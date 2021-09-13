Лукашенко планує розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400: "Нас починають з півдня підігрівати"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про плани розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
За словами білоруського диктатора, країна планує закупівлю російського озброєння більш ніж на $1 млрд.
"Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекрито периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде ... ми маємо готуватися - 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мова про те, що С-400 нам знадобляться", - сказав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Председатель колхоза - это выборная должность. У него не было шансов. А председателя в совхоз назначали сверху.
Так що уссатий хоч кіраўнік калгаса хоч кіраўнік саўгаса сутність та ж. Так він і вибори в бульбостані проводив. (на жаль далі назви Білорусь там нічого не пішло).
Різниця між калгас і саўгас в тому, що першому продавали техніку і посівні та ін матеріали втридоога та обдирали як липку, а другому все по пільгам і берегли. Чому саўгасы були мільйонерами по прибуткам а калгасы мільйонераи по збиткам. В перших люди отримували більшу і стабільну платню цілий рік у других мізер і сезонно.
Лукашенко повністю віддав свій зад у власність хлові... Залишилися ще люди в Біларусіїї ше не в рабстві...але це діло часу....Пропаганда зробить все щоб Україна стала для них ворогом.
Чи вистоять Білоруси проти пропаганди Кремля... Дай БОЖЕ... але наврядчи...
Сейчас и с
БеларусьюБелоруссией настал подобный момент прозрения для тех совкоголовых кто считал их нашими друзьями
Лукашенко-Ху....лалалала
Впали ще два літака. Один з ни літак ВКС переплутав напрямок до космосу чи землі, потрапив у землю.