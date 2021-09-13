"На карту поставлені життя людей": у Держдепі США заявили, що Європі загрожує дефіцит газу взимку

В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує брак газу взимку, оскільки Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, що також спричинило підвищення цін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в інтерв'ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн, передає Укрінформ.

"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть скінчитися запаси. І це мене непокоїть", - наголосив чиновник.

Він зауважив, що європейська частина континенту розпочинає новий холодний сезон не лише з низькими запасами газу, але також із загрозою скорочення постачань.

У цьому зв’язку він підкреслив, що США зберігають стурбованість щодо залежності Європи від енергопостачання з Росії.

"Йдеться не лише про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей",- додав він.

Також читайте: Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми

Як повідомлялося, Амос Гокстейн був призначений на посаду радника з питань енергобезпеки минулого місяця. Так, повідомлялося, що його діяльність зосереджуватиметься, зокрема, на зменшенні ризиків, пов'язаних з російським газопроводом Nord Stream 2 з Росії до Німеччини.