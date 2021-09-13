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Світовий банк (234) інвестиції (546) освіта (1042) міграція (164)

Україні варто звернути увагу на людський капітал: без цього інвестиції можуть не дати очікуваних дивідендів, - віцепрезидентка Світового банку Б’єрде

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україні варто звернути увагу на людський капітал: без цього інвестиції можуть не дати очікуваних дивідендів, - віцепрезидентка Світового банку Б’єрде

Інвестиції у фізичний капітал і інфраструктуру без достатніх вкладень у людський капітал можуть не дати Україні очікуваних дивідендів, вважає віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

"Я вітаю той факт, що розробники політики визначили пріоритетні сфери та визнали необхідність мобілізації інвестицій", - сказала Б'єрде, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", коментуючи наміри уряду стимулювати інвестиції в "точки зростання" - пріоритетні галузі, передає Цензор.НЕТ.

"Проте я хочу відзначити один важливий аспект, який не був достатньо висвітлений у планах уряду - важливість людського капіталу. Сума освіти, навичок, досвіду, інноваційності та здоров'я населення є, згідно з дослідженням, найважливішим ресурсом для стабільного економічного зростання. Це клей, який об'єднує інші чинники виробництва, зокрема фізичний капітал та інфраструктуру", - додала вона.

Водночас неадекватність людського капіталу може значно вплинути на розвиток, вважає віце-президент СБ.

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"Без належного людського капіталу додаткові інвестиції у фізичний капітал можуть не дати очікуваних дивідендів", - резюмувала Б'єрде.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Какой капитал из зебобиков? Один вред.
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13.09.2021 10:55
+3
Тетка все правильно говорит. То ведь и имеем - торгуем в основном сырьем. Товаров с высокой добавленной стоимостью у нас крайне мало.
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13.09.2021 11:16
+2
то есть намекает - сидите, украинцы, дома и принимайте беженцев у себя?
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13.09.2021 10:54
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то есть намекает - сидите, украинцы, дома и принимайте беженцев у себя?
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13.09.2021 10:54 Відповісти
Тетка все правильно говорит. То ведь и имеем - торгуем в основном сырьем. Товаров с высокой добавленной стоимостью у нас крайне мало.
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13.09.2021 11:16 Відповісти
Сам придумал или кто надоумил? Где "тетка" про лобавленную стоимость чешет? Только аналогий и параллелей проводить не надо. А то отмечу что у нас уже есть один инвестиционный "папа"
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13.09.2021 15:12 Відповісти
"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", - сказала Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в "точки роста" - приоритетные отрасли, передает Цензор.НЕТ.

"Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства - важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру", - добавила она.

Вы считаете, что образование и иновационность сильно необходимы для продолжения развития сырьевой отрали?
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13.09.2021 15:50 Відповісти
Это все притянуто за уши. Рашка и сырье добыть не может. У нас продукция "Лиги смеха" на ура шла. В том числе на экспорт . Тоже высокоинтеллектуальная продукция
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13.09.2021 16:00 Відповісти
Продукция "Лиги смеха" думаю минимально влияет на ВВП Украины.
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13.09.2021 16:15 Відповісти
Закрывая тему отмечу. У нас полно грамотных специалистов. Но процветает родство-кумовство и поборы. Думаете, у нас нет людей спсобных возглавить отделение "Укрпочты" например? Вопрос в зарплате и ответственности. У нас достаточно производителей способных работать на экспорт. Н. Дальше рассказывать или не надо?
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13.09.2021 16:21 Відповісти
Вы начали говорить прописными истинами.
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13.09.2021 16:26 Відповісти
Какой капитал из зебобиков? Один вред.
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13.09.2021 10:55 Відповісти
Охметову нужны рабы

ЗеКодло он уже скупил
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13.09.2021 10:56 Відповісти
Так провладного "капіталу" в нас вистачає, як і тих, хто його обрав.
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13.09.2021 11:02 Відповісти
Не всем светит закончить Кембридж , Оксфорд,или Сорбонну 73 % дятлов сами себя сдали....
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13.09.2021 11:21 Відповісти
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13.09.2021 11:22 Відповісти
Це вона натякає на сукупний капітал 73%?
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13.09.2021 12:25 Відповісти
Все советы умных людей мира принимаем после импичмента.
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13.09.2021 12:59 Відповісти
Україна - чемпіон світу по розбазарюванню ресурсів , особливо людських . Тут нам рівних не було , не є і не буде . Ми - чемпіони світу .
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13.09.2021 13:42 Відповісти
все правильно, современый капитал (олигархат) создал в Украине нечеловеческие условия, мешающие развитию Украины.
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13.09.2021 15:22 Відповісти
 
 