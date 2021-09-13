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Через пандемію COVID-19 нас відкинуло на 5-6 років назад і переговори про перетин кордонів ЄС довелося починати "з нуля", - Дещиця

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Через пандемію COVID-19 нас відкинуло на 5-6 років назад і переговори про перетин кордонів ЄС довелося починати

У розпал пандемії коронавірусу країни Європейського Союзу закрили свої кордони і довелося "з нуля" вести переговори про можливість для українців відвідувати європейські держави.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що ідеальний варіант кордону між Україною і Польщею — як між країнами Євросоюзу, коли немає прикордонних пунктів і факт потрапляння в іншу країну визначається за дорожніми знаками.

Дещиця позначив низку проблем кордону між країнами. По-перше, нестача пунктів пропуску.

"Але зараз ми серйозно відстаємо навіть від того часу, коли Польща лише прагнула до Європейського Союзу, і на кордоні між Польщею і Німеччиною було 48 пунктів пропуску. А на нашому українсько-польському кордоні лише 8 прикордонних пунктів. Це в 6 разів менше. Тому потрібно збільшити кількість переходів, будувати нові переходи. І тоді удвічі швидше проходиш кордон", — сказав він.

Також читайте: Україна в цілому виконує умови безвізу з ЄС, але має посилити боротьбу з корупцією та оргзлочинністю, - Єврокомісія

Мала кількість пунктів пропуску створює черги на чинних. Це провокує другу проблему — якість обслуговування.

"Багато в чому це залежить від персоналу, який працює на пункті пропуску. І від керівників — командувачів прикордонними військами, командувачів цими пунктами пропуску, прикордонними загонами. І це питання культури. Культури поводження з громадянами, які перетинають кордон. Потрібно просто працювати з цими людьми, які обслуговують", — продовжив посол.

По-третє, необхідно максимально автоматизувати, цифровувати процес перетину кордону для його прискорення. Зараз прикордонники змушені перевіряти й документи, й наявність віз, й проводити огляд.

"Прикордонники повинні все перевірити. Це займає час, люди стоять у черзі, нерви не витримують. Але сподіваюся, що ми все-таки прийдемо до того, що до Європейського Союзу можна буде спокійно в'їжджати тільки з біометричними паспортом", — додав Дещиця.

По-четверте, на вже наявні проблеми наклалася пандемія. При гострій фазі пандемії навіть в Європейському Союзі країни між собою закривалися. А для зовнішніх країн вони досі неохоче або з побоюванням відкриваються. Посол зазначив, що після гострої фази пандемії переговори щодо дозволу на перетин кордонів громадянами довелося починати з нуля.

Читайте: На українсько-польському кордоні відкриють 3-4 нові пункти пропуску, - посол Дещиця

"Ця пандемія мене відкинула на 5-6 років назад, коли ми вели переговори про безвізовий режим України з Європейським Союзом. Зараз починаємо знову переконувати, що все буде нормально", — резюмував Дещиця.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Из-за прихода к власти клоунов - нас отбросит скоро в средневековье!
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13.09.2021 09:19
+7
Выбор зашибись.

Кстате у евреев при Хитлере тоже был выбор - или свалить из страны или в концлагерь.

Тоже одобряете небось?
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13.09.2021 09:08
+7
А може це зелебобики так правлять, що вже нас відкинуло назад? Просто визнати це не має сміливості, а нам про пандемію втирають. Брехуни зелені.
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13.09.2021 09:10
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Хасиды уже привезли в Израиль новогодние подарки.

Продолжайте убеждать, что всё будет нормально.
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13.09.2021 08:56 Відповісти
Вчера впервые услышал, от знакомца, который в своей судоходной компании уже лет 8-10 работает: потребовали срочно вакцинироваться. перед контрактом. ППофиг- какой вакциной, но- бумагу о вакцинации- иметь! Вакцанутые душат по всем направлениям.
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13.09.2021 09:02 Відповісти
Выбор есть - не вакцинируйся и сиди дома без работы.
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13.09.2021 09:05 Відповісти
Выбор зашибись.

Кстате у евреев при Хитлере тоже был выбор - или свалить из страны или в концлагерь.

Тоже одобряете небось?
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13.09.2021 09:08 Відповісти
О, так получается, когда оспу ликвидировали во всем мире, она в Израиле осталась? Ну не могли жа евреи второй раз такой же выбор делать как при Хитлере... Или Вы опять все переврали?
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13.09.2021 10:19 Відповісти
хватит уже про ликвидированную вакцинацией оспу бред нести . ещё в 188 - каком то британская королевская медицинская академия сделала доклад \ после свыше 20 лет исследований \ что вакцинация к исчезновению оспы не имеет ни какого отношения так же как и улучшение условий гигиены . оспа исчезла сама по себе подобно исчезнувшим эпидемиям чумы и перестали от неё вакцинировать . единственная болезнь при которой вакцинация дала результат это полиомиелит
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13.09.2021 11:12 Відповісти
То есть то, что оспа исчезла, в то же самое время, когда один только СССР 1,5 миллиарда вакцин для этой кампании предоставил (не говоря о том, что в самом СССР и соцлагере всех от нее вакцинировали) - просто совпадение? Потому что один крокодил так сказал?
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13.09.2021 11:49 Відповісти
хоспади а на какой тогда продолжают испытывать и изобретать новые вакцины против оспы если она побеждена и уже не существует ?
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13.09.2021 19:50 Відповісти
Потому что в качестве биооружия она весьма привлекательна.
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13.09.2021 21:09 Відповісти
Именно так. Ибо вакцанутые- негодяи, законченные. Таки вовремя я отработал! Без этого свинства тотального.
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13.09.2021 09:09 Відповісти
Дещиці респект.

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13.09.2021 09:03 Відповісти
А може це зелебобики так правлять, що вже нас відкинуло назад? Просто визнати це не має сміливості, а нам про пандемію втирають. Брехуни зелені.
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13.09.2021 09:10 Відповісти
А для мене особито можна зберігти старе обличчя цензора
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13.09.2021 09:10 Відповісти
Из-за прихода к власти клоунов - нас отбросит скоро в средневековье!
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13.09.2021 09:19 Відповісти
Какаяразница какаязадница
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13.09.2021 09:36 Відповісти
Из-за пандемии или зеленского? Зеленая чума куда как хуже пандемии будет.
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13.09.2021 09:36 Відповісти
Херовому танцору .... мешают. Коронавирус оказывается виноват что у нас в стране срач и бардак, а я все думал что надо к стенке поставить с десяток депутатов, и пару тройку алигархов, и вроде все начнется налаживатся. А оказывается "корона" виновата!!!
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13.09.2021 09:51 Відповісти
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13.09.2021 10:11 Відповісти
И в религии на несколько веков назад отбросило. Надо новый Томос получать... Или сразу уже 10 новых заповедей?
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13.09.2021 10:24 Відповісти
А чем Вам старый Томос плох?
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13.09.2021 10:28 Відповісти
Зеля на его получении попиариться не сможет. Ему и так его идиотские шутейки про Термос вспоминают.
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13.09.2021 10:43 Відповісти
Так и безвиз мы уже получили, а сейчас говорят "Из-за пандемии COVID-19 нас отбросило на 5-6 лет назад и переговоры о пересечении границ ЕС пришлось начинать "с нуля"
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13.09.2021 11:54 Відповісти
"велике зелене крадівництво" не передбачає будівництва для зручності українських громадян 30-40 додаткових пунктів пропуску
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13.09.2021 10:33 Відповісти
идеальный вариант границы между Украиной и Польшей - как между странами Евросоюза, когда нет пограничных пунктов и факт попадания в другую страну определяется дорожными знаками.

воно iдiот?
це буде можливе лише тодi, коли схiдний кордон буде закритий, та коли будуть вiзи для кацапо-орди.
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29.09.2021 14:53 Відповісти
 
 