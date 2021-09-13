Через пандемію COVID-19 нас відкинуло на 5-6 років назад і переговори про перетин кордонів ЄС довелося починати "з нуля", - Дещиця
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У розпал пандемії коронавірусу країни Європейського Союзу закрили свої кордони і довелося "з нуля" вести переговори про можливість для українців відвідувати європейські держави.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Він зазначив, що ідеальний варіант кордону між Україною і Польщею — як між країнами Євросоюзу, коли немає прикордонних пунктів і факт потрапляння в іншу країну визначається за дорожніми знаками.
Дещиця позначив низку проблем кордону між країнами. По-перше, нестача пунктів пропуску.
"Але зараз ми серйозно відстаємо навіть від того часу, коли Польща лише прагнула до Європейського Союзу, і на кордоні між Польщею і Німеччиною було 48 пунктів пропуску. А на нашому українсько-польському кордоні лише 8 прикордонних пунктів. Це в 6 разів менше. Тому потрібно збільшити кількість переходів, будувати нові переходи. І тоді удвічі швидше проходиш кордон", — сказав він.
Мала кількість пунктів пропуску створює черги на чинних. Це провокує другу проблему — якість обслуговування.
"Багато в чому це залежить від персоналу, який працює на пункті пропуску. І від керівників — командувачів прикордонними військами, командувачів цими пунктами пропуску, прикордонними загонами. І це питання культури. Культури поводження з громадянами, які перетинають кордон. Потрібно просто працювати з цими людьми, які обслуговують", — продовжив посол.
По-третє, необхідно максимально автоматизувати, цифровувати процес перетину кордону для його прискорення. Зараз прикордонники змушені перевіряти й документи, й наявність віз, й проводити огляд.
"Прикордонники повинні все перевірити. Це займає час, люди стоять у черзі, нерви не витримують. Але сподіваюся, що ми все-таки прийдемо до того, що до Європейського Союзу можна буде спокійно в'їжджати тільки з біометричними паспортом", — додав Дещиця.
По-четверте, на вже наявні проблеми наклалася пандемія. При гострій фазі пандемії навіть в Європейському Союзі країни між собою закривалися. А для зовнішніх країн вони досі неохоче або з побоюванням відкриваються. Посол зазначив, що після гострої фази пандемії переговори щодо дозволу на перетин кордонів громадянами довелося починати з нуля.
"Ця пандемія мене відкинула на 5-6 років назад, коли ми вели переговори про безвізовий режим України з Європейським Союзом. Зараз починаємо знову переконувати, що все буде нормально", — резюмував Дещиця.
Будь ласка, зачекайте...
Продолжайте убеждать, что всё будет нормально.
Кстате у евреев при Хитлере тоже был выбор - или свалить из страны или в концлагерь.
Тоже одобряете небось?
воно iдiот?
це буде можливе лише тодi, коли схiдний кордон буде закритий, та коли будуть вiзи для кацапо-орди.