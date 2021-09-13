Зеленський виступить на сесії Генасамблеї ООН, але полетить для цього до США, лише якщо буде користь, - Никифоров
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Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня. Поки вирішується питання, в якому форматі буде його участь - онлайн або офлайн.
Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Зеленський поїде до США, якщо ця поїздка принесе користь.
"Він ухвалюватиме рішення, з огляду на доцільність. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Має бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", — зазначив Никифоров.
Під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми "Кримської платформи". Адже в ООН входять 193 країни, і кожна з них може приєднатися до декларації, підписаної на саміті "Кримської платформи" 23 серпня.
"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. — Ред.). Все-таки ООН — це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до "Кримської платформи". Це було б хорошим жестом" , — додав прессекретар.
Будь ласка, зачекайте...
Фотки в фотоальбом, внукам (если расплодится конечно) хвастаться как страну разваливал
1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
Зеля два года фигнёй беспрерывной страдает и совершенно БЕЗ пользы!
И что?
Совершенно по этому поводу не парится!
за кофе сегодня подслушал разговор. спикер компании:
-зеленский сказал тарифы не поднимать... я экономист...я работаю над международным проектом...
не сооборазил спросить:
1)какая собака ещё не знает про то что зеля до тарифов - как роттердам+ до порошенко?
2) когда заявы зели не расходились с делами?
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2,5 года прошло(((
Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!
Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
Слава Украине!
Недозрілі мозґи всюди одинакові, в політику лізуть щоб розламати старе ,добре і зробити якусь хєрню котра більшості неподобається і непідходить! Так і тут "рєхварматари" зі своїм дизайном навязують читачам свої викривлені смаки.