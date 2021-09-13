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Новини Події Репресії в окупованому Криму
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Росіяни жорстоко катують Асана Ахтемова: б'ють струмом, імітують розстріл, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Події

Росіяни жорстоко катують Асана Ахтемова: б'ють струмом, імітують розстріл, - Чубаров

Російські силовики катували затриманих в окупованому Криму кримських татар Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це робилося, "щоб вибити зізнання в діях, яких вони не скоювали".

"Особливо жорстоко російські карателі катували Асана Ахтемова, якого вивозили в ліс, ставили на коліна біля викопаної ями, імітували розстріл, стріляючи над головою, знову кидали в підвал, де пропускали через голову та тіло Асана електрострум", - пишет Чубаров.

Також читайте: Окупанти чинять фізичний і психологічний тиск на затриманого першого заступника голови Меджлісу Джеляла, - Чубаров

На його думку, "ці катування стали можливими ще й тому, що російські карателі до сьогодні не допускають адвокатів за угодою (найнятих рідними і близькими) до Асана й Азіза".

Чубаров підкреслив, що у ФСБ "призначили двох відібраних ними адвокатів, щоб їхньою участю прикривати катування та інші жорстокі дії, що застосовуються ними до затриманих Асана й Азіза Ахтемових".

"Саме внаслідок їхньої співучасті в беззаконні, карателі мають можливість формально легалізовувати здобуті ними під тортурами "визнання"", - заявив Чубаров.

Росіяни жорстоко катують Асана Ахтемова: бють струмом, імітують розстріл, - Чубаров 01

Читайте: Європейський суд із прав людини почав просити в РФ інформацію про медобстеження заарештованих у Криму Джеляла й Ахтемова, - адвокатка Закревська

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
якщо би у києві захотіли допомогти, то можно було б допомогти, але зеленим тварям не до цього.
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13.09.2021 13:22
+2
ну если сбитый боинг и 298 убитых не повод закрутить мордору задвижку хотябы нефтяную то пара-тройка замучанных граждан Украины и вовсе не повод.... увы..... всё ещё хотим в ес ? еслиб не штаты с бритами они бы уже и санкции поснимали и Крым расейским признали.
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13.09.2021 13:44
+1
Не пойму, в чем проблема отключить им свифт. Панькаются как с шаловливыми детьми с этой рашкой
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13.09.2021 12:26
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13.09.2021 11:29 Відповісти
А при чем тут гражданин чужой страны к украинскому форуму? А менять тебе только бутылку возможно .
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13.09.2021 15:15 Відповісти
Не пойму, в чем проблема отключить им свифт. Панькаются как с шаловливыми детьми с этой рашкой
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13.09.2021 12:26 Відповісти
Зеле с его предательской капитулянской философией всё пофиг. Я тоже не могу поверить, что Киев не может предпринять никаких ответных мер. По Киеву этих русских разгуливают тысячи, одно только Россотрудничество со всякими мутными "россотрудниками" чего стоит.
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13.09.2021 12:35 Відповісти
а где тогда хозяин бубочки - Беня будет столоваться?
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13.09.2021 15:17 Відповісти
якщо би у києві захотіли допомогти, то можно було б допомогти, але зеленим тварям не до цього.
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13.09.2021 13:22 Відповісти
ну если сбитый боинг и 298 убитых не повод закрутить мордору задвижку хотябы нефтяную то пара-тройка замучанных граждан Украины и вовсе не повод.... увы..... всё ещё хотим в ес ? еслиб не штаты с бритами они бы уже и санкции поснимали и Крым расейским признали.
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13.09.2021 13:44 Відповісти
«Признание - царица доказательств"

у сталинско-путинских вертухаев этот номер с кырымлы не пройдет.

а доказательств против арестованных НЕТ !"
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13.09.2021 14:02 Відповісти
 
 