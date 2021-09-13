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Афганістан (450) війна (56620) Зеленський (17467) Росія (47279)

Некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. У 2014-му ми були самі, тож ні за 4 дні, ні за 8 років РФ не змогла нас захопити, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. У 2014-му ми були самі, тож ні за 4 дні, ні за 8 років РФ не змогла нас захопити, - Зеленський

Україна з 2014 року не дозволяє Росії окупувати себе, тому некоректно порівнювати її з Афганістаном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії, який запитав, чи турбується він, що США залишать Україну, так само, як вони залишили Афганістан.

"По-перше, я вважаю, що некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. Крім того Україна не так сильно залежить від США, як Афганістан. І я впевнений, що неможливо за 5-6-7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - сказав Зеленський.

Закарія нагадав Зеленському слова секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, який заявив, що Україна має розуміти, що США залишать Київ, так само, як вони залишили Кабул.

Зеленський своєю чергою нагадав журналісту про 2014 рік, коли Україна опинилася сама проти російських окупантів, ніхто не підтримував її, в українців не було зарубіжної військової техніки, лише своя, не було іноземних військових - лише громадяни України.

"У нас піднялася хвиля волонтерів, добровольчі батальйони - люди, які об'єдналися, щоб як громадяни захистити свою країну. Більше нікого не було. Тож ні за чотири дні, ні за вісім років Росія не змогла захопити нас. Російська армія - не армія Талібану, це одна з найсильніших армій у світі. Але ми відстоюємо свою державність і незалежність своєї економіки... Що значить - піти з України? Я вважаю, що навпаки, США мають збільшувати свою присутність в Україні", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО

19 серпня Патрушев заявив, що після виведення військ США з Афганістану і швидкого падіння уряду в цій країні, "те саме чекає і на Україну".

1 вересня Україна і США зробили заяву про стратегічне партнерство

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Ага, спасибо добровольцам, волонтерам, армии, ну и президенту 2014- 2019
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13.09.2021 08:32
+17
Благодаря ему

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13.09.2021 08:55
+15
вот это поворот... а то, что благодаря Порошенку не захватили почему не сказал?
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13.09.2021 08:36
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13.09.2021 11:11 Відповісти
КАК у нас могут писать статистику - это ВСЕМ известно... Помнится даже был скандал, когда по такой статистике выплаты получило подразделение - не участвовашее в событиях, за которые были выплаты... )))
Меня интересует личто ВЫ и стрелок ПОЛУЧАЛИ ЗА ВСЁ и вообще вы хоть знасете по скольким приказам и распоряжениям вы прошли, что рвете жопу утверждая, что все было верно и честно !
Я за себя могу точно сказать, что в абсолбтном большинстве мероприятий в котором участвовало мое подразделения и я в том числе - не проходило ни по каким приказам и распоряжениям. А по тем в которых проходило - к нам приписывали тех, кто был не придела., зато "выписывали" тех, кто реаьно бл причастен !
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13.09.2021 11:18 Відповісти
Врешь. Есть конкретные цифры по годам. А от тебя только тупые высеры рашенской пропаганды.
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13.09.2021 11:21 Відповісти
подразделение назови
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13.09.2021 11:25 Відповісти
"
У 2014-му ми були самі, тож ні за 4 дні, ні за 8 років РФ не змогла нас захопити, зате всяка наволоч з середини захопила і грабує!
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13.09.2021 08:39 Відповісти
А Зєлєнскій там яким боком? Для нього коректним було б заявити "Україна була одна і кацапія не змогла її захопити."
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13.09.2021 08:47 Відповісти
2014 год, 17 апреля, Горловка.

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13.09.2021 09:52 Відповісти
Если честно, то они и не пытались всерьёз захватить. И слава богу. В 2014 могли, в принципе ((((
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13.09.2021 08:49 Відповісти
Бузловно, могли. Удержать не могли. И сейчас не могут. Партизанский отряд минимум в миллионы человек - это не Южная Абхазия. Тут не только дурной силы, тут ума надо. А с умом на кацапстане сейчас совсем плохо.
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13.09.2021 09:05 Відповісти
А ты была там, где пытались? Лично видела, что это было "невсерьез"?
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13.09.2021 09:06 Відповісти
саме так. в 14 вже за два тижні Київ захоплювали
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13.09.2021 09:53 Відповісти
не знав що Жиріновський то українська соц сіть
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13.09.2021 10:03 Відповісти
і знов -де ваши докази! кацапа мотодичку зміни.
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13.09.2021 10:15 Відповісти
на говно - просвещайся

https://www.radiosvoboda.org/a/russia-war-in-ukraine-investigations/31212089.html
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13.09.2021 10:19 Відповісти
думки кацапської зайди не цікаілять
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13.09.2021 10:21 Відповісти
))) штатовские доказательства по 11 сентября до сих пор под секретом..., но это не значит, что терракта 11 сентября не было ! ))
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13.09.2021 10:32 Відповісти
Пытались,пытались,только все пошло у них не по крымскому сценарию...Неожидали,что"ограничено боеспособное"ВСУ и добровольцы дадут такой жестский отпор
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13.09.2021 09:20 Відповісти
и спецназ Путина типа вагнеровцев был уничтожен под донецким аеропортом
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13.09.2021 16:02 Відповісти
Не моглм. Они нашребли практически все именно боеспособные части, которые можно было выделить на такую подлую войну. За минусом авиации. Дальше нужно было объявлять мобилизацию в Раше. А на это ***** не рискнуло пойти.
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13.09.2021 09:43 Відповісти
Ага. Одна из колонн вторжения ихтамнетов. Теперь их действительно нет

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13.09.2021 10:31 Відповісти
Не смогли захватить почему нацисты не захватывали Ленинград во время второй мировой войны. Потому что не хотели кормить население на оккупированной территории. Больше 30 миллионов ртов нафиг не нужны русским. Плюс нужно содержать большое количество своих войск чтобы был порядок на захваченных территориях. Тут нет никакой заслуги сывочолого. В случае реального замеса до последнего солдата, ПАП свалил бы как на майдане в последнюю ночь из кольца окруженных протестующих против власти Яныка.
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13.09.2021 08:53 Відповісти
Извините, а без мозгов быть - оно как?
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13.09.2021 09:00 Відповісти
О! У нас в гостях сраный кацапоид! Захватчик херов, ты из Львова вещаешь, на власовскую тряпку глядя? Все, что ты смог захватить и удержать, сейчас уже в Якутию от безысходности собирается. Так что, падаль, засоси язык поглубже и сиди на бутылке ровно. Чтобы из реальности не выпадать, повторяй почаще фразу: "Вы бурят? Я очень рад!"
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13.09.2021 09:03 Відповісти
Владимир Иванец Ох и дурный поп тебя хрестив Вова
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14.09.2021 21:47 Відповісти
Ты специально вылез на свет божий с такой дурней!? Ну тогда тебя крестил лично Эйнштейн. Не меньше.

А главное, высер твой содержателен и глубокомыслен. Аргументы, факты, все дела. Умничка, шо сказать.
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15.09.2021 08:05 Відповісти
Для него корректно сравнивать Украину с немецкой порноактрисой.
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13.09.2021 09:01 Відповісти
85% афганского населения не имеют даже начального школьного образования
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13.09.2021 09:18 Відповісти
а некий Арестович говорил, что афганцы умнее среднего украинца. так у нас украинцы - оказывается не имеют начального образования?
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13.09.2021 16:00 Відповісти
Неправда. Он говорил про тех кого эвакуировали к нам. А это переводчики и другой персонал работавший при посольстве и правительстве Афганистана. А в то что они образованней среднего украинца - я вполне охотно поверю.
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13.09.2021 20:56 Відповісти
Быдло мавзолейное умудрилось даже Чечню 2 раза брать....скоро будет третий штурм Грозного...
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13.09.2021 09:20 Відповісти
Кажуть шо Кадыров сильно окопался и ждет братанов Талибов....
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13.09.2021 09:21 Відповісти


ЗЕляди печатают бабло в масштабах Ялынковича.
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13.09.2021 09:32 Відповісти
Гораздо больше.
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13.09.2021 09:38 Відповісти
нє, бо гривню тоді не втримають.
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13.09.2021 11:28 Відповісти
Удержат. Заробитчане и низкая покупательная способность внутри страны. Торговый люд весь воет, такой задницы в торговле не было с нулевых годов. Даже валютчики говорят о том-же самом.
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13.09.2021 15:11 Відповісти
Зараз утримувати гривню легко-пів країни на заробітках валюти за кордоном.
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13.09.2021 13:08 Відповісти
Да. Плюс у населения нет средств на валюту.
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13.09.2021 15:12 Відповісти
ллють реальная
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13.09.2021 22:55 Відповісти
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13.09.2021 10:08 Відповісти
Пане Зе Косоворотка Гундосівна, а де ви були, коли нас хотіли захопити? А ви були з тими, що нас хотіли захопити і обкакували нас у своїй "зірковій творчості". Дякувати волонтерам, добробатам, частині військовим, спецслужбам,медикам, які стали на захист України. І звичайно дякувати 5-му президенту Порошенко, його прем'єрах Яценюку і Гройсману, Турчинову,Парубію і всім людям, хто по копійці скинувся на армію.
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13.09.2021 11:47 Відповісти
Бубочка тогда работал в тылу врага, в самом логове врага -в саунах Москвы!
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13.09.2021 13:04 Відповісти
а Патрушев таки мечтает об этом, что у трезвого гэбиста на уме - то любого гэбиста на языке...
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13.09.2021 16:08 Відповісти
Неужели непонятно даумбас

Был сделан чтобы забыли о Крыма --- так и было шесть лет
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13.09.2021 17:22 Відповісти
Не знаю як Україна, але у 2014 році зєзєзєнт був з кацапами.
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13.09.2021 17:33 Відповісти
Если бы меньше было уклонистов, давно бы освободили оккупированные территории.
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13.09.2021 20:58 Відповісти
Вова все виправе, вже недовго. Не даремно він виступав передокупантами у Слов'янську як раз в той самий день коли депутату Рибаку і його помічнику нахиво вспорол живіт, наділ рюкзаки з піском і живими кинули в Дінець.

Скоти вже в Україні..

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13.09.2021 21:27 Відповісти
всет вірно Президент сказав - Україна не Авган ...!
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13.09.2021 21:44 Відповісти
Це ми були одні, а зеленський був з Безлером у Горлівці
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13.09.2021 22:08 Відповісти
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