МЗС про затримання учасника окупації Криму Франчетті: Працюємо над його передачею в Україну
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Громадянин Росії Олександр Франчетті був затриманий у Празі за запитом України для притягнення до відповідальності за вчинення низки злочинів проти України, зокрема участь у російській окупації Криму.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Затримання стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема за участь у російській окупації Криму", - сказав Ніколенко.
За його словами, що українська сторона наразі працює над завершенням необхідних процедур з метою передання Олександра Франчетті правосуддю в Україні.
Раніше повідомлялося, що за запитом України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті.
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