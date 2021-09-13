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За добу в Києві на COVID-19 захворіли майже вдвічі більше людей, ніж одужали. Зафіксовано один летальний випадок. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу в Києві виявили 166 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 227 861), померла одна людина

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіли 80 жінок віком від 19 до 84 років, 68 чоловіків віком від 18 до 86 років, 8 дівчаток від 3 до 14 років і 10 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також зафіксовано один летальний випадок від вірусу (загалом 5308).

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Крім того, за добу госпіталізували 24 хворих на коронавірус і 64 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

90 осіб подолали коронавірус (загалом 218 287).

За словами мера, найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: у Святошинському (52), Деснянському (26), Солом'янському і Дарницькому (по 16).

За добу в Києві на COVID-19 захворіли майже вдвічі більше людей, ніж одужали. Зафіксовано один летальний випадок 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Да уже экономика потеряла с этим ковидобесием. Продолжайте ужесточать. Потеряете еще больше. Толку будет с того, что к примеру в кафе будет вакцинировано 80% персонала и оно будет работать, если в нем посетителей не будет. Самих себя обслуживать будут?
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13.09.2021 11:34
+1
Тут сильно думать нет необходимости. Достаточно посмотреть на официальные данные по вакцинации. На 40 млн человек 4 с лишним два раза вакцинированы и чуть более 5 млн один раз. Выводы делайте сами.
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13.09.2021 12:56
+1
Жрать захотят поедят дома. А вы лапу сосите.
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13.09.2021 13:01
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13.09.2021 11:07 Відповісти
Да без пытаннь - соси лапу.
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13.09.2021 11:18 Відповісти
А какой толк с вас, кашляющих доходяг
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13.09.2021 11:19 Відповісти
А чем деньги кашляющих доходяг хуже денег вакцинированных неадекватов?
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13.09.2021 11:24 Відповісти
Если по предприятию будут шастать кашляющие и периодически копытящиеся доходяги - это плохо для бизнеса. Как говорится, лучше с умным потерять, чем с дураком найти
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13.09.2021 11:26 Відповісти
Да уже экономика потеряла с этим ковидобесием. Продолжайте ужесточать. Потеряете еще больше. Толку будет с того, что к примеру в кафе будет вакцинировано 80% персонала и оно будет работать, если в нем посетителей не будет. Самих себя обслуживать будут?
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13.09.2021 11:34 Відповісти
Кто сказал, что не будет посетителей? Не все ж упоротые суицидники-антиваксеры - умных людей больше, чем ты "думаешь"
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13.09.2021 11:37 Відповісти
Тут сильно думать нет необходимости. Достаточно посмотреть на официальные данные по вакцинации. На 40 млн человек 4 с лишним два раза вакцинированы и чуть более 5 млн один раз. Выводы делайте сами.
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13.09.2021 12:56 Відповісти
Жрать захотят - вакцинируются
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13.09.2021 12:58 Відповісти
Жрать захотят поедят дома. А вы лапу сосите.
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13.09.2021 13:01 Відповісти
День на вчерашней вермишели, и пойдут вакцинироваться
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13.09.2021 13:02 Відповісти
А кто им сегодняшнюю поимешает приготовить? Магазины ведь все даже в локдаун работают. И вход туда не запрещен ВСЕМ без исключения. Хоть больной заползай.
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13.09.2021 13:04 Відповісти
На это деньги нужны, а антиваксеров на работу не пустят
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13.09.2021 13:05 Відповісти
 
 