Боєць 74-го ОРБ Денис Герман загинув 11 вересня унаслідок російського обстрілу на Донбасі

Учора, 11 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від осколкових поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами, загинув Денис Герман.

Про це йдеться в матеріалі видання MIL.IN.UA повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 вересня унаслідок артилерійського обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець, солдат Герман Денис Сергійович. Він проходив службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні", - йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, за минулу добу, 11 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ. Унаслідок ворожого вогню два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, дев'ять зазнали поранень, ще один - бойового травмування. Стан здоров'я трьох захисників - середньої тяжкості, інших - задовільний.