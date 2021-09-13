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Укрпошта (272) держслужбовці (227) Смілянський (62)

Не так багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади, - Смілянський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не так багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади, - Смілянський

АТ "Укрпошта" зауважує про брак кваліфікованих кадрів на ринку України.

"На ринку праці, на жаль, не дуже багато людей, які готові відповідати існуючим викликам. Більше того, не секрет, що не дуже багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади ... Держсектор накладає великі особистісні ризики за ухвалення рішень. Тому для роботи тут потрібне велике бажання", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що на ринку виробничого персоналу, особливо в селах, також складно знайти кваліфіковані кадри, здатні працювати з автоматизованими процесами.

"Є проблема з автоматизацією. Спробуй знайди людину, яка працює в селі на комп'ютері, а не на рахівниці чипапірці. Якщо ми хочемо знайти технічно підкованих людей, які дійсно готові працювати, - потрібні більш високі зарплати", - розповідає Смілянський.

За його словами, компанія йде до того, що в її штаті буде менша кількість більш високооплачуваних людей. Водночас не всі співробітники, які зараз працюють у компанії, готові переходити на повну ставку навіть з підвищенням окладу.

"Тому ми стільки зусиль зараз вкладаємо саме в IT, в процеси, в поліпшення логістики. Не тому, що вони завтра дадуть ефект, а тому що я розумію, що ринок праці кращим не стане. Якщо я буду конкурувати з полуницею в Польщі - нічим хорошим це не закінчиться", - підкреслює гендиректор "Укрпошти".

Також читайте: Смілянський: Листоноші не отримують 1000$, я помилився

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
То есть в Украине приличный процент безработицы , а работать начальниками никто не хочет

не смешите народ , бездари . Даже организовать приём на работу не можете 😀😀
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13.09.2021 10:23
+6
За такую зарплату как у тебя, любой пойдет.
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13.09.2021 10:24
+4
Вот и Агрохимия жалуется! Так прям и говорит: не идут, говорит, к нам нормальные люди!
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13.09.2021 10:22
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Скучно без хабарів
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13.09.2021 10:20 Відповісти
Ему и без хабаря совсем не хило живется -
В социальных сетях пользователи возмущены из-за зарплаты генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского в размере 1,867 млн гривен (должностной оклад - 716,463 тыс. гривен, премия - 693,843 тыс. гривен, прочие предусмотренные законодательством выплаты - 456,502 тыс. гривен), предусмотренною проектом финансового плана компании на 2020 год.
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13.09.2021 10:41 Відповісти
Ну вообще-то клубника в Польше вне конкуренции с нашими зарплатами.
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13.09.2021 10:21 Відповісти
Вот и Агрохимия жалуется! Так прям и говорит: не идут, говорит, к нам нормальные люди!
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13.09.2021 10:22 Відповісти
Это хороша новость. Значит госдолжностя стали менее выгодными с точки зрения коррупции.
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13.09.2021 10:23 Відповісти
В "Укрпочте"?
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13.09.2021 10:29 Відповісти
То есть в Украине приличный процент безработицы , а работать начальниками никто не хочет

не смешите народ , бездари . Даже организовать приём на работу не можете 😀😀
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13.09.2021 10:23 Відповісти
Просто госслужба и работа в госкомпаниях это редкостный гадюшник. С коррупцией, кумовством, бюрократией, мизерными зарплатами. А человек со стороны, без связей, может занять только ту должность, где нечего воровать. На коррупционную должность его никто не пустит. Вот и нет желающих, даже начальником.
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13.09.2021 10:48 Відповісти
С языка сняли, но уж очень мягко высказались, там стая шакалов, система управления - Я скзакал...

Уровень профессионализма не котируется, котируются присмыкающиеся, которые в свою очередь ... И такая цепочка от верхушки до среднего звена предприятий.
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13.09.2021 11:09 Відповісти
Работать нужно на частника. Там тоже конечно лоторея, может попасться хороший работодатель а может сволочь. Но государство - это почти всегда сволочь. Там на уровне системы созданы все условия для процветания сволочи и вытеснения порядочных людей.
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13.09.2021 11:16 Відповісти
Я работаю на госсектор в течении 35 лет)

Сам себя ограничил в росте на уровне среднего звена (типа зам начальника цеха, на самом деле ТИПА, несколько по другому, в ой структуре я бы сошел с ума и либо поубивал бы, либо убился сам). А так нашел нишу с ШИКАРНОЙ зарплатой и отсутствием общения (ну почти) с вышестоящими))). Таких мест мало, занимать может на всякий.

В другом случае, просто бедал бы из страны.
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13.09.2021 18:55 Відповісти
Какая-то технарская позиция?
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13.09.2021 19:50 Відповісти
100%, таки да, а как вы угадали?

Даже согглашусь, с тем, что вы не успели сказать - очень похоже на позицию страуса, но совсем не то.

Надеюсь, вам хватит ума на обсасывать выводы?
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13.09.2021 19:56 Відповісти
Тут все просто. В госсекторе, где нет рыночной конкуренции, кое-как руководить людьми сумеет любой дурак. Даже если он полный ноль, подчиненные знают свое дело и будут продолжать работать по инерции.
А вот управлять машинами и механизмами, как не крути, должен профессионал. Потому что если машина станет, или начнет неправильно работать, то без знаний и умений ее не наладишь.
Поэтому даже в самых гнусных гадюшниках технарю выжить полегче. На его нишу особо никто не претендует потому, что не потянет.
Насчет позиции страуса. Я не собираюсь вас осуждать, это ваша жизнь. Хотя, если вы хороший спец, то возможно в частном секторе зарабатывали бы больше и могли продвигаться по службе. Но это ваш выбор.
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13.09.2021 20:19 Відповісти
За такую зарплату как у тебя, любой пойдет.
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13.09.2021 10:24 Відповісти
там не только зп манит... сколько недвижа под распродажу...
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13.09.2021 10:27 Відповісти
Смотрящие уже замахались искать ширм
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13.09.2021 10:25 Відповісти
в селе? дык вы ж позакрывали все отделения, раз в неделю рено приезжает)
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13.09.2021 10:28 Відповісти
с Олейной и салхфетками)
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13.09.2021 10:30 Відповісти
ага, и еще пачками говносканворды с "призами", я а.уел, когда узнал, что все эти "лохоугадайки" до сих пор живее всех живых.
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13.09.2021 10:59 Відповісти
а ты им премии, как себе давай!)
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13.09.2021 10:29 Відповісти
В госсектор?
Рассмешил.
Репутация создается многими годами. Рушится моментально. Стоит лишь стать публичной рожей в госсекторе (или даже местечковым депутатом).
Пусть даже ты чист аки ангел ))) *****, без скелетов в шкафу.
Журнашлюхи с активистами не найдут так придумают.

Устраиваться в госсектор, чтобы через месяц уйти, хлопнув дверью? Умных и честных не любят.
А подстраиваться под одноклеточных противно.
****
А, еще. Хрен там устроишься в гос. структуру. Требуют сертификат о прохождление экзамена на знание украинского языка.
Аде є проблема. Справа в тому, що атестаційні комісії, що проводили такі іспити для майбутніх чиновників, в 2019-му році були ліквідовані.
Тобто, єдиний варіант - бути молодим випускником вишу, де в дипломі є помітка з заліками з української мови.
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13.09.2021 10:29 Відповісти
От же ж лицемерный мудак.Озвуч свою зряплату,технологичный ты наш.Почтальонам на селе не хватает $1000 зарплаты?Так поделись своей.Кинь клич-пенсионеры в очередь станут со счетами и бумажками за такой работой.
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13.09.2021 10:30 Відповісти
лет пять назад меня приглашали в Укрпочту на должность механика.
пришёл в назначенное время,захожу в кабинет начальства,докладываюсь,а мне в ответ подождите в приёмной...ладно думаю,хотя уже неприятно...идёт время-я жду...собрался плюнуть и уйти,но решил таки дождаться.
через 1час 20 минут,до меня таки снизошли...

глядя в харю этого идиота,я сказал ему всё что о нём думаю,(без мата)и ушёл.
знаю что до сих пор там механика нет.
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13.09.2021 10:31 Відповісти
Почта - обычный бизнес. Интересно послушать мнение конкурентов, особенно Новой Почты. Может всё дело в природной неспособности государства вести любой бизнес?
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13.09.2021 10:32 Відповісти
Скоро Серлещ заноет про кадровый голод.Надо поднять зряплату всему Набсовету раза в три.
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13.09.2021 10:35 Відповісти
К зеленожопым просто никто не хочет идти на работу, тот кто в здравом уме и трезвой пасмяти. Работать на это змеиное кубло- полный зашквар. Тем более работа там такая- выполнять все забаганки величайшего, даже самые бредовые, помогать им воровать в космических масштабах, а самому ничего не брать)))), потому как енто коррупция, а заколачивать бабло для нашего наполеония- это сверхзадача всех зеленогнойной системы, при э том с ножом у горла доказывать всем - как стало все замечательно при шмаркле и петь ему осанну.

Написал и стошнило((((( Эти мрази квартальские вызывают только такую ассоциацию- дерьмо и гной.
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13.09.2021 11:50 Відповісти
Ну не всем же везет с родителями, правда Игорек? Кадров не хватает? А чем ты ПЯТЬ лет на посту Ген. директора "Укрпочты" занимался? Это при зарплате почти 2 млн. грн. в месяц Жаль что тебя не посадят. Убежишь в свои Штаты. Поназначали проходимцев всех мастей и народов
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13.09.2021 10:40 Відповісти
Поганому танцюристу і "причандали" перешкоджають.
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13.09.2021 10:46 Відповісти
Зарплата Смілянського- півбюджета Укрпошти.
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13.09.2021 10:56 Відповісти
Павлик Морозов в еврейском варианте : Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей. 15 января 2020 .-Обсуждение провокационных постов Эллы и Ефима Смелянских произошло на странице руководителя Укрпочты в Facebook,
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13.09.2021 11:01 Відповісти
Люди идут, только не за 12-14 тысяч с риском уголовщины за потерянную марку на 9 грн, так как это документ строгой отчетности, выговором за халатность, потому что у тебя кадров 4 из 10 в отделении, КРУшниками каждые 3 года, которых если по баням не возить, то накинут все смертные грехи и работой 60 часов в неделю. Была бы это человеческая организация с автоматизацией, штрихкодами, без бюрократии, "грошових переказів" и оплаты коммуналки бабулями, люди бы шли
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13.09.2021 11:02 Відповісти
Може все банальніше, розумні і порядні люди не хочуть працювати з величнішим лідером **********.
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13.09.2021 12:21 Відповісти
 
 