Ціна газу в Європі б'є рекорди - досягла $737 за тисячу кубометрів (оновлено)
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Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у понеділок вранці зробила ривок до нових рівнів, досягнувши 59,585 євро за кВт.год, або $727 за тисячу кубометрів, а через дві години торгів ціна вже досягла $737 за тисячу кубометрів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані біржі.
У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $658 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $344 за тисячу кубометрів.
Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за обмеженого надходження газу трубопроводами в зрідженому вигляді.
До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок неділі резерви становили 70,45%, що на 15,7 процентних пункти нижче за середній рівень за останні п'ять років.
"Газпром" з кінця серпня припинив закачування газу в німецькі підземні сховища "Реден" і "Катаріна". Продовжує обмежене закачування в австрійське "Хайдах", німецьке "Йемгум" і "Бергермеєр" к Нідерландах.
Зростання цін допомагає Європі боротися за потоки скрапленого природного газу. Приплив СПГ на термінали регіону у вересні зростає щодо серпня приблизно на 20%.
Пізніше стало відомо, що за перші дві години торгів ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures зросла на 3,5%, досягнувши вже 60,5 євро за кВт.год, або $ 737 за тисячу кубометрів.
Нагадаємо, минулий рекорд ціна газу в Європі побила 10 вересня, сягнувши 710 доларів за тисячу кубометрів.
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"Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 20%."
Тут хтось розповідав раніше, що вони там добре знають, що робити - у них там радники професійні і т.д. Ну-Ну! Побачимо, що заспівають французи і німці ближче до зими. Хоча ні, все буде як завжди - одні будуть гарно відпочивати, а інші просто утруться і зроблять вигляд, що так і треба.
много денег для хакерских атак
разработки новай формулы Новичка
Опять начнет больницы Сирии бомбить
Кремлевский карлуша делает все чтобы СП2 был запущен в срок. Так что там на счет немецкий регулятор кого-то накажет?
все договора с Россией не стоят и бумаги на которых они написаны (Бисмарк)
на x y й??