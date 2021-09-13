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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 225 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 225 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 вересня у світі зареєстрували 373 430 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5919 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 225 479 436 випадків інфікування, з них 373 430 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 644 176 осіб, з них 5919 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 225 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 01

Побороли хворобу і вилікувалися 199,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 225 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 40-ву і 10-ту позицію відповідно.

Також варто зазначити, що за кількістю смертей від коронавірусу за добу у світі лідирують Росія, Мексика та Іран.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 225 млн, жертв уже 4,6 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 03

Автор: Наталя Джума
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Эта статистика российской смертности таки умиляет. Уже бы просто писали ежедневно- 800 двухсотых. В последние пару недель там стабильность просто удивительная: или чуток более 800, или- чуток менее. Какая-то непонятная многоходовочка...
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13.09.2021 08:04 Відповісти
Останні пару місяців. Там там майже все літо щодня мінус 2 батальйони
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13.09.2021 08:07 Відповісти
Добре коли вони застосовують нє імєющую аналогові на своїх
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13.09.2021 08:05 Відповісти
Мой друг вчера умер от коронавируса в раше. Притом был вакцинирован спутником. Так, что можно представить, что это за шмурдяк. Мало того, что не охранил от смерти, так и болезнь тяжело проходила, был на ИВЛ.
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13.09.2021 08:55 Відповісти
Что говорить если даже нормальные вакциы имеют довольно спорную эфективность. Что там набодяжили лаптеногие я даже боюсь себе представить. Да походу и сами лаптеногие бояться. Хотя я не думаю что реальная смертность от короны сильно превышает реальную смертность от бояры. Лямом больше, лямом меньше. Пару лярдов пенсий спишут на мертвые души в карман ротенбергам. Да и луноликого удобно на очередной срок выбирать.
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13.09.2021 09:28 Відповісти
При таких высоких данных, в РФ еще и статистика по смертности сознательно занижается перед выборами в ГосДупу. Это говорят сами российские публицисты , считается, что в три раз примерно загижают ковид- смертность в РФ.
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13.09.2021 09:56 Відповісти
 
 