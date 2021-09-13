Не так багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади, - Смілянський
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АТ "Укрпошта" зауважує про брак кваліфікованих кадрів на ринку України.
"На ринку праці, на жаль, не дуже багато людей, які готові відповідати існуючим викликам. Більше того, не секрет, що не дуже багато людей готові йти в держсектор, особливо на керівні посади ... Держсектор накладає великі особистісні ризики за ухвалення рішень. Тому для роботи тут потрібне велике бажання", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що на ринку виробничого персоналу, особливо в селах, також складно знайти кваліфіковані кадри, здатні працювати з автоматизованими процесами.
"Є проблема з автоматизацією. Спробуй знайди людину, яка працює в селі на комп'ютері, а не на рахівниці чипапірці. Якщо ми хочемо знайти технічно підкованих людей, які дійсно готові працювати, - потрібні більш високі зарплати", - розповідає Смілянський.
За його словами, компанія йде до того, що в її штаті буде менша кількість більш високооплачуваних людей. Водночас не всі співробітники, які зараз працюють у компанії, готові переходити на повну ставку навіть з підвищенням окладу.
"Тому ми стільки зусиль зараз вкладаємо саме в IT, в процеси, в поліпшення логістики. Не тому, що вони завтра дадуть ефект, а тому що я розумію, що ринок праці кращим не стане. Якщо я буду конкурувати з полуницею в Польщі - нічим хорошим це не закінчиться", - підкреслює гендиректор "Укрпошти".
Будь ласка, зачекайте...
В социальных сетях пользователи возмущены из-за зарплаты генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского в размере 1,867 млн гривен (должностной оклад - 716,463 тыс. гривен, премия - 693,843 тыс. гривен, прочие предусмотренные законодательством выплаты - 456,502 тыс. гривен), предусмотренною проектом финансового плана компании на 2020 год.
не смешите народ , бездари . Даже организовать приём на работу не можете 😀😀
Уровень профессионализма не котируется, котируются присмыкающиеся, которые в свою очередь ... И такая цепочка от верхушки до среднего звена предприятий.
Сам себя ограничил в росте на уровне среднего звена (типа зам начальника цеха, на самом деле ТИПА, несколько по другому, в ой структуре я бы сошел с ума и либо поубивал бы, либо убился сам). А так нашел нишу с ШИКАРНОЙ зарплатой и отсутствием общения (ну почти) с вышестоящими))). Таких мест мало, занимать может на всякий.
В другом случае, просто бедал бы из страны.
Даже согглашусь, с тем, что вы не успели сказать - очень похоже на позицию страуса, но совсем не то.
Надеюсь, вам хватит ума на обсасывать выводы?
А вот управлять машинами и механизмами, как не крути, должен профессионал. Потому что если машина станет, или начнет неправильно работать, то без знаний и умений ее не наладишь.
Поэтому даже в самых гнусных гадюшниках технарю выжить полегче. На его нишу особо никто не претендует потому, что не потянет.
Насчет позиции страуса. Я не собираюсь вас осуждать, это ваша жизнь. Хотя, если вы хороший спец, то возможно в частном секторе зарабатывали бы больше и могли продвигаться по службе. Но это ваш выбор.
Рассмешил.
Репутация создается многими годами. Рушится моментально. Стоит лишь стать публичной рожей в госсекторе (или даже местечковым депутатом).
Пусть даже ты чист аки ангел ))) *****, без скелетов в шкафу.
Журнашлюхи с активистами не найдут так придумают.
Устраиваться в госсектор, чтобы через месяц уйти, хлопнув дверью? Умных и честных не любят.
А подстраиваться под одноклеточных противно.
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А, еще. Хрен там устроишься в гос. структуру. Требуют сертификат о прохождление экзамена на знание украинского языка.
Аде є проблема. Справа в тому, що атестаційні комісії, що проводили такі іспити для майбутніх чиновників, в 2019-му році були ліквідовані.
Тобто, єдиний варіант - бути молодим випускником вишу, де в дипломі є помітка з заліками з української мови.
пришёл в назначенное время,захожу в кабинет начальства,докладываюсь,а мне в ответ подождите в приёмной...ладно думаю,хотя уже неприятно...идёт время-я жду...собрался плюнуть и уйти,но решил таки дождаться.
через 1час 20 минут,до меня таки снизошли...
глядя в харю этого идиота,я сказал ему всё что о нём думаю,(без мата)и ушёл.
знаю что до сих пор там механика нет.
Написал и стошнило((((( Эти мрази квартальские вызывают только такую ассоциацию- дерьмо и гной.