразились в Украине. Украинская статистика начинает вызывать сомнения.
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12.09.2021 23:20 Відповісти
Важно не то, заразились, или нет. Важна способность организмов эффективно бороться с заражением.
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12.09.2021 23:25 Відповісти
Не совсем так. оф. статистику нужно умножать на 5, но сами хасиды - редкие долбоящеры, точно так же отказываются вакцинироваться, как и наши маразматики. скорее всего приехали уже больными, в самолете хватит 1 больного, чтобы толпа за время полета заразилась.
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12.09.2021 23:26 Відповісти
ну движение против вакцинации определенно кто то спонсирует и управляет, при чем это не только у еас в Украине, но и в Европе. Основном там люди с нре далеким мышлением и не надо им фвактов, что бы придумать не существующее, однако к сожалению из-за них сильно страдают старики
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13.09.2021 00:41 Відповісти
кацапские промокашки за 3 копейки и пишут тут и в UA пространстве от лица антиваксеров. кацапам выгодно сорвать вакцинацию, чтобы было максимум заболевших, локдаун, падение экономики и хаос.
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13.09.2021 08:10 Відповісти
к сожалению зе избиратели и тут лидируют
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19.09.2021 23:33 Відповісти
Ну, хоч щось привезли...
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13.09.2021 00:18 Відповісти
не зря їздили
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13.09.2021 11:14 Відповісти
Если учесть инкубационный период, то возникает вопрос: " А с чем они приехали в Украину?"
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13.09.2021 01:22 Відповісти
Що сталося з обличчям цензора верніть в зад
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13.09.2021 08:52 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять, хана будет.
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13.09.2021 09:30 Відповісти
когда наконец этот Уманский рассадник прекратится?
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13.09.2021 16:07 Відповісти
 
 