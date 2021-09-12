"Дія" почне повідомляти про те, який банк і для чого перевіряє кредитну історію, - глава Мінцифри Федоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Найближчим часом у "Дії" запуститься послуга щодо повідомлення користувачів про те, який банк і для чого перевіряє їхню кредитну історію.
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і для чого перевіряє вашу кредитну історію", - сказав Федоров.
Крім того, міністр зазначив, що на найближчому "Дія"-саміті буде презентовано багато нових цифрових послуг, які пов'язані з отриманням субсидій, комунальними і соціальними послугами.
Будь ласка, зачекайте...
Відповідати нєйросєтчатнік буде як і всі ЗЕбанати на нарах.
Маю надію що в 2024 році ЗЕбанати за все дадуть відповідь
сначала бы разобрались, как шахраям попадает информация об одиноких стариках . И шахраи их разводят на деньги по телефону
Полный игнор.
Отстали.
мою свекровь просто развели на 1500 гр , шо ее сын якобы в дтп попал
Берёшь чужие деньги на время, а отдаёшь свои - навсегда.
Лучше самому заработать.
Ви спочатку створіть умови для того, щоб ця "Дія" була в кожного громадянина, а вже потім хизуйтеся своїми досягненнями в ній.
Але хайп, "двіжуха", шоу - важніше, так? І вас не турбує те, що третина (а то й половина) населення не розуміє про що мова....
Дибілєти діджиталізовані, курва!
Указал его только в банке.
Звоню по объявлению в Киев в какую то левую конторку и они тут же ничего у меня не спрашивая вываливают мне кто я, откуда звоню , где прописан и т д.
Окуенная у нас защита персональных данных!
Может проще ГАРАНИТОВАТЬ аферистам (прописать в кодексе) заслуженную десятку? Обманул - знает что точно десятка. подумают многие.