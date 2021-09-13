УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12483 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
32 391 135
газ (2593) Держдепартамент США (1310) Росія (47279) Євросоюз (7058)

"На карту поставлені життя людей": у Держдепі США заявили, що Європі загрожує дефіцит газу взимку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує брак газу взимку, оскільки Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, що також спричинило підвищення цін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в інтерв'ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн, передає Укрінформ.

"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть скінчитися запаси. І це мене непокоїть", - наголосив чиновник.

Він зауважив, що європейська частина континенту розпочинає новий холодний сезон не лише з низькими запасами газу, але також із загрозою скорочення постачань.

У цьому зв’язку він підкреслив, що США зберігають стурбованість щодо залежності Європи від енергопостачання з Росії.

"Йдеться не лише про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей",- додав він.

Також читайте: Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми

Як повідомлялося, Амос Гокстейн був призначений на посаду радника з питань енергобезпеки минулого місяця. Так, повідомлялося, що його діяльність зосереджуватиметься, зокрема, на зменшенні ризиків, пов'язаних з російським газопроводом Nord Stream 2 з Росії до Німеччини.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
а не надо было достраивать Северный поток - 2 !! Вас же балбесов предупреждали каждый день что раша будет шантажировать потом своим газом
показати весь коментар
13.09.2021 08:34
+22
Так Россия же кричала, что она надежный поставщик газа. Украина, США, Польша и др страны предупреждали Европу о грязной и спекулятивной игре Путина.
как ни крути , а Путин подтверждает перед ЕС, что он Х- ло
показати весь коментар
13.09.2021 08:43
+17
Андруша а спам стал теперь удобнее.Ты теперь вообще из будки не будешь вылазить,устраивайся там поудобнее😂🌷
показати весь коментар
13.09.2021 08:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Безусловно "даст". Только сначала вся Европа замерзнет. А оно им надо?
показати весь коментар
13.09.2021 11:00 Відповісти
Ну вот и есть возможность у Штатов нарастить поставки своего сжиженого газа в Европу - и денег заработают и параху через х*й кинут.
показати весь коментар
13.09.2021 11:18 Відповісти
Давно пора отказываться от услуг страны-газоколонки с повышенным ЧСВ и запросами на что-то сверх отношений товар-деньги.
показати весь коментар
13.09.2021 11:26 Відповісти
Россия поставляет только 30% газа. Что мешало остальным поставщикам нарастить обьемы, где американский СПГ.
показати весь коментар
13.09.2021 11:37 Відповісти
В Юго-Восточной Азии. И катарский СПГ там же. Там цены выше.
показати весь коментар
13.09.2021 12:31 Відповісти
Стоит дать Европе помёрзнуть,может тогда они поймут, что надо диверсифицировать поставки. А то когда они строили СП-2 это было их внутреннее дело, а как холодно то США спасай ?
показати весь коментар
13.09.2021 14:51 Відповісти
Я читал на ЛО, что штаты сделали паузу в поставках СПГ, чтобы немцы и прочие поняли, что такое расея и их фюрер. Слова не доходили, пусть теперь платят. Если репоеды полностью заполнили свои подземные хранилища, то в Европе они пустые. А по поводу наших запасов, то есть инфа, что у нас по окончанию отопительного сезона в подземных хранилищах осталось 17 миллиардов кубов, которые были закачаны в 20 году, когда цены на газ были очень низкими. Сейчас там хранится 19 лярдов кубов газа, что с головой покрывает все наши потребности. Посмотрим, какие цены ЗЕбанутые установят на отопительный сезон.
показати весь коментар
14.09.2021 08:37 Відповісти
Путлер еще не заустил свой долбаный поток, а уже во всю шантажирует господ демократов. То то еще будет.
показати весь коментар
13.09.2021 12:10 Відповісти
Запасов нефти России хватит на 59 лет, а газа - на 103 года. Пожить успеют
показати весь коментар
13.09.2021 14:16 Відповісти
Хорошо заработают. Бедная Г,ЕЙ,РОПА
показати весь коментар
13.09.2021 14:17 Відповісти
Европа бедная? Ну-ну
показати весь коментар
13.09.2021 14:44 Відповісти
99,9% кацапов ничего не заработают ...
показати весь коментар
13.09.2021 15:01 Відповісти
173% )))
показати весь коментар
13.09.2021 15:07 Відповісти
Украина обещает выразить озабоченность.....
показати весь коментар
13.09.2021 16:14 Відповісти
просвітлена європа аплодує вбивці, америці рано чи пізно прийдеться з цим щось робити. Десь ми вже це бачили.
показати весь коментар
13.09.2021 17:31 Відповісти
Проблема Украины в том что Рашка в любой момент может прекратить транзит газа по Украина несмотря на то что контракт до 24 года действует. Они просто будут платить за трпанзит а газ в трубу закачивать не будут-контракт это позволяет. И все для того чтобы у Украины был дефицит газа зимой и не было реверса из Европы.

Европа переживет этот кризис:у нее есть деньги платить по 800 долларов за тыс кубометров и газ по СП2 пойдет в Европу. У Украины нет ни денег ни физической возможности закупать газ если Рашка остановит транзит
показати весь коментар
13.09.2021 20:06 Відповісти
А кто этот контракт подписывал? Случайно не зелупинская команда?
показати весь коментар
13.09.2021 23:10 Відповісти
Это стандартная форма контракта:бери или плати. Тоесть оплата поступает даже если Рашка ничего не прокачивает. Поскольку у Украины нет договора с Рашкой о поставке ее газа в Украину-то предьявить Рашке нечего в межнародных судах. Тоесть как только СП2 заработает-Украина рискует вобще остатся без поставок газа поскольку получает его фиктивным реверсом а на самом деле никакого реверса нет . Не будет газа в трубе-не будет и реверса:ни фиктивного ни реального.

У зеленского есть время зключить контракт с Рашкой на поставки газа. Или контракт с Польшей. Но я подозреваю что никто ничего не делает а уповают на то что СП2 не заработает-а зря. Европа померзнет и согласится на СП2 а на Украину ей похрен. Спасение утопающих-дело самих утопающих
показати весь коментар
14.09.2021 10:27 Відповісти
Ой-ц, пАневе, Я ВАС УМОЛЯЮ, не истерите... Стоит кокцапам убавить прыти в газоснабжении Европы, Ктар, Саудия как и весь ОПЕК , заполнят вакуум , а кокцапы, после такого шага, расчитаются самой гаЗо-транспортной трубой, из-за нарушения контракта на поставку. Бо эти нарушения, sure, повлекут экономические издержки в Западной ЕВРОПЕ.
показати весь коментар
13.09.2021 21:08 Відповісти
Чуть не забыл, тока кремлядь изволит пошутить с поставками газа, амерский газ рекой хлынет в Европу.
показати весь коментар
13.09.2021 21:11 Відповісти
***** попробывало пошутить с нефтью. Дошло до того, что цена барреля ушла в минус. Расеей правит тупорылая гебня, они еще раз пытаются бодаться , теперь уже с газом.
показати весь коментар
14.09.2021 08:42 Відповісти
Нет у Катара и США дополнительных обьемов газа поставлять в ЕС. Они сейчас газ в Азию поставляют-где цены выше. США думают не о Европе или Украине а о своей выгоде-и правильно делают. Украине уже 30 лет нужно о своей выгоде думать-а она этого не делает
показати весь коментар
14.09.2021 10:29 Відповісти
В общем бизнес-план такой.

Половину газа что добываем 10 млрд кубов отправляем на экпорт пока он по 700$. Это принесет в бюджет 7 млрд $, что позволит перекрыть потерю 2 млрд от транзита + будет 5 млрд $ на инфраструктуру, энергосбережение и прочие полезные вещи.

Для компенсации газа население должно максимально переходить на электроэнергию, для чего должны быть снова загружены все блоки АЭС и строиться новые как договорено с Вестингауз. Газ оставить только для критически важных производств и частных домов.

Ну и параллельно вскрывать и разрабатывать хотя бы первое месторождение сланцевого газа под Славянском.
показати весь коментар
13.09.2021 21:10 Відповісти
И нафига сланцевый, если есть уйма запечатаных скважин.
показати весь коментар
13.09.2021 21:13 Відповісти
Запускается в Украину RASGAZ или дочерняя Шлямберджер, даже комси-комса совместный с Украиной бизнес позволит обрести энергетическую независимось без разворовывания баблосика.
показати весь коментар
13.09.2021 21:16 Відповісти
у Украины нет ни денег ни технологий разрабатывать сланцевый газ. На его разработку только на начальном этапе нужно 5 млрд долларов и это очень долгий процесс. Строительство блоков АЭС-еще более долгий процесс. Сейчас нужно весь газ украинской добычи закачивать в хранилища а на зиму обрубить всех промышленных пользователей-тоесть остановить метзаводы. может тогда газа хватить не замерзнуть зимой-ито сомневаюсь
показати весь коментар
14.09.2021 10:32 Відповісти
Технологии есть у штатов. Понятно что дорого, но чем раньше начать, тем проще будет в будущем.

Тут больше политическая воля и преодоление пророссийских барьеров внутри Украины.

Метзаводы - сомнительно, четверть экспорта и десятки тысяч рабочих мест. Это удар гораздо больше чем потеря транзитной трубы.
показати весь коментар
14.09.2021 12:57 Відповісти
Не паникуйте . Выдавайте новые лиценцензии добычу газа в США , транспортируйте в Польшу на терминал и умоем харю куйлу с его свереным потоком . Заоодно макнем Меркель в лайно .
показати весь коментар
13.09.2021 21:33 Відповісти
Польський термінал замалий, а макрель протистояла його розширенню. Його по єврозаконах не можна було розширити без забезпечення відвідними трубопроводами. Макрель була проти додаткових в Німеччині.
показати весь коментар
13.09.2021 21:40 Відповісти
При такой высокой цене, оно может и имеет смысл. Но если цена станет долларов 300 - 400, газпромовский будет однозначно дешевле.

Терминал в Польше давал равную с Газпромом цену только при цене газа больше 400 баксов и при условии самомывоза без учёта цены доставки.
показати весь коментар
13.09.2021 21:51 Відповісти
$300-400 цена не станет очень долго . может весной 2022 .
показати весь коментар
14.09.2021 00:20 Відповісти
Взагалі то бгато років кудахтаючи про СП2 як про чисто комерційний проєкт макрель протистояла побудові терміналив зрідженого газу, На сьогодні взуті в усскіє лапті найбільше самі німці.

Полякам через декілька місяців газ із балалайні взагалі не буде потрібен і є термінал. Іалія, Греція, Іспанія... загалом підень Європибільше половини газу йде з півдня через Туреччіну

Британія, в другу світову пеша потрапила в блокаду і США допомоли, швидше і цього разу щосьспільне придумають.

Такщо партайгеноссе макрель друга валодю нє падвєла - німці повній жопі.

показати весь коментар
13.09.2021 21:37 Відповісти
Безусловно, хороший пинок под зад старушке Европе не помешал бы.

Возможно тогда некоторые люди опустятся с неба на землю.

Но такой сценарий весьма маловероятен.

Даже если возникнет угроза нехватки газа, какцапы с удовольствием его подкинут.

Более того, они в такой ситуации из кожи будут лезть, что бы помочь.
показати весь коментар
13.09.2021 22:12 Відповісти
Кацапы именно для того создают дефицит газа в ЕС чтобы заставить ЕС запустить СП2. До запуска СП2 Россия дополнительных поставок газа делать не будет и при этом никаких договоров не нарушая-в суд на нее не подашь. Россия планомерно продавливает СП2 поскольку он дает ей сразу много выиграшей. В том числе и возможность задушить Украину и выкрутить ей руки-от такой возможности Путин не откажется никогда. Тем более что у Рашки нет жизненной необходимости в дополнительной десятке миллардов долларов сегодня. рашка давно рассчиталась с внешними долгами. Не нужно ее недоочениватт
показати весь коментар
14.09.2021 10:36 Відповісти
Продались скоты. ***** многим европейским политикам бабла в карманы насовал. Это было ожидаемо.
показати весь коментар
14.09.2021 02:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 