"На карту поставлені життя людей": у Держдепі США заявили, що Європі загрожує дефіцит газу взимку
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В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує брак газу взимку, оскільки Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, що також спричинило підвищення цін.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в інтерв'ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн, передає Укрінформ.
"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть скінчитися запаси. І це мене непокоїть", - наголосив чиновник.
Він зауважив, що європейська частина континенту розпочинає новий холодний сезон не лише з низькими запасами газу, але також із загрозою скорочення постачань.
У цьому зв’язку він підкреслив, що США зберігають стурбованість щодо залежності Європи від енергопостачання з Росії.
"Йдеться не лише про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей",- додав він.
Як повідомлялося, Амос Гокстейн був призначений на посаду радника з питань енергобезпеки минулого місяця. Так, повідомлялося, що його діяльність зосереджуватиметься, зокрема, на зменшенні ризиків, пов'язаних з російським газопроводом Nord Stream 2 з Росії до Німеччини.
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Европа переживет этот кризис:у нее есть деньги платить по 800 долларов за тыс кубометров и газ по СП2 пойдет в Европу. У Украины нет ни денег ни физической возможности закупать газ если Рашка остановит транзит
У зеленского есть время зключить контракт с Рашкой на поставки газа. Или контракт с Польшей. Но я подозреваю что никто ничего не делает а уповают на то что СП2 не заработает-а зря. Европа померзнет и согласится на СП2 а на Украину ей похрен. Спасение утопающих-дело самих утопающих
Половину газа что добываем 10 млрд кубов отправляем на экпорт пока он по 700$. Это принесет в бюджет 7 млрд $, что позволит перекрыть потерю 2 млрд от транзита + будет 5 млрд $ на инфраструктуру, энергосбережение и прочие полезные вещи.
Для компенсации газа население должно максимально переходить на электроэнергию, для чего должны быть снова загружены все блоки АЭС и строиться новые как договорено с Вестингауз. Газ оставить только для критически важных производств и частных домов.
Ну и параллельно вскрывать и разрабатывать хотя бы первое месторождение сланцевого газа под Славянском.
Тут больше политическая воля и преодоление пророссийских барьеров внутри Украины.
Метзаводы - сомнительно, четверть экспорта и десятки тысяч рабочих мест. Это удар гораздо больше чем потеря транзитной трубы.
Терминал в Польше давал равную с Газпромом цену только при цене газа больше 400 баксов и при условии самомывоза без учёта цены доставки.
Полякам через декілька місяців газ із балалайні взагалі не буде потрібен і є термінал. Іалія, Греція, Іспанія... загалом підень Європибільше половини газу йде з півдня через Туреччіну
Британія, в другу світову пеша потрапила в блокаду і США допомоли, швидше і цього разу щосьспільне придумають.
Такщо партайгеноссе макрель друга валодю нє падвєла - німці повній жопі.
Возможно тогда некоторые люди опустятся с неба на землю.
Но такой сценарий весьма маловероятен.
Даже если возникнет угроза нехватки газа, какцапы с удовольствием его подкинут.
Более того, они в такой ситуации из кожи будут лезть, что бы помочь.