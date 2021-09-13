Співробітники СБУ викрали підприємця в Києві, катували його і змусили віддати 7 біткоїнів, - ЦПК

Правоохоронцям повідомили про підозру за фактом крадіжки криптовалюти, грабежу, поєднаного з насильством, викрадення людини та перевищення службових повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

Зараз співробітники СБУ відсторонені від посад.

За даними проєкту Police Control Ukraine, 1 жовтня 2020 року прямо в центрі Києва на вулиці Михайлівській співробітники СБУ підбігли до підприємця та заштовхали його до салону автомобіля Volkswagen Т5. Правоохоронці забрали в нього ключі від квартири та IPhone.

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"Після цього двоє співробітники СБУ направилися до квартири, а інші продовжували утримувати чоловіка в авто. За допомогою погроз спецслужбовці отримали паролі від телефону", - сказано в повідомленні.

Даля, як зазначається, у квартирі співробітники спецслужби забрали два ноутбуки та планшет.

"Після цього підприємця привезли до лісу поблизу Паркової дороги у місті Києві. Протягом 1,5 години його били тупими твердими предметами. Згодом один зі співробітників СБУ почав вимагати 200 тис. доларів. Підприємець відмовив, тому його відвезли до Шевченківського управління поліції в Києві. Там його утримували без фіксації факту арешту чи затримання", - йдеться в повідомленні.

ЦПК зазначає, що після цього у бізнесмена попросили 80 тис. доларів. Він погодився та зателефонував дружині. Вона з електронного гаманця перерахувала на зазначені реквізити 7 біткоїнів (BTC), які станом на день та час транзакції коштували 80 тис. доларів.

"Після цього старший оперуповноважений з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України Волков B.C. склав рапорт про затримання чоловіка на Майдані Незалежності в Києві як особи, що перебуває у розшуку та потребує екстрадиції до Росії. Згодом чоловіка передали до Шевченківського управління поліції. Як він опинився на волі - поки незрозуміло", - підсумували в повідомленні.

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