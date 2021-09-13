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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 45 148 осіб, загалом - 5 906 742, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 45 148 осіб, загалом - 5 906 742, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 804 204 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. 45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 12 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані - 28 218 людей.

Протягом доби працювали: 300 мобільних бригад, 1004 пункти щеплення; 353 центри вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 45 148 осіб, загалом - 5 906 742, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 45 148 осіб, загалом - 5 906 742, - МОЗ 02

Автор: Наталя Джума
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Один родственник словил паралич Белла, другой три дня отвалялся в койке с температурой за 38.

Атак ничо
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13.09.2021 09:11 Відповісти
От вашего скотомицина "спутник-вектор" и не такое бывает
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13.09.2021 10:17 Відповісти
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13.09.2021 10:12 Відповісти
Якщо , хтось хоче компенсацій на вмерших від Ковіду вакцінованих 2 рази можете позиватись на розумників з Мінздраву. Хто перевіряє колькість вакцинованих з нульовим імунітетом до короновірусу, хто садить імунітет у перехворівших призначаючи вакцінацію, коли титр імуноглобулінів G до коронавірусу зашкалює, хто дозволив імунізованим носіям надалі розповсюджувати Ковід? На жаль імунологічних знань не вистачає, є виконавці, які безвідповідально керують
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13.09.2021 10:51 Відповісти
На жаль кількість імунологічних імпотентів до коронавірусу висока, особливо, якщо вакцина не захищає від захворювання. Є надія , що вакцина знижує кількість померлих.
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13.09.2021 11:08 Відповісти
 
 