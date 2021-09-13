Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував ПТРК і 120-мм міномети, за добу - 10 порушень "тиші", - штаб
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Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог двічі здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
У районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
У районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем.
У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили в штабі.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Вічна та світла пам'ять загиблому.......
Одужання пораненим хлопцям.......
Политика / Мнения 13-сен, 05:199 875 0
Нынешнее обострение на Донбассе можно назвать традиционным. Ежегодно в сентябре российские оккупационные войска увеличивают интенсивность обстрелов, приурочивая их к началу политического сезона в Украине.
Страна-агрессор применяет тяжелое вооружение, но украинская армия ограничена в плане ответного огня. Против артиллерии ВСУ могут применять только скромные "дежурные средства". Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Началась сессия Верховной Рады, и Россия в очередной раз напоминает о себе. Ценой потерь наших солдат нам напоминают о том, что пора выполнять "Минск", что пора принимать законы, прописанные там в трактовке РФ.
Это абсолютно ожидаемо. Если вы посмотрите, то каждый год сентябрь на фронте для нас становится трагичным. Или дни накануне сентября. Отсюда и обострение. Но масштабного наступления ожидать не стоит", - считает эксперт.
"Ситуация с огнем в ответ у наших ВСУ плачевная. Замминистра обороны Анна Маляр сказала ключевую фразу, что ответный огонь открывается дежурными средствами. Что такое дежурные средства? Это те, которые находятся в первой линии и дежурят. А там у нас, кроме стрелкового оружия, больше ничего. Снайперов мы убрали по приказу президента.
Когда идет минометный или артиллерийский обстрел, у них есть право открыть огонь из дежурных средств, то есть из дежурного пулемета или штатного вооружения, которое есть у дежурного расчета. Все остальное оттуда убрано. Мы же очень строго соблюдаем Минские договоренности", - иронизирует Жданов.
"Нам следовало хотя бы защищать себя. Почему мы не можем применять большой калибр? Мы ведь могли применять его предыдущие пять лет. У нас было прописано, что для сохранения жизней военнослужащих и мирного населения мы открываем ответный огонь для подавления огневых средств противника.
Если противник выводит артиллерию, конечно, надо тоже выводить артиллерию и вести контрбатарейную борьбу. Потому что по-другому вы гаубицы не заткнете.
Они будут поливать вас огнем с дистанции 10-15 километров, прицельно, потому что над нашей позицией будет висеть беспилотник. А когда у вас приказ не вести разведку в сторону противника, о каких контрмерах можно говорить?
Мы же видим, когда самоходки выходят на позицию. Мы же видим, когда минометный расчет идет на позицию. Так почему не открыть огонь на упреждение? Пару раз открыли бы такой огонь и никто бы никуда не выходил. Они бы понимали, что мы за ними четко наблюдаем, и любое их движение ведет к их уничтожению.
Это вооруженный конфликт, это война. Ее нельзя вести по-другому. Сколько бы вы ни подставляли щек, когда вам ударили по одной, вас будут бить, пока не убьют. Правила войны никто не отменял", - резюмирует Жданов.
15 ч. ·
Призрачные башни в Украине
Смотрел сериал Призрачные башни о том, как американские спецслужбы совершили провал и не смогли предотвратить теракты 11 сентября 2001 года. В каждой серии авторы очень тонко подчёркивают сюжетами реальных новостей информационную повестку того времени: идёт реальная война ещё задолго до атаки на Нью-Йорк, а платье Моники Левински занимает куда больше времени в новостях и в обществе, чем теракты, гибель людей, и поэтому страна недооценивает уровень угрозы, страна не думает, что Нью-Йорк может стать мишенью атаки. И все это происходит потому, что политическое руководство и президент сами хотят избежать разговоров о войне, чтобы общество думало, что в стране стабильность и никакой войны нет. Начальник отдела ЦРУ в фильме говорит: «Мы должны заставить президента признать войну». Смотрю и думаю, какие же это аналогии с Украиной. На фронте каждый день обстрелы калибром 122-120 мм, каждый день погибшие и раненые. Сегодня также погиб один наш воин. Идёт реальная масштабная война. И она есть в новостях, но так как будто это так и надо, ведь руководство страны не уделяет этому внимания, нет оценки ситуации как угрожающей, все заявления официальных лиц носят успокаивающий характер. Президент вообще не комментирует ничего. С начала обстрелов Зеленский почему-то перестал посещать фронт. Власти имитируют контроль за ситуацией, которого нет. А есть постоянные удары российских оккупантов, которые, к сожалению, отнюдь не получают во многих случаях адекватного ответа. Мы также живем в мире Призрачных башен. И я с тревогой думаю, к чему же ещё приведёт это трусливое молчание наших руководителей и полное отсутствие стратегии в войне.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Через провалене оборонне замовлення. Через недофінансування і брак засобів для захисту. Через відведення техніки попри ігнорування противником подібних домовленостей. Через президентську політику спрямовану на дезорієнтацію і вихолощення армії. Він дав кацапам підготувати наступальні позиції, в той час, коли ми сильно втратили в обороні.
Що отримали на виході ? Гроби ?
Вже не хочеться проклинати тую істоту, але він на це заслужив.
Царство небесне загиблим воїнам.
Вічна ганьба президенту.