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Пєсков про інтеграцію Росії та Білорусі: Теоретично можлива, але поки ми не готові

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про інтеграцію Росії та Білорусі: Теоретично можлива, але поки ми не готові

Політична інтеграція Росії та Білорусі поки не розглядається, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Говорячи про вже узгоджені програми з інтеграції, він зазначив, що їхнє виконання рівноцінно принесе користь двом країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

"Це те, що в кінцевому підсумку принесе користь двом країнам. Це не те, що одна країна опиниться в плюсі, інша в мінусі. Це, як кажуть, win-win situation - тобто тут виграють обидві країни", - сказав Пєсков в інтерв'ю білоруському каналу ОНТ (запис доступний на YouTube).

За словами Пєскова, у Росії і Білорусі вистачає "не просто недоброзичливців", але і "ворогів, які не сидять склавши руки".

"Вся ця критика - це не що інше, як прояв недоброзичливості", - сказав Пєсков про теорії, що інтеграція в межах Союзної держави поставить одну державу в залежність від іншої.

Росія поки не готова до політичної інтеграції в Союзній державі, але така можливість є в теорії, сказав пан Пєсков.

"На цей момент про політичну інтеграцію не йдеться. Вона теоретично можлива, якщо це буде відповідати інтересам двох країн. Зараз її ніхто не готує, тому що це зовсім інший рівень інтеграції, до якого ми зараз не готові", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Білорусь закупить у Росії зброю на понад мільярд доларів

9 вересня відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна і "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в РБ. Путін за підсумками зустрічі припустив створення союзного парламенту двох країн, але сказав, що поки це питання не обговорювалося. Раніше Лукашенко заявив, що обговорював з Путіним перспективи поставок Білорусі комплексів C-400. Білоруський президент оголосив, що має намір закупити озброєння на $1 млрд.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Глядя в НОВый интерфейс, у меня сломался рельс! Цензор, верните то, что было иденальным!
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13.09.2021 07:30
+5
Ахазію, Півн.Осетію, Крим вже "інтегріровалі" на практиці, а Білорусь - лише "по-теорії"? Ну-ну... касап, якщо не збреше - то не касап.
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13.09.2021 07:20
+4
Цілком підтримую!

Верніть будь ласка як було. Багато корисних функцій стало недоступно.
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13.09.2021 07:54
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Ахазію, Півн.Осетію, Крим вже "інтегріровалі" на практиці, а Білорусь - лише "по-теорії"? Ну-ну... касап, якщо не збреше - то не касап.
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13.09.2021 07:20 Відповісти
Есть примеры когда песков не врёт??? Хотя точно об интеграции речь не идёт, а только о **********
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13.09.2021 09:30 Відповісти
Дуже жаль , що "не готові".
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13.09.2021 07:23 Відповісти
Час покаже що це насправді дасть Білорусі.
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13.09.2021 07:26 Відповісти
Глядя в НОВый интерфейс, у меня сломался рельс! Цензор, верните то, что было иденальным!
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13.09.2021 07:30 Відповісти
Цілком підтримую!

Верніть будь ласка як було. Багато корисних функцій стало недоступно.
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13.09.2021 07:54 Відповісти
А я не можу увійти Оперою. Вхід не реагує.
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13.09.2021 08:22 Відповісти
Опера через смартфон,свободно без проблем🧐
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13.09.2021 09:40 Відповісти
Через Chrome, свободно. Треба москальську "мікробу" вигнати😁
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13.09.2021 10:22 Відповісти
Мы с РАБссиею в говно залетели ровно Гопники построють очередной мини-ГУЛАГ Сралина,на большее у мавзолейных упырей умишка ку-ку....
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13.09.2021 08:10 Відповісти
Шариковы Швондеры,львами вам никогда не быть....Много шума из ничего...
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13.09.2021 08:13 Відповісти
Моцкалям не нравится обновленный Цензор?а Обнуляйтеры РАБссии и Белоруси Путлереску и Лукашеску нравятся?Кажись в Гвинее недавно ароестовали Обнуляйтера.... братана мавзолейных идиотов...
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13.09.2021 08:19 Відповісти
Почему Вы считаете , что мрскалям не нравиться ?
Мне тоже не нравиться , бо у меня новейший айпед apple теперь буксует , а раньше работал легко

Это говорит о том, что новая программа написана на каких то старых компах 😀😀😀
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13.09.2021 08:54 Відповісти
🤔у меня работает всё нормально. Сказать что плохо то как бы и нет.Опера, Chrome без проблем. P.S, но наверное от старой версии москальский "дух" остался🤓
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13.09.2021 09:46 Відповісти
Ну не смешите мои тапочки 😀😀😀

москальский дух не в программисте , а в подаче материалов присутствует

Сколько писали - уберите русскоязычную версию и оставьте украиноязычную , а форумчане пусть пишут на каком им захочется

Но ведь этого не делают , почему ?
Мой apple работает с трудом , вставить видео теперь трудно , но можно .

А раньше работало как песня .

а вот маленькая буква с новой строки даже после точки на предыдущей- це вообще НОВЬЕ Явно из прошлого века
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13.09.2021 10:16 Відповісти
Ну так яже и говорю,"москальский дух" остался!🤓 А вообще у меня на телефоне работает без проблем,Опера,Хром,без проблем.
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13.09.2021 10:27 Відповісти
Если бы не знал что это все по глупости и спесивому апломбу - подумал бы что в ЕС и США решения принимают "агенты кремля", а "штаб тихановской" в литве вообще выходцы из школы ФСБ.😎

Сколько лет буксовала "тесная интеграция РФ - РБ" - а тут все решилось за полгода! "Благими намерениями".... Украинское правительство кстати в этом процессе тоже поспособствовало "чем могло", заслужило медальку от СГ РБ - РФ.👏
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13.09.2021 11:14 Відповісти
 
 