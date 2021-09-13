Пєсков про інтеграцію Росії та Білорусі: Теоретично можлива, але поки ми не готові

Політична інтеграція Росії та Білорусі поки не розглядається, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Говорячи про вже узгоджені програми з інтеграції, він зазначив, що їхнє виконання рівноцінно принесе користь двом країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

"Це те, що в кінцевому підсумку принесе користь двом країнам. Це не те, що одна країна опиниться в плюсі, інша в мінусі. Це, як кажуть, win-win situation - тобто тут виграють обидві країни", - сказав Пєсков в інтерв'ю білоруському каналу ОНТ (запис доступний на YouTube).

За словами Пєскова, у Росії і Білорусі вистачає "не просто недоброзичливців", але і "ворогів, які не сидять склавши руки".

"Вся ця критика - це не що інше, як прояв недоброзичливості", - сказав Пєсков про теорії, що інтеграція в межах Союзної держави поставить одну державу в залежність від іншої.

Росія поки не готова до політичної інтеграції в Союзній державі, але така можливість є в теорії, сказав пан Пєсков.

"На цей момент про політичну інтеграцію не йдеться. Вона теоретично можлива, якщо це буде відповідати інтересам двох країн. Зараз її ніхто не готує, тому що це зовсім інший рівень інтеграції, до якого ми зараз не готові", - сказав він.

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9 вересня відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна і "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в РБ. Путін за підсумками зустрічі припустив створення союзного парламенту двох країн, але сказав, що поки це питання не обговорювалося. Раніше Лукашенко заявив, що обговорював з Путіним перспективи поставок Білорусі комплексів C-400. Білоруський президент оголосив, що має намір закупити озброєння на $1 млрд.