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Київська область (3133) СБУ (10053) військові навчання (2591)

Обмеження руху і перевірка документів у громадян: у Київській області відбудуться антитерористичні навчання, - СБУ

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Обмеження руху і перевірка документів у громадян: у Київській області відбудуться антитерористичні навчання, - СБУ

Із 14 по 16 вересня координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Києві та Київській області буде проводити тактико-спеціальні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України в м.Києві та Київській області в Facebook.

"Заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області. У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах", - йдеться в повідомленні.

Так, під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу, тож СБУ звертається до громадян із проханням мати їх при собі.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

У заходах братимуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Військової служби правопорядку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.

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Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію "102".

Обмеження руху і перевірка документів у громадян: у Київській області відбудуться антитерористичні навчання, - СБУ 01

Автор: Наталя Джума
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А впереди всех - Быканов, на белом коне с шашкой наголо.
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13.09.2021 12:03 Відповісти
А нельзя эти учения с проверкой документов провести виртуально в приложении "Дія"?
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13.09.2021 12:03 Відповісти
члєнограй и його найманці ...
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13.09.2021 12:07 Відповісти
а нельзя учения проводить в харьковсой-донецкой областях???
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13.09.2021 12:16 Відповісти
не, там опасно
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13.09.2021 12:32 Відповісти
Да ваши уже провели учение и проверку документов у коммерса на 7 битков и отбитые почки!
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13.09.2021 12:29 Відповісти
Ну да, как же проводить учения не создавая дискомфорта гражданам, а то граждане подумают что служба брелков только брелками и занимается.
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13.09.2021 12:43 Відповісти
 
 