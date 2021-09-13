Лукашенко планує розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400: "Нас починають з півдня підігрівати"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про плани розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За словами білоруського диктатора, країна планує закупівлю російського озброєння більш ніж на $1 млрд.

"Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекрито периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде ... ми маємо готуватися - 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мова про те, що С-400 нам знадобляться", - сказав Лукашенко.

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