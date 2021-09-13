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Прессекретар Путіна Пєсков в ефірі білоруського телеканалу заявив про "родинні стосунки" Росії та України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна не припинили "родинні стосунки", попри зростання кількості "обдурених пропагандою людей".
Його слова наводить Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Ви самі знаєте, наприклад, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом. Нехай там росте кількість обдурених пропагандою людей, які вже починають ненавидіти Росію. Але все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", - сказав Пєсков в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.
Топ коментарі
+58 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.09.2021 00:45
+39 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.09.2021 00:48
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.09.2021 00:50
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Будь ласка, зачекайте...
Завдяки тому, що дешево купив європейських політиків мантрою, що Україна - ненадійний транзитер...
Що ж в цій ситуації можна запропонувати Меркель-Макрону? В яких страшний дефіцит власних мізків ... але вдало заміщених путінськими хабарями
Лише одне - "Продовжуйте свою традиційну політику - бути "серйозно занепокоєними" і "серйозно стурбованими"... і це заспокоїть серця всіх європейців"... хоча проблему дефіциту газу -НЕ ВИРІШИТЬ !
Як же ж ви, сволоти збираєтесь "гарантувати продовження транзиту газу Україною в майбутньому, " коли ви , ІДІОТИ, не змогли гарантувати сьогодні постачання газу СОБІ, маючи майже подвоєні потужності з його транзиту (Укр. ГТС + Nord Stream 2)... і чинний договір з росією про обсяги постачання нею газу в Європу?
Чи обіцянками "гарантії транзиту" збиралися вчергове "надути" Україну? Але ж надули себе.. Вірніше - дозволили Путіну надути себе...
Ось чому я, ще з 1993 року (після перебування одним з керівників в "європейському комітеті") - однозначно переорієнтувався виключно на США і НАТО, бо там -"мізків" незрівнянно більше ніж в ЄС-івських політиків і почав виступати "категорично проти" організаційної і політичної інтеграції України в ЄС...
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
4 ноября!
Не заладилось что-то у Каина.
Видно, Авель уже не тот.
Не терпила он неприкаяный,
А скорее наоборот.
Вот он встал, матерясь и харкая.
Покачнулся разок слегка.
Нож обломанный под лопаткою:
(Подвела братана рука!)
Вот напрягся весь, раскорячился,
Зубы стиснул, В глазах - свинец.
И зассал старшой, и попятился
Он лицом к лицу не боец.
- Что глядишь на меня не по-доброму?
Мы ж одна семья, я ж твой брат!
Ты же сам пошел не в ту сторону,
Так что сам, считай, виноват.
Ты забудь, браток, коль пропало че,
Я же просто свое вернул.
Обопрись скорей на мое плечо,
Ты ножом сам себя пырнул.
Авель выслушал, плюнул под ноги
И сказал ему слово свое:
-Да не брат ты мне, гнида подлая!
И пошел покупать ружье.
(с) Марк-таки да, Киевская хунта.
Интресный коммент
Олександр Рожок
Політика приниження Українців започаткована ще в російській імперії. По всім театрам була настанова показувати Українців виключно як кумедних селюків, без всякої освіти. Така "хохма' була підтримана вже в радянські часи в дуеті "Штепсель та Тарапунька". Згадайте, там простому мужику з села з освітою не більше восьми класів, що говорить Українською опонує проХвесор з вищою освітою з міста, що говорить російською. Було весело. Саме такий принцип в кваКрталівських "сватах". Там селюкам без освіти, що говорять з явним "хохляцьким" акцентом опонують проХфесура з міста, що говорять на чистом російськом. Тепер ми "маємо те, що маємо".
12.09.2021 10:15
Де Сало, там і Україна !!!
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
а для украинцев , вы мерзкие рашисты , воры и убийцы!
Будьте вы прокляты на века 😡
Це якась нова, псевдонаукова теорія виникнення кирилиці. Кирилиця розроблена в IX столітті в Першому Болгарському царстві, в Преславській книжній школі, отже не саме для вас, а для болгар. 2 жовтня 2020 парламент Болгарії оголосив кирилицю болгарською абеткою. Кирилиця створена для церковно-слов'янської мови на основі грецького алфавіту і нею користуються не тільки українці, білоруси й росіяни, але й болгари, серби та македонці. До 17 століття румуни також користувались кирилицею, а в 19 ст перейшли на латиницю, молдовани перейшли на латиницю у 1989 році.
Основою російської мови є церковно-слов'янська мова, вірніше київський варіант церковно-слов'янської мови. Слова церковнослов'янського походження складають майже половину всього словникового запасу російської мови.
1) З якого переляку "болгари" Кирило та Мефодій були висвячені не патріархом Візантії а Папою римським?
2) З якого переляку ченці висвячені папою Римським проповідували не в Болгарії а в Моравії?
3) Чому "графіті" на стінах Софіївського собору співпадають з ******** українською мовою а не з болгарською?
Ніколи мова якоїсь соціальної групи не ставала мовою нації! Два виключення - "русская" і "************* діалект" китайської! І там і там це нав"язується силою!!!
Кирило і Мефодій викладати у Константинопольській вищій школі (Константинополь - це ******** Стамбул), тоді це була Римська імперія, пізніше Візантійська, і не було розколу на католиків та православних, а були дві великі єпархії римська і константинопольська. Тому не дивно, що їх висвятив папа римський. Кирило, до речі, знайшов мощі 4-го папи римського Климента I в Херсонесі, там де приймав хрещення князь Володимир.
У 863 році Кирило і Мефодій на запрошення князя Ростислава переселились до Моравії, щоб проповідувати християнство, тому в Моравії.
Миклухо-Маклай вчився в Гейдельберзі А працював у Новій Гвінеї! Він - німець?!!! Ні - він українець! І шанована людина Нової Гвінеї!!!
А "горох з капустою" - непогана штука! Це я тобі кажу як "кулінар-любитель" Можу навіть дать рецепт "горохів"янки"
Читати можна, тільки питання як розуміти прочитане. З цим я бачу у вас проблема.
От якраз у час прийняття Руссю християнства було прийняте рішення про використання у богослужінні мови "негрецької" Як ти думаєш - Володимир був ідіотом? Нав"язувать силою іншу релігію та ще й проповідування незрозумілою мовою? Без різниці - грецькою чи болгарською - тим більше що ще жили люди які пам"ятали про те що вони болгар перемогли? Як думаєш - як-би сприйняли русичі нову релігію мовою того народу який вони "мечем склонили"?!!!
Твоя "церковнослов"янська" - це той самий "релігійний "іврит"! Це розмовна мова наших предків яка була "законсервована" в релігійнихтекстах! Але з часом мова розвивалася змінювалася А в релігійних текстах вона продовжувала зберігаться! От і все!!!
А подібність російської мови до "церковнослов"янської" пояснюється просто - її принесли в Московію випускники Києво-могилянської академії (переважно - жителі Подніпров"я) Вони ж не тільки "церковнослов"янською" спілкувалися - вони і в Києві жили - по вулицях ходили на ринку торгувалися!!!
Бурхливий розвиток писемності на Русі розпочався з приходом на її терени християнства. Разом з християнством на Русі почала поширюватись і писемна мова слов'янського перекладу Святого Письма - старослов'янська (церковнослов'янська) писемна мова. Цю мову створили в середині IX століття Кирило і Мефодій на основі діалекту, яким розмовляли предки ******** македонців, що жили тоді на дещо більшій території, до якої належало також рідне місто Кирила та Мефодія Солунь (нині місто Салоніки в Греції). Крім македонських, ця мова містила також моравські елементи, оскільки Кирило і Мефодій тривалий час вели місіонерську діяльність серед слов'ян Великоморавії. Наприкінці IX століття мова слов'янського перекладу Святого Письма була піддана подальшій модифікації на території Болгарії.
Отже старослов'янська писемна мова, яка прийшла в Київську Русь разом з християнством, поєднувала в собі лінгвістичні особливості македонських, моравських та болгарських діалектів. Слов'янські діалекти Київської Русі у формуванні цієї мови участі не брали.
Как даже давние знакомые могут убивать соседей.
Это могут делать только озверевшие КАСАБЫ! Удобрим ими нашу украинскую землю!
Не розумію чому московія відхрещується від своєї історії.