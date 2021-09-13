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Співробітники СБУ викрали підприємця в Києві, катували його і змусили віддати 7 біткоїнів, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Події

Співробітники СБУ викрали підприємця в Києві, катували його і змусили віддати 7 біткоїнів, - ЦПК

Правоохоронцям повідомили про підозру за фактом крадіжки криптовалюти, грабежу, поєднаного з насильством, викрадення людини та перевищення службових повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

Зараз співробітники СБУ відсторонені від посад.

За даними проєкту Police Control Ukraine, 1 жовтня 2020 року прямо в центрі Києва на вулиці Михайлівській співробітники СБУ підбігли до підприємця та заштовхали його до салону автомобіля Volkswagen Т5. Правоохоронці забрали в нього ключі від квартири та IPhone.

Також читайте: Двох поліцейських судитимуть за катування на Житомирщині, - Офіс Генпрокурора

"Після цього двоє співробітники СБУ направилися до квартири, а інші продовжували утримувати чоловіка в авто. За допомогою погроз спецслужбовці отримали паролі від телефону", - сказано в повідомленні.

Даля, як зазначається, у квартирі співробітники спецслужби забрали два ноутбуки та планшет.

"Після цього підприємця привезли до лісу поблизу Паркової дороги у місті Києві. Протягом 1,5 години його били тупими твердими предметами. Згодом один зі співробітників СБУ почав вимагати 200 тис. доларів. Підприємець відмовив, тому його відвезли до Шевченківського управління поліції в Києві. Там його утримували без фіксації факту арешту чи затримання", - йдеться в повідомленні.

ЦПК зазначає, що після цього у бізнесмена попросили 80 тис. доларів. Він погодився та зателефонував дружині. Вона з електронного гаманця перерахувала на зазначені реквізити 7 біткоїнів (BTC), які станом на день та час транзакції коштували 80 тис. доларів.

"Після цього старший оперуповноважений з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України Волков B.C. склав рапорт про затримання чоловіка на Майдані Незалежності в Києві як особи, що перебуває у розшуку та потребує екстрадиції до Росії. Згодом чоловіка передали до Шевченківського управління поліції. Як він опинився на волі - поки незрозуміло", - підсумували в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано 7 членів злочинного угруповання: Викрали чоловіка, катували і вимагали $35 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
А в чем проблема? Бубочка кормится с большого крадивнытства, а Быканову шо, голодать?
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13.09.2021 11:47
+45
служба бандитизма украины
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13.09.2021 11:53
+42
Непосредственно курировал "спец-операцию" по обилечиванию предпринимателя помощник Ермака = экс-сбушник-рэкетир полковник Беззубенко Николай Васильевич. С почином!
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13.09.2021 11:53
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А в чем проблема? Бубочка кормится с большого крадивнытства, а Быканову шо, голодать?
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13.09.2021 11:47 Відповісти
СБУ має бути ліквідована як злочинна організація.
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13.09.2021 12:29 Відповісти
ЄгорЛ має бути ліквідований як тупа істота
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13.09.2021 21:10 Відповісти
ФСБу ви мали на увазі?)
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13.09.2021 22:19 Відповісти
рябята, сколько уже можно предупреждать ?

не носите в карманах биткоины возле здания СБУ !

.
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13.09.2021 13:15 Відповісти
Кришування митниці вже не надихає?!?!
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13.09.2021 21:39 Відповісти
а куйли,всем во власти можно безпредельничать,а пацанам из сбу нет?
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13.09.2021 11:47 Відповісти
Сотрудники ОПГ.... и далее по тексту!
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13.09.2021 11:49 Відповісти
Пишаюся державою
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13.09.2021 11:49 Відповісти
ну вот... и СБУшникам работа нашлась )))) капец...
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13.09.2021 11:52 Відповісти
Даля, як зазначається, у квартирі ..... Джерело: https://censor.net/ua/n3287870

Пишаюсь ресурсом: пишуть кацапською, по замовчуванню- кацапська є основною мовою ще й час на лінгвістичні перла знаходять...
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14.09.2021 08:50 Відповісти
служба бандитизма украины
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13.09.2021 11:53 Відповісти
Непосредственно курировал "спец-операцию" по обилечиванию предпринимателя помощник Ермака = экс-сбушник-рэкетир полковник Беззубенко Николай Васильевич. С почином!
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13.09.2021 11:53 Відповісти
СБУ это филиал ФСБ!
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13.09.2021 11:53 Відповісти
обычное занятие зеленых бакановских прохвостов
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13.09.2021 11:58 Відповісти
То есть, ты уверен, что эти... сотрудники до 19 года в СБУ не служили?
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13.09.2021 16:17 Відповісти
Служили. Але біткоїни точно не віджимали - правової бази не було!
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13.09.2021 17:03 Відповісти
Так, до 19 року вони були святі. Як і менти та інші судді. А при зелі всі раптом стали корупціонерами та відморозками.
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13.09.2021 23:48 Відповісти
После импичмента придётся и эту службу разгонять в разные стороны.
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13.09.2021 11:59 Відповісти
Чомусь згадались опричники царя Івана IV...
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13.09.2021 12:00 Відповісти
Опричники мали ясну мету, знизити вплив бояр на країну, мете була досягнута.
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13.09.2021 13:02 Відповісти
Ну вот вам пример как обязательные декларации для простого населения будут использованы в бандитских целях спецслужбами и мусорами. Зато чиновники и олигофрены по декларациям имеют старый мопед и гараж в Задрыщенске и к ним никаких вопросов у налоговой нету.
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13.09.2021 12:01 Відповісти
та кацапи які живуть на пмж у нас нічого не декларують,а то був кацап
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13.09.2021 13:51 Відповісти
Разогнать к херам. Оставить 10% и тех разогнать через 5 лет. Не брать связанных с СБУ и КГБ...
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13.09.2021 12:03 Відповісти
"Амнистия капиталов" и "легализация криптовалюты" говорите ... Ню, ню ...
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13.09.2021 12:06 Відповісти
и почему мы до чих пор не в НАТО?
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13.09.2021 12:06 Відповісти
зеленский с ледей проголодались и послали своих наёмников за деньгами
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13.09.2021 12:13 Відповісти
СБУ - это банда в законе! Вова, почему мы не в НАТО?
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13.09.2021 12:14 Відповісти
З таким широченним кримінальним багажем правоохоронних структур через вузькі двері ЄС і НАТО годі пропхатися, чи не так, пане очільнику МЗС?
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13.09.2021 12:15 Відповісти
Сброд Бандитов Украины (СБУ)
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13.09.2021 12:20 Відповісти
Фас Собаки Баскервилей (ФСБ)

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13.09.2021 12:23 Відповісти
ну как бы даже руководство вплоть до зама главка должно уйти за ними в оставку
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13.09.2021 12:24 Відповісти
Шо, і листинант Биканов? А Юзика на його місце, чи вже зразу лисого?
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13.09.2021 12:46 Відповісти
в принципі стандартна ситуація...і сума 200 тисяч стандартна..чи хтось думає що коштовні автомоблі, квартири будинки прокурорам ,операм і слідчим з нема падають?
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13.09.2021 12:25 Відповісти
Да вже ніхто так не думає....
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13.09.2021 15:16 Відповісти
Херасе...
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13.09.2021 12:25 Відповісти
текст новости видимо писал кто-то альтернативно-одарённый :"В квартире сотрудники лучшей в мире спецслужбы забрали два ноутбука и планшет. Источник: https://censor.net/ru/n3287870 "
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13.09.2021 12:30 Відповісти
Саид, Джавдет твой, но если встретишь сарказм, не трогай его, он не для тебя 🙂
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13.09.2021 12:43 Відповісти
Так этот "предприниматель" гражданин рассеи? Может наоборот наградить надо спецслужбистов?
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13.09.2021 12:33 Відповісти
Чем еще сбушникам заниматья??

Не безопасностью же Украины
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13.09.2021 12:33 Відповісти
Всі вже звикли що СБУ це кримінальне суспільство яке краде все що можливо вкрасти. Але такий відкритий бандитизм - це вже занадто навіть для такої скомпроментованої шайки.
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13.09.2021 12:35 Відповісти
Мы и 10% той грязи не знаем, которой силовые структуры занимаются. Так что твоё "занадто" выглядит очень нелепо. Когда всплывает, что творят спецслужбы развитых цивилизованных стран - все охреневают. Так что деятельность спецслужб стран третьего мира, типа нашей, вообще на голову не налезет. Спасает только то, что про подавляющее большинство их деятельности никто никогда не узнает. Многие знания - многие печали.
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13.09.2021 13:10 Відповісти
справжні специалісти , як про таких каже новий голова БЕБ.. Мельник)) Спробуйте серед натовпу , як казала одна суддя "ніщебродів за 10 тисяч" вирахувати знайти та затримати жирного клієнта та без оголошиння підозри і тримання його в СІЗО швидко примусити віддати 80 тис. долларів)) Зараз таки бізнесмени що за тисячу удавляться. Будуть в СІЗО два місяці седіти, але будуть торгуватися і на 80 тис не погодяться. Треба цим хлопцям подаватися на конкурс до Мельника в БЕБ...все рівно в СБУ від посади усунули...а так можуть встигнути гроші до суда накопити
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13.09.2021 12:43 Відповісти
Я так зрозумів, що за розбій, викрадення людини, вимагання грошей, проникнення в чужу квартиру, вимангання грошей і їх отримання, катування людини та фальшування справи спецами, які були при зброї, техніці і на службі полагається тільки відсторонення, а генерала Павловського, який захистив Маріуполь, захистив Україну і українців, яких такі щурі катують закрили просто так. Як там вам 73%, все-таки зробили всіх разом чи ще ні?
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13.09.2021 12:50 Відповісти
Те що підприємця завезли у відділок поліції ніхто не прочитав, тоді вже треба писати СБУ разом з поліцією.
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13.09.2021 13:01 Відповісти
Звичайно прочитали, але тут поліція не здійснювала той злочин, що СБУ, тим більше що СБУ написали рапорт, що ними затриманий розшукуваний. Просто поліція допустила ляп, що не записали в журнал доставлених, як це полагається.
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13.09.2021 13:06 Відповісти
Ви отак одразу повірили, рік людина мовчала, погодилась віддати 80 000 баксів і раптом? Ну спробуйте завести людину в поліцію і там тримати, поліцаї послали б цих сбушників аж бігом.
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13.09.2021 13:13 Відповісти
а чому Ви вирішили, що людина рік мовчала? Просто не видавали цю інформацію на Цензор. І поліція нікого не пошле, бо там був сфальшований рапорт, що він в розшуку. А людина злякалася, можливо вона з Росії і побачила, що готують матеріали, щоб відправити туди, то і погодилася дати такі кошти. І ці "офіцери" добре знали, що бізнесмен має такі гроші. Я зробив висновок із інформації, яка і пепред Вами. А ще, по Вашому поліцію мала б не приймати особу, яку привіз спецпідрозділ СБУ?
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13.09.2021 14:48 Відповісти
это те шо могут Донбасс отбить, но пекутся за мирных???
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13.09.2021 13:02 Відповісти
Видать старая новость.. Сейчас 7 битков 350+к. Видать знали что курс подпрыгнет..

А вообще сбу еще 4 года назад у нас в городе всех более менее крупных майнеров пощипала..
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13.09.2021 13:20 Відповісти
При владі бандити, а сбушники повинні вдавати чесних?

Все як має бути.
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13.09.2021 13:28 Відповісти
Добрыя дзеткі, як казаў зялёны мы ўсе прэзідэнты

Или как говорил Абдулла СБУшникам -«Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный».
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13.09.2021 13:31 Відповісти
жизнь при голобородько зацвела новыми цветами грабеж насилие закон просто не работае правохранительная система и органы превратились ы обьединения по выкалачивание денег отовсюду и по беспределу ведь голобородько их прикроет свой пацан страна превариталсь в зеленую анархию с батьками махно при власти
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13.09.2021 13:41 Відповісти
Serdgdem


@Serdgdem

·
2 ч



В Украине назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-то украсть, катастрофически сокращается.. (твит украл ) .
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13.09.2021 14:13 Відповісти
медаль лейтенанта Баканова - обоим!!!
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13.09.2021 14:32 Відповісти
Нарешті запрацювала інвестняня Зеленського! Пішли перші інвестиції!
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13.09.2021 14:48 Відповісти
Это просто какой то криминальный цирк.
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13.09.2021 15:18 Відповісти
Баканов их уволит задним числом, и они еще и государство ограбят на законных выплатах разного рода.
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13.09.2021 15:26 Відповісти
Баканов их наградит.
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13.09.2021 15:36 Відповісти
да... похоже 3 Майдана не миновать.....
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13.09.2021 16:23 Відповісти
При СССР была практика: преступления совершенные сотрудниками правоохранительных органов - скрывать. Ну, чтоб не разрушать в очах плебса "светлый образ". И те комменты, которые пишут на цензоре, заставляют думать, что не так уж и порочна эта практика была.

Вы что думаете, при Порошенко СБУшники не совершали преступлений? Или если завтра прекратятся сообщения о раскрытых преступниках в рядах МВД и СБУ вы поверите, что они очистились? Преступления совершаются в правоохранительных органах и спецслужбах всех государств, важно то, чтоб государство эти преступления не покрывало. И тут плюс Зеленскому. К примеру, в 2017-м майор СБУ и два контрактника ВСУ, пытая жителя Авдеевки, забили его насмерть. И, несмотря на то, что преступление было раскрыто практически сразу, все продолжали служить. И лишь в этом году суд наконец-то дал ему 12 лет. По моему, результат налицо. И чем больше будет появляться сообщений о задержанных за взятки полицейских, СБУшников, прокуроров, судей - тем больше будет свидетельств того, что ситуация меняется в лучшую сторону.
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13.09.2021 16:25 Відповісти
"открыли глаза " , плять , а типа раньше было по-другому...
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13.09.2021 17:11 Відповісти
а в кінці новини потрібно добавити, АЛЕ.... не все так однозначно, бо "підприємець" насправді москальський агент, який отримував фінансування від кацапії через криптовалюти для підриву держ. безпеки і тепер москалі очорнюють доблесних ФСБ(у)шників! ХАХАХАХААХ
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13.09.2021 17:42 Відповісти
Ну і позорище...
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13.09.2021 19:36 Відповісти
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13.09.2021 19:43 Відповісти
Нормальная,обычная практика и основная функция СБУ:это заниматся рекетом и крышевать крупный бизнес. Это даже дети знают. А вы хотите чтобы СБУ занималось безопасностью государства? Может вы хотите чтобы судьи занимались восстановлением справедливости а прокуроры-борьбой с преступностью? И чтобы государство начало выполнять свои прямые функции в Украине? В фантастику не верю
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13.09.2021 19:43 Відповісти
Хорошо, что не убили
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13.09.2021 20:12 Відповісти
Бакановские опрычники))
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13.09.2021 20:17 Відповісти
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13.09.2021 20:25 Відповісти
Работают. Це їхня основна діяльність. Решта, то таке, імітація виконання службових обов'язків.
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13.09.2021 21:38 Відповісти
підприємець, екстрадиції на рашку, мабуть таки якийсь нелегал, таким чином хоче відмазатись від депортації
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13.09.2021 21:13 Відповісти
Отставок в СБУ на высшес уровне ждать не приходится после этого зашквара.

Своеобразный "европейский", а скорее, что азиатский путь выбрала Украина.
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13.09.2021 21:32 Відповісти
Оце і є реформа СБУ, про яку говорив булочка? Яких вам, глять, рехворм не вистачає?
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13.09.2021 21:49 Відповісти
Уних щось пішло не так. І клієнт живий і розголос відбувся. Чи вони не бояться?
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13.09.2021 22:18 Відповісти
Це злочинці: використовують технічні засоби для активного вуличного аудіо прослуховування (вже кілометра 3 не меньше добиває), а потім залякують та віджимають бізнесменів. Створюють "бригади" серед місцевого дрібного кріміналітету для виконання контролю теріторії. І дуже впевнений що всім цім рулить який генерал - перевертень.
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14.09.2021 07:17 Відповісти
Генерал оборотень не потянул бы такое без поддержки на самом высоком уровне
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14.09.2021 09:36 Відповісти
БАКАНОВ РУЛИТ! ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!
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13.09.2021 23:41 Відповісти
Подтверждаю, что полиция - мрази, которые грабят граждан, люди защищайте свои права, судов нет, отстреливайте защищая свои права мразей в погонах
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14.09.2021 00:44 Відповісти
Не кисло. Этим гусям разве что то сделают? Поделятся и их отмажут. В сми сказали, что им объявлено подозрение, вряд ли.
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14.09.2021 02:32 Відповісти
Тільки смертна кара для силовиків перевертнів дозволить стати Україні правовою державою. Пацани почуяли безкарність з приходом ригів до влади, а хто вже понабирав пацанів, биків, шахраїв до лан правоохоронної системи, без контролю їх кримінального минулого, та абсолютно не контролює утворення ОЗУ серед так званих право-охоронців - в бардаку бюрократичної безвідповідальності вияснити важко.
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14.09.2021 07:07 Відповісти
Хтось здивований?
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14.09.2021 07:51 Відповісти
Скоро повысят бедолаг по должности
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14.09.2021 08:26 Відповісти
 
 