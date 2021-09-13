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На програмі "Ноутбук - кожному вчителю" планували вкрасти близько 300 млн грн, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

На програмі

Кіберфахівці СБУ запобігли великому розкраданню державних коштів на урядовій програмі "Ноутбук - кожному вчителю".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Ми отримали інформацію про наміри окремих осіб організувати протиправну схему при реалізації державної урядової програми "Ноутбук - кожному вчителю". Окремі особи хотіли забезпечити протиправну змову учасників IT-ринку", - зазначив він.

За його словами, вони заявили, що нібито уповноважені Міністерством цифрової трансформації.

"Були встановлені конкретні особи, які провели попередні переговори з учасниками IT-ринку, які можуть бути задіяні в зазначеній програмі, і домовилися з ними про необхідність завищення цін на понад 30%. Саме ці 30% повинні були бути у вигляді "відкатів" вкрадені. 30% від близько 1 млрд грн  - це 300 млн грн", - підкреслив Вітюк.

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В СБУ підкреслили, що попередньо всі регіони країни хотіли поділити між собою, учасникам ринку було відомо де, хто повинен перемогти.

Співробітники СБУ попередили про схему Міністерство цифрової трансформації і Міністерство освіти.

"Ми провели неформальну нараду, на яку запросили близько 30 учасників IT-ринку. Там розвіяли міф про те, що цю схему може "кришувати" Мінцифри і закликали всіх учасників відмовитися від сумнівних і протиправних дій, які можуть призвести до збитків", - додав Вітюк.

Правоохоронці продовжують перевірку.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня у всіх обласних державних адміністраціях та чотирьох районах Києва оголошено тендери на 56 954 ноутбуки для вчителів.

Пізніше глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що підозрюють корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
а тепер прикиньте скільки крадуть на великому крадівництві

нічєво, хуже нє будєт!
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13.09.2021 10:48
+8
Нет конечно! Просто теперь, деньги украдет кто изначально планировал их украсть
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13.09.2021 10:49
+7
Рюкзаки Авакова кажутся детской шалостью.

А чё?При зарплате в $4000 могли бы раскошелиться на ноут и еще на шторы для класса осталось бы.
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13.09.2021 10:48
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И шо теперь? Учителя не получат ноутбуки?
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13.09.2021 10:47 Відповісти
Нет конечно! Просто теперь, деньги украдет кто изначально планировал их украсть
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13.09.2021 10:49 Відповісти
стационарные пк надо а не мусор этот и клетки как на наружных блоках кондеров
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13.09.2021 11:16 Відповісти
Я конечно, тоже за стационарный, он при тех же характеристиках дешевле, модернизируем и дешевле в ремонте...... Но Клоун же позиционируется как весь такой молодежный и современный - телефоны, планшетики..... Хотя был бы в теме то знал, что этоха планшетов уже закончилась не начавшись
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13.09.2021 11:42 Відповісти
я так понял все в рамках госпрограммы ,,понять и простить,,,??ну подумаешь 300 лямов
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13.09.2021 10:47 Відповісти
Украсть наверное планировали, не те, кто изначально планировал их украсть, а "владелец" денег вдруг обнаружил, что к "его" деньгам кто то лезет...
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13.09.2021 10:47 Відповісти
Рюкзаки Авакова кажутся детской шалостью.

А чё?При зарплате в $4000 могли бы раскошелиться на ноут и еще на шторы для класса осталось бы.
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13.09.2021 10:48 Відповісти
Та і я за те, дайте кожному вчителю обіцяні 4000 євро в місяць і вони собі самі виберуть і куплять, який побажають.
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13.09.2021 11:15 Відповісти
тупые свиньи училки повелись на клоуна с телека теперь пусть едят полный ополонник гуано и сами соби куплять у турциях *******
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13.09.2021 11:28 Відповісти
а тепер прикиньте скільки крадуть на великому крадівництві

нічєво, хуже нє будєт!
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13.09.2021 10:48 Відповісти
надо красть сразу программы!)
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13.09.2021 10:50 Відповісти
красть линукс )
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13.09.2021 11:17 Відповісти
Не туда пошел "откат! А вот если СБУ-ушниам занесли 30% - все было бы ОК!
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13.09.2021 10:58 Відповісти
30 процентов отката? однако... аппетиты у зеленых больше чем у овоща
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13.09.2021 11:05 Відповісти
А програму ''4000 баксов кожному вчителю'' запускать побоялися бо очконули шо пупи розв'яжуться від носіння тих откатов. Жаль шо Вірастюк у них токо один , а так би....
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13.09.2021 11:08 Відповісти
Тобто, на урядовій програмі зеленого уряду хотіли вкрасти гроші якісь незелені поганці. Таке буває?
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13.09.2021 11:13 Відповісти
Где посадки?
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13.09.2021 11:16 Відповісти
Рано, еще списки "участничков" не полные.
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13.09.2021 11:33 Відповісти
Какой, нах, "IT рынок"?! Речь о закупке обычного ТОВАРА, который продают все кому не лень (магазины электроники, интернет-магазины)!

Причем тут "киберполиция"?! Ваще людям заняться нечем?

Все на уровне "нам тут сообщили". ОРД нет, доказательств нет, подозреваемых нет. Это называется "создать видимость работы"!
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13.09.2021 11:32 Відповісти
От же ж кляті Свинарчуки!!!
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13.09.2021 12:00 Відповісти
т.е. созвали 30 участников рынка и предупредили,что схема палевная. теперь участники должны отстегнуть за крышу и сделать схему более мутной.
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13.09.2021 12:06 Відповісти
"информацию о намерениях отдельных лиц организовать протвоправную схему" - совершили мысле преступление
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13.09.2021 12:07 Відповісти
Од жеж падлюки! Зеля з д'єрьмаком так і нє вдупліли ,скільки ж їм з цієї мішпухи прічітаєцця! Тому, вчительки, поки що купуйте ноути за свої 4000 баксів!
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13.09.2021 13:17 Відповісти
 
 