Співробітники СБУ викрали підприємця в Києві, катували його і змусили віддати 7 біткоїнів, - ЦПК
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Правоохоронцям повідомили про підозру за фактом крадіжки криптовалюти, грабежу, поєднаного з насильством, викрадення людини та перевищення службових повноважень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.
Зараз співробітники СБУ відсторонені від посад.
За даними проєкту Police Control Ukraine, 1 жовтня 2020 року прямо в центрі Києва на вулиці Михайлівській співробітники СБУ підбігли до підприємця та заштовхали його до салону автомобіля Volkswagen Т5. Правоохоронці забрали в нього ключі від квартири та IPhone.
"Після цього двоє співробітники СБУ направилися до квартири, а інші продовжували утримувати чоловіка в авто. За допомогою погроз спецслужбовці отримали паролі від телефону", - сказано в повідомленні.
Даля, як зазначається, у квартирі співробітники спецслужби забрали два ноутбуки та планшет.
"Після цього підприємця привезли до лісу поблизу Паркової дороги у місті Києві. Протягом 1,5 години його били тупими твердими предметами. Згодом один зі співробітників СБУ почав вимагати 200 тис. доларів. Підприємець відмовив, тому його відвезли до Шевченківського управління поліції в Києві. Там його утримували без фіксації факту арешту чи затримання", - йдеться в повідомленні.
ЦПК зазначає, що після цього у бізнесмена попросили 80 тис. доларів. Він погодився та зателефонував дружині. Вона з електронного гаманця перерахувала на зазначені реквізити 7 біткоїнів (BTC), які станом на день та час транзакції коштували 80 тис. доларів.
"Після цього старший оперуповноважений з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України Волков B.C. склав рапорт про затримання чоловіка на Майдані Незалежності в Києві як особи, що перебуває у розшуку та потребує екстрадиції до Росії. Згодом чоловіка передали до Шевченківського управління поліції. Як він опинився на волі - поки незрозуміло", - підсумували в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
не носите в карманах биткоины возле здания СБУ !
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Пишаюсь ресурсом: пишуть кацапською, по замовчуванню- кацапська є основною мовою ще й час на лінгвістичні перла знаходять...
Не безопасностью же Украины
А вообще сбу еще 4 года назад у нас в городе всех более менее крупных майнеров пощипала..
Все як має бути.
Или как говорил Абдулла СБУшникам -«Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный».
@Serdgdem
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2 ч
В Украине назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-то украсть, катастрофически сокращается.. (твит украл ) .
Вы что думаете, при Порошенко СБУшники не совершали преступлений? Или если завтра прекратятся сообщения о раскрытых преступниках в рядах МВД и СБУ вы поверите, что они очистились? Преступления совершаются в правоохранительных органах и спецслужбах всех государств, важно то, чтоб государство эти преступления не покрывало. И тут плюс Зеленскому. К примеру, в 2017-м майор СБУ и два контрактника ВСУ, пытая жителя Авдеевки, забили его насмерть. И, несмотря на то, что преступление было раскрыто практически сразу, все продолжали служить. И лишь в этом году суд наконец-то дал ему 12 лет. По моему, результат налицо. И чем больше будет появляться сообщений о задержанных за взятки полицейских, СБУшников, прокуроров, судей - тем больше будет свидетельств того, что ситуация меняется в лучшую сторону.
Своеобразный "европейский", а скорее, что азиатский путь выбрала Украина.