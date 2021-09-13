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В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у чотирьох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у чотирьох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 13 вересня в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 86. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (245), Луганській (182), Тернопільській (132) областях та Києві (130).

Також у Волинській, Львівській, Одеській та Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Волинській області 65% за норми не більш як 50%, у Львівській - 82,6%, Одеській - 53,1%, Тернопільській - 62,8%.

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Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 6,1%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,7%), Тернопільській (9,9%) і Житомирській (8,9%) областях.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у чотирьох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Уже всем это надоело,нет активности,только короновзбесившимся все неймётся.
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13.09.2021 09:27
+2
На фото собачка без намордниеа,а хозяйка видно агрессивная
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13.09.2021 09:32
+2
Ляжко у своїй пісочниці почав бавитись статистикою!

На рідкість прозорливий чоловік - подумали барани, ще навесні передбачив що восени "зросте" "захворюваність"! Звичайно, я ксам собі нафантазуєш , то так і зробиш.
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13.09.2021 10:11
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А шо тут дивного? Понапривозили, і не тільки наші любітєлі потусоваться та селХВі робити десь за бугром, а ще й пейсаті і не пейсаті. Літо ж. Заробили на турістах трохи, а тепер локдауни устраювать будуть. А маски всі на бороді носять і попробуй зауваження зроби так і очі видеруть...
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13.09.2021 09:27 Відповісти
Вобще-то пейсатые какраз из Украины в Израиль заразу повезли, а не наоборот.
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13.09.2021 09:28 Відповісти
То вони тільки так кажуть... Вони самі між собою перетусовались де жили по 20 чоловік в одній квартирі. Там же вони не тільки з Ізраїлю приїжджали, а з усього світу.
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13.09.2021 09:35 Відповісти
Уже всем это надоело,нет активности,только короновзбесившимся все неймётся.
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13.09.2021 09:27 Відповісти
На фото собачка без намордниеа,а хозяйка видно агрессивная
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13.09.2021 09:32 Відповісти
Так уколотая же.
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13.09.2021 10:29 Відповісти
Шапочки из фольги не помогут! Надо прививки делать!
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13.09.2021 09:42 Відповісти
Делайте! И будет как в Израиле.
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13.09.2021 10:02 Відповісти
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди вакцинированных?
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13.09.2021 10:34 Відповісти
А Вы пробовали?
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13.09.2021 10:31 Відповісти
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13.09.2021 09:53 Відповісти
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13.09.2021 10:09 Відповісти
Ляжко у своїй пісочниці почав бавитись статистикою!

На рідкість прозорливий чоловік - подумали барани, ще навесні передбачив що восени "зросте" "захворюваність"! Звичайно, я ксам собі нафантазуєш , то так і зробиш.
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13.09.2021 10:11 Відповісти
 
 