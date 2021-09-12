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Новини Політика України
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"Дія" почне повідомляти про те, який банк і для чого перевіряє кредитну історію, - глава Мінцифри Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчим часом у "Дії" запуститься послуга щодо повідомлення користувачів про те, який банк і для чого перевіряє їхню кредитну історію.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і для чого перевіряє вашу кредитну історію", - сказав Федоров.

Крім того, міністр зазначив, що на найближчому "Дія"-саміті буде презентовано багато нових цифрових послуг, які пов'язані з отриманням субсидій, комунальними і соціальними послугами.

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Топ коментарі
+5
Якщо у вас є гроші,ми йдемо до вас!
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12.09.2021 23:45
+4
Сдают все, кому не лень. Налоговая продает свои базы, Пенсионный - свои. Банки продают данные о крупных заемщиках. Менты - просто вообще всё продадут, что у них на тебя есть. Короче, если у тебя есть деньги, тебе будет доступно всё обо всех. А деньги у мошенников есть всегда, так что данные неминуемо к ним попадут, с этим нужно смириться.
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13.09.2021 00:11
+3
Шахраив везде хватает
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13.09.2021 00:36
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Якщо у вас є гроші,ми йдемо до вас!
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12.09.2021 23:45 Відповісти
Это героин? Или что-то помощнее?
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13.09.2021 00:07 Відповісти
В якому сенсі?
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13.09.2021 00:12 Відповісти
Цілий віце-прем'єр Фьодоров казав же, що кібербезпека надто переоцінена та звільнив усіх фахівців а хуженєстало?
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13.09.2021 00:14 Відповісти
Та Федорів ж не розбирається в безпеці.Він говорить лише те,що зараз модно.Біткоїнти,дрони,нейромережі і тд.
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13.09.2021 00:17 Відповісти
Саме Фьодоров Віслюку ботів накручував, а сам Зєля всю виборчу кампанію вів через відосіки, уникаючи прямої розмови з опонентом - це масштаб, даааа, це не заради лайків, дааа. Наркомани чортові

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13.09.2021 00:21 Відповісти
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13.09.2021 00:22 Відповісти
Федоров добре пристроївся.В нього все класно.
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13.09.2021 00:23 Відповісти
ЗЕбанат ФЕдот пристроївся такою собі сіренькою мишкою він весь час якось в тіні,але ще себе покаже
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13.09.2021 00:25 Відповісти
Та він не піде в президенти.Це зараз його максимум.Він наймолодший міністр в історії України і член ради РНБО.Це дуже високо.
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13.09.2021 00:28 Відповісти
фьодоров зашкварив ботів віслюка, знайдені ботоферми які розкручували Сівоху, "Голос", Вакарчука, Гріцаенка
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13.09.2021 00:33 Відповісти
Все одно ж йому не буде за нічого.
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13.09.2021 00:35 Відповісти
завдяки цьому Федот пробився на цілого міністра в галузі, в якій він майже нічого не тямить.

Відповідати нєйросєтчатнік буде як і всі ЗЕбанати на нарах.
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13.09.2021 00:39 Відповісти
Ніхто не буде відповідати,завжди так було.
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13.09.2021 00:42 Відповісти
Міхаіл Фьодоров, який організував медіа кампанію Зеленського, не криючись розповідає, як вони всіх обдурили. Ну, бо тим, малоросам кого вони обдурили, не звикали бути обдуреними.

Маю надію що в 2024 році ЗЕбанати за все дадуть відповідь
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13.09.2021 00:48 Відповісти
Круто, кто-б что не говорил...кстати напоминает закон о строительстве принятый недавно в первом чтении о том что теперь квартиру нельзя булет продать несколько раз по причине регистрации каждой проданой квартиры в минюсте
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12.09.2021 23:47 Відповісти
Для особо одаренных: уже много лет, существует единый реестр иммущественных прав.
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12.09.2021 23:56 Відповісти
Но ведь как-то народ умудряется одну и ту же квартиру продать пять раз за один день разным покупателям. Есть значит какая-то дыра в технологии использования этого реестра. Или просто в самом реестре.
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13.09.2021 00:08 Відповісти
Дыра эта называется "свой нотариус", к реестру это не имеет никакого отношения - в него при таких продажах информация не заносится вообще.
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13.09.2021 01:01 Відповісти
Ты в конце сделки должен получить "витяг з реєстру", ладно, согласен, его тоже можно подделать, но никто не мешает его тут же сделать ещё раз в другом месте. Думаю, что дыра чуть сложнее банальных "черных нотариусов".
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13.09.2021 01:55 Відповісти
Фёдоров, не смешите наши тапочки

сначала бы разобрались, как шахраям попадает информация об одиноких стариках . И шахраи их разводят на деньги по телефону
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12.09.2021 23:48 Відповісти
Я не старик, но мне тоже звонили, грозили, слали смс....

Полный игнор.

Отстали.
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12.09.2021 23:54 Відповісти
Надо выяснить кто сдаёт базы аферистам . А базу ДІЇ тоже могут сдать
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12.09.2021 23:59 Відповісти
Сдают все, кому не лень. Налоговая продает свои базы, Пенсионный - свои. Банки продают данные о крупных заемщиках. Менты - просто вообще всё продадут, что у них на тебя есть. Короче, если у тебя есть деньги, тебе будет доступно всё обо всех. А деньги у мошенников есть всегда, так что данные неминуемо к ним попадут, с этим нужно смириться.
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13.09.2021 00:11 Відповісти
На третий год наркоманов у власти у тебя еще возникают вопросы?
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13.09.2021 00:12 Відповісти
Так это было и до зеленского .

мою свекровь просто развели на 1500 гр , шо ее сын якобы в дтп попал
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13.09.2021 00:24 Відповісти
то дайте Зельонцкому купити Єрмаку ще один мерседес, коломойському ще один завод і ******** ще 200 млрд..
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13.09.2021 00:35 Відповісти
Вообще-то вопрос про продажу данных аферистам ,
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13.09.2021 00:43 Відповісти
В дії немає бази . Дія це сервіс зв'язку з базами . Ви з росії напевно .
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13.09.2021 07:14 Відповісти
Кредит - зло.

Берёшь чужие деньги на время, а отдаёшь свои - навсегда.

Лучше самому заработать.
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12.09.2021 23:51 Відповісти
Ё
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12.09.2021 23:57 Відповісти
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13.09.2021 00:10 Відповісти
Ну прийде повідомлення і що???? З "Дії" я можу заблокувати цей кредит? Чи треба бігти, дзвонити до банку, доводиди що я - це я, звертатися до поліції, блокувати рахунок, а потім тижнями відновлювати його? І як бабця чи дідок з "бабушкофоном" про це дізнається???

Ви спочатку створіть умови для того, щоб ця "Дія" була в кожного громадянина, а вже потім хизуйтеся своїми досягненнями в ній.

Але хайп, "двіжуха", шоу - важніше, так? І вас не турбує те, що третина (а то й половина) населення не розуміє про що мова....

Дибілєти діджиталізовані, курва!
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13.09.2021 00:28 Відповісти
Шахраив везде хватает
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13.09.2021 00:36 Відповісти
Для начала пусть Дия научится информировать вовремя про штрафы. А то если она будет так информировать про фин мониторинг, то кредиты не только возьмут нр и потратят.
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13.09.2021 04:44 Відповісти
СУПЕР . Але найважливіше - це вибори в "Дія" . Щоб українці мали змогу робити свій вибір з будь якої точки земної кулі , не виходячи з дому . Досить мішків з макулатурою , макулатурного голосування і стояння в чергах , де всі пчихають ковідом .
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13.09.2021 07:07 Відповісти
Недавно поменял номер телефона. Ещё не всем знакомым даже его сообщил.

Указал его только в банке.

Звоню по объявлению в Киев в какую то левую конторку и они тут же ничего у меня не спрашивая вываливают мне кто я, откуда звоню , где прописан и т д.

Окуенная у нас защита персональных данных!
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13.09.2021 07:21 Відповісти
Базы кто сливает, кто разводит и т.д.

Может проще ГАРАНИТОВАТЬ аферистам (прописать в кодексе) заслуженную десятку? Обманул - знает что точно десятка. подумают многие.
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13.09.2021 07:44 Відповісти
 
 