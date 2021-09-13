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МЗС про затримання учасника окупації Криму Франчетті: Працюємо над його передачею в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

МЗС про затримання учасника окупації Криму Франчетті: Працюємо над його передачею в Україну

Громадянин Росії Олександр Франчетті був затриманий у Празі за запитом України для притягнення до відповідальності за вчинення низки злочинів проти України, зокрема участь у російській окупації Криму.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Затримання стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема за участь у російській окупації Криму", - сказав Ніколенко.

За його словами, що українська сторона наразі працює над завершенням необхідних процедур з метою передання Олександра Франчетті правосуддю в Україні.

Раніше повідомлялося, що за запитом України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А потом его поменяют на таксиста.
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13.09.2021 12:00
+8
Проследите за действиями дЄрмака и преза , иначе могут позвонить кремлёвскому упырю и отправят Франчетти на россию , а не в Украину 😆
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13.09.2021 12:12
+6
Назревает франчеттигэйт.
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13.09.2021 12:02
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А потом его поменяют на таксиста.
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13.09.2021 12:00 Відповісти
Или какого нибудь зэка...
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13.09.2021 12:56 Відповісти
Назревает франчеттигэйт.
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13.09.2021 12:02 Відповісти
Кажись у Хазанова это было:

"Какие красивые у них имена-Кобелино!"(с). Ничего иного просто в башку не приходит, только это.
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13.09.2021 12:06 Відповісти
Ага, у Хазанова )) " нам дали добро на стриптиз"..."бландынка...спинным мозгом чувствую бландынка..." итд.
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13.09.2021 13:49 Відповісти
Проследите за действиями дЄрмака и преза , иначе могут позвонить кремлёвскому упырю и отправят Франчетти на россию , а не в Украину 😆
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13.09.2021 12:12 Відповісти
а в Чехии ему 20 лет светит.
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13.09.2021 12:22 Відповісти
привезти козла на украинскую зону. а там поменяют ему фамилию на более понятную мокшанцам - петуханов. и доходчиво пояснят чей крым
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13.09.2021 12:49 Відповісти
тепер кацапи кримські у Європу зась,бо по закону вони громадяни України і видавати їх будуть нам
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13.09.2021 14:09 Відповісти
А нафик он тут нужен? Оно кого убило пытало???.... Зелебобики кинули косточку для патриотов
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13.09.2021 14:23 Відповісти
 
 