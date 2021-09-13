За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 45 148 осіб, загалом - 5 906 742, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 804 204 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. 45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 12 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані - 28 218 людей.

Протягом доби працювали: 300 мобільних бригад, 1004 пункти щеплення; 353 центри вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення", - розповіли в МОЗ.



