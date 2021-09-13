Україні варто звернути увагу на людський капітал: без цього інвестиції можуть не дати очікуваних дивідендів, - віцепрезидентка Світового банку Б’єрде
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Інвестиції у фізичний капітал і інфраструктуру без достатніх вкладень у людський капітал можуть не дати Україні очікуваних дивідендів, вважає віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.
"Я вітаю той факт, що розробники політики визначили пріоритетні сфери та визнали необхідність мобілізації інвестицій", - сказала Б'єрде, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", коментуючи наміри уряду стимулювати інвестиції в "точки зростання" - пріоритетні галузі, передає Цензор.НЕТ.
"Проте я хочу відзначити один важливий аспект, який не був достатньо висвітлений у планах уряду - важливість людського капіталу. Сума освіти, навичок, досвіду, інноваційності та здоров'я населення є, згідно з дослідженням, найважливішим ресурсом для стабільного економічного зростання. Це клей, який об'єднує інші чинники виробництва, зокрема фізичний капітал та інфраструктуру", - додала вона.
Водночас неадекватність людського капіталу може значно вплинути на розвиток, вважає віце-президент СБ.
"Без належного людського капіталу додаткові інвестиції у фізичний капітал можуть не дати очікуваних дивідендів", - резюмувала Б'єрде.
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"Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства - важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру", - добавила она.
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