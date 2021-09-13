Ціна газу в Європі б'є рекорди - досягла $737 за тисячу кубометрів (оновлено)

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у понеділок вранці зробила ривок до нових рівнів, досягнувши 59,585 євро за кВт.год, або $727 за тисячу кубометрів, а через дві години торгів ціна вже досягла $737 за тисячу кубометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані біржі.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $658 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $344 за тисячу кубометрів.

Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за обмеженого надходження газу трубопроводами в зрідженому вигляді.

До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок неділі резерви становили 70,45%, що на 15,7 процентних пункти нижче за середній рівень за останні п'ять років.

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"Газпром" з кінця серпня припинив закачування газу в німецькі підземні сховища "Реден" і "Катаріна". Продовжує обмежене закачування в австрійське "Хайдах", німецьке "Йемгум" і "Бергермеєр" к Нідерландах.

Зростання цін допомагає Європі боротися за потоки скрапленого природного газу. Приплив СПГ на термінали регіону у вересні зростає щодо серпня приблизно на 20%.

Пізніше стало відомо, що за перші дві години торгів ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures зросла на 3,5%, досягнувши вже 60,5 євро за кВт.год, або $ 737 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, минулий рекорд ціна газу в Європі побила 10 вересня, сягнувши 710 доларів за тисячу кубометрів.