До третьої хвилі коронавірусу в Києві вже підготували понад 4 тис. ліжок, 98% з яких забезпечені киснем, - Кличко

Вакцинація на сьогодні є головною умовою для уникнення суворого локдауну в Києві.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Наразі столиця ще в зеленій зоні. І ми використовуємо цей час, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії. Активно здійснюємо вакцинацію, готуємо лікарні, – сказав мер. – Статистика останніх днів показує, що кількість хворих зростає. І кількість госпіталізацій – теж. У нас підготовлені ліжкомісця, лікарні забезпечені всім необхідним, лікарі мають досвід лікування коронавірусу. До третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98 % з яких забезпечені киснем. Крім того, якщо медзаклади першої черги не справлятимуться, ми готові розгорнути ще – понад 5,5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги", – повідомив Кличко.

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Водночас він висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

"Я сподіваюся, до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація", – додав мер столиці.

Щодо вакцинації, то за словами Кличка, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень. Понад половина з них – двома дозами.

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