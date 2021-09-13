Обмеження руху і перевірка документів у громадян: у Київській області відбудуться антитерористичні навчання, - СБУ

Із 14 по 16 вересня координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Києві та Київській області буде проводити тактико-спеціальні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України в м.Києві та Київській області в Facebook.

"Заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області. У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах", - йдеться в повідомленні.

Так, під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу, тож СБУ звертається до громадян із проханням мати їх при собі.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

У заходах братимуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Військової служби правопорядку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.

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Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію "102".