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Новини Політика України
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Зеленський (17467) ООН (2768) Сергій Никифоров (125)

Зеленський виступить на сесії Генасамблеї ООН, але полетить для цього до США, лише якщо буде користь, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський виступить на сесії Генасамблеї ООН, але полетить для цього до США, лише якщо буде користь, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня. Поки вирішується питання, в якому форматі буде його участь - онлайн або офлайн.

Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський поїде до США, якщо ця поїздка принесе користь.

"Він ухвалюватиме рішення, з огляду на доцільність. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Має бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", — зазначив Никифоров.

Також читайте: Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба

Під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми "Кримської платформи". Адже в ООН входять 193 країни, і кожна з них може приєднатися до декларації, підписаної на саміті "Кримської платформи" 23 серпня.

"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. — Ред.). Все-таки ООН — це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до "Кримської платформи". Це було б хорошим жестом" , — додав прессекретар.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Неужели с номером на пианино?
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13.09.2021 00:57
+9
Не может человек за два года поднять уровень интеллекта от плинтуса до небес.
Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!

Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
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13.09.2021 01:17
+8
не поднимается рука лайкнуть твой комент.
Слава Украине!
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13.09.2021 01:29
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Неужели с номером на пианино?
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13.09.2021 00:57 Відповісти
якщо піаніном стане він перед Пуйлом, ну якщо той вирішить приїхати...
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13.09.2021 01:16 Відповісти
Ослу лучше играть чем говорить.
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13.09.2021 07:27 Відповісти
Польза кому?
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13.09.2021 00:59 Відповісти
Зеле, кому ещё?
Фотки в фотоальбом, внукам (если расплодится конечно) хвастаться как страну разваливал
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13.09.2021 01:00 Відповісти
Ага, это первое, что в голову приходит.
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13.09.2021 01:00 Відповісти
якщо Пуйло приїде...Вже Фейгін промовився про такий можливий формат з велокою вірою, шо вову вже не завербуєш, він крутий патріот... Тепер я розумію, чому Новіков не поважає Фєйгіна ...
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13.09.2021 01:14 Відповісти
Польза америке, как от прошлой поездки:

1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
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13.09.2021 09:20 Відповісти
Надо лететь , с сенаторами пообщаться, может начнут Украине выделять мильярды на оборону
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13.09.2021 01:00 Відповісти
Зеленський свого роду Наполеон серед наркоманів.
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13.09.2021 01:24 Відповісти
Ой, та бросьте!

Зеля два года фигнёй беспрерывной страдает и совершенно БЕЗ пользы!

И что?

Совершенно по этому поводу не парится!
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13.09.2021 01:02 Відповісти
а чё парится? бабки капают, задания выполняются.
за кофе сегодня подслушал разговор. спикер компании:
-зеленский сказал тарифы не поднимать... я экономист...я работаю над международным проектом...
не сооборазил спросить:
1)какая собака ещё не знает про то что зеля до тарифов - как роттердам+ до порошенко?
2) когда заявы зели не расходились с делами?
..........................
2,5 года прошло(((
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13.09.2021 01:21 Відповісти
Не может человек за два года поднять уровень интеллекта от плинтуса до небес.
Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!

Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
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13.09.2021 01:17 Відповісти
" но полетит в США только если будет польза " - ну если речь зашла о пользе то Вовке можно и на работу не ходить . от уборщицы в ОП больше пользы чем от него
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13.09.2021 01:18 Відповісти
не поднимается рука лайкнуть твой комент.
Слава Украине!
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13.09.2021 01:29 Відповісти
Так же. Героям Слава!
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13.09.2021 02:07 Відповісти
Генассамблея ООН это вам не братские договора Молотов-Риббентроп в Москве подписанные,11 нояюря 1938 года,23 августа 1939 года и 28 сентября 1939 года,о сотрудничестве и Союзе 2 шакалов 20 века Сралина и Гитлера...,ООН это площадка где говорят прямым текстом РАБссия страна террорист в 21 веке....
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13.09.2021 03:19 Відповісти
...если не поедет, то значит раскуплены все билеты на тот день: обещал разогнать спецавиаотряд и лететь в эконом классе с простыми землянами...
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13.09.2021 05:24 Відповісти
ну т.е. 99% никуда не полетит. ясно понятно спасибо
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13.09.2021 07:08 Відповісти
А хіба є якісь сумніви? Ясно же, що не полетить. Хоч "польза" буде в економії коштів.
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13.09.2021 07:11 Відповісти
польза будет если не полетит, а то опять что то случится, или никифоров придет в пижаме на рецепшн)
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13.09.2021 07:54 Відповісти
Тоесть, донести позицию Украины с трибуны ООН = бесполезное занятие. Ясно - понятно
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13.09.2021 08:24 Відповісти
А оно может донести? Будет бекать и мекать. Хай уже дома сидит и не позорит Украину.
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13.09.2021 08:41 Відповісти
Не, ну сценарий он как-то читал?
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13.09.2021 08:57 Відповісти
Легше записати відосик з багатьмя дублями і відправити до ООН через мережу, без спілкування і налагодження зв'язків. Незрозуміла користь від такого представника країни в ООН.
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13.09.2021 10:15 Відповісти
Поверніть старий інтерфейс- яких рєхворм вам ще бракує?!

Недозрілі мозґи всюди одинакові, в політику лізуть щоб розламати старе ,добре і зробити якусь хєрню котра більшості неподобається і непідходить! Так і тут "рєхварматари" зі своїм дизайном навязують читачам свої викривлені смаки.
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13.09.2021 08:35 Відповісти
Заранее знаю результат--традиционно будет стыдно за это недоразумение за цирковое выступление ,даже перед импотентами
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13.09.2021 08:49 Відповісти
США ,не Катар и не Оман и даже не "эти глаза куйла на против" личной пользы для "зе" не будет а Украина для него " по роялю"
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13.09.2021 09:49 Відповісти
В своєму репертуарі. Неможливо взнати результат неповторної дії, не виконавши цю дію. Брехуну є чого боятися, якщо не хоче летіти. Мабуть обпісюється, коли треба розмовляти з свідомими людьми.
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13.09.2021 10:05 Відповісти
 
 