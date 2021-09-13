В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у чотирьох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 13 вересня в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 86. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (245), Луганській (182), Тернопільській (132) областях та Києві (130).

Також у Волинській, Львівській, Одеській та Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Волинській області 65% за норми не більш як 50%, у Львівській - 82,6%, Одеській - 53,1%, Тернопільській - 62,8%.

Також читайте: Через пандемію COVID-19 нас відкинуло на 5-6 років назад і переговори про перетин кордонів ЄС довелося починати "з нуля", - Дещиця

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 6,1%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,7%), Тернопільській (9,9%) і Житомирській (8,9%) областях.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.