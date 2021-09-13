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Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок. ФОТОрепортаж

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Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок. ФОТОрепортаж

Нацполіція викрила в сутенерстві учасників організованого злочинного угруповання. Правоохоронці провели 21 санкціонований обшук у шести фігурантів у Києві та Дніпрі. Встановлено організатора і його спільників, які втягнули в заняття проституцією 63 жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Працівники Департаменту міграційної поліції встановили групу осіб, які на території Києва і Дніпра організували бізнес з надання сексуальних послуг.

Повідомляється, що 41-річний організатор злочинного угруповання та його спільниці – жінки віком від 27-ми до 44-х років - підшуковували тих, хто перебував у скрутних життєвих обставинах. Зловмисники, використовуючи уразливий стан жінок, змушували їх займатися проституцією, погрожуючи фізичною розправою за відмову.

Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 01

Відтак працівники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції Києва під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури та за підтримки спецпідрозділу ТОР одночасно провели 21 санкціонований обшук.

Обшуки проводилися у Києві та Дніпрі за місцями проживання фігурантів та адресами надання сексуальних послуг. За їх результатами поліцейські виявили та вилучили два пістолети, транспортні засоби преміум-класу, мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Також поліцейські встановили 63 жінки, які працювали на учасників організованого злочинного угруповання та надавали сексуальні послуги.

Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 02

Трьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм підозри у скоєнні кримінального правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів. ФОТОрепортаж

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 03
Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 04
Поліцейські викрили групу сутенерів, які під загрозою фізичної розправи примушували займатися проституцією 63 жінок 05
Фото: сайт Нацполиции

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Прям таки "заставлями"? Думаю, за что их действително повязали, так это не платили дань ментам и составлями конкуренцию тем, кто отстегивает ментавской "крыши". Давно пора легализовать проституцию, никуда это явление не денется, а оставлять нелегальным - значит множить криминал и коррупцию.
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13.09.2021 10:36
+6
Вполне теперь смогут работать в кабмине вiслючего шобла - там как раз кадровый голод...
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13.09.2021 10:29
+6
Они хотели работать малярами, штукатурами, продавцами, а их заставляли вкалывать проститутками.

Теперь их мечты о труде в удовольствие наконец-то исполнятся.
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13.09.2021 10:37
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Вполне теперь смогут работать в кабмине вiслючего шобла - там как раз кадровый голод...
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13.09.2021 10:29 Відповісти
соснами корабельными
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13.09.2021 11:14 Відповісти
Прям таки "заставлями"? Думаю, за что их действително повязали, так это не платили дань ментам и составлями конкуренцию тем, кто отстегивает ментавской "крыши". Давно пора легализовать проституцию, никуда это явление не денется, а оставлять нелегальным - значит множить криминал и коррупцию.
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13.09.2021 10:36 Відповісти
Продажу наркоты нужно легализовать по той же причине.
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13.09.2021 10:39 Відповісти
Да, можно, но конченых наркоманов как и подзаборных алкашей потом надо лишать прав и ДЕЕСПОСОБНОСТИ, отправлять в РАБОТНЫЕ ДОМА на принудительный труд (никто насильно не заствалял их быть наркозависимыми - это их добровольный выбор, за который должна наступить расплата)!
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13.09.2021 11:02 Відповісти
А повій відправляти в державні публічні дома ?
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13.09.2021 20:14 Відповісти
Во первых зачем их куда-то отправлять, если их профессия будет легализоаона? А во вторых я считаю любую госсобственность неэффективной и благодатной почвой для коррупции и воровства. Я за максимальный перехов к частной и акционерной форме собственности, которая собственно явлется подвидом частной (с большим колличеством собственников).
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13.09.2021 20:23 Відповісти
Думаю не стоит здесь переводить стрелки. Проституция самая древняя профессия. И сколько бы тут не занимались этими "феноменальными задержаниями" эти улуги будут предоставляться всегда. Ребята просто не поделились с кем надо. Либо одни силовики решили немного поставить на место других. Т.к., как и игровые автоматы и нарокота и уличная торговля, вся эта деятельность всегда курировалась силовиками. Каждый отвечает за свое направление.

Без легализации "девочек" никак. Это рано или поздно придется сделать.
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13.09.2021 15:57 Відповісти
И не собирался.

Меня эта тема не интересует.
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13.09.2021 16:02 Відповісти
Не удивили!! Давно известно,что менты всегда была и есть крышей,как барделей так и наркотрафиков.
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13.09.2021 12:38 Відповісти
а по простому....креминала))))))
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13.09.2021 14:52 Відповісти
Они хотели работать малярами, штукатурами, продавцами, а их заставляли вкалывать проститутками.

Теперь их мечты о труде в удовольствие наконец-то исполнятся.
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13.09.2021 10:37 Відповісти
не, они мечтали о беспечной и беззаботной жизни быть главбухшами или топ-моделями, или просто домохозяйками на содержании любящего мужа, но все их мечты разбились о суровую правду жизни, чтоб что-то иметь нужно впахивать как лошадь, не быть алкашкой или наркоманкой и стиствув удила в зубах делать то, что НУЖНО, не как хочется (или вообще не прилагать никаких усилий)!
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13.09.2021 11:12 Відповісти
Аж 63 тетки! Немало... Четыре экипажа судовых сразу могут обслужить. И- никаких налогов! А зря...
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13.09.2021 10:37 Відповісти
Фермеры-рабовладельцы, сутенеры-рабовладельцы. Рабовладельческий строй.
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13.09.2021 10:38 Відповісти
Проблема не в "рабовладельцах", а в том, что рабство формально на бумаге отменили, а РАБЫ никуда не делись, их много и они НЕДЕЕСПОСОБНЫ, не в состоянии себя обеспечить даже самым необходимым, им нужна ОПЕКА (государственная или частная) в форме РАБОТНЫХ ДОМОВ как было в Великобритании (конечно же с формальным и фактическим ограничением прав НЕДЕЕСПОСОБНЫХ)!
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13.09.2021 10:50 Відповісти
и ЗАПРЕТ ГОЛОСОВАТЬ а то выбирают клоунов бени
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13.09.2021 11:12 Відповісти
Право голосовать должно быть только у ГРАЖДАН, даже далеко не каждый дееспособный житель заслуживает ГРАЖДНАНСТВА, которое намерено девальвировано УЗУРПАТОРАМИ ВЛАСТИ до фактического ПОДДАНСТВА, а часто и до фактического государственного РАБСТВА. Манипулировать "голосами" невежественного БОЛЬШИНСТВА не трудно, но невозможно победить пройдохам и авантристам-паразитам в настоящих выборах ответственных, самодостаточных, грамотных и имущих ГРАЖДАН (кстати до зубов вооруженных, способных отстаивать свои права с оружием в руках и убить любого УЗУРПАТОРА или тирана)!
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13.09.2021 13:40 Відповісти
Не хочу быть прачкой, свои руки пачкать,

Соберу манатки и пойду на ******...
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13.09.2021 11:02 Відповісти
63 бабы не смогли "навалять" троим преступникам?
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13.09.2021 11:43 Відповісти
не смогли или не захотели - вот в чём вопрос..
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13.09.2021 13:53 Відповісти
Бедные женщины... их видимо держали в загоне и не выпускали на воздух... Или не бедные?
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13.09.2021 12:12 Відповісти
Є ймовірність що вони були в боргах, мужичок в такому випадку повинен був бути "приватним судовим виконавцем" і шляхом залякування і шантажу змушував їх "відпрацьовувати" викуплені боргові забов'язання - звісно за тією таксою, яку він сам встановлював.
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13.09.2021 12:27 Відповісти
Работники Департамента миграционной полиции

То есть организаторы- нелегалы иноземцы. Со стволами. Хачи окуели, пусть у себя дома бордели из своих усатых набирают. Впрочем наши менты скорей всего просто убрали конкурентов, ведь все знают что они крышуют наркотрафик, оружие, проституток, и до недавней легализации кормились также с казино
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13.09.2021 12:36 Відповісти
Виталик разрулит
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13.09.2021 17:39 Відповісти
 
 