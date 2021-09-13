Чи треба брати в БЕБ людей з податкової міліції? Вважаю, що фахівців необхідно брати, - Мельник
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Глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник заявив, що всі співробітники в БЕБ будуть набиратися виключно за конкурсом.
Про це Мельник заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується, наприклад, того, що я - старий кадр. Ну, по-перше, я прийшов уже цивільним. Чотири роки пробув цивільним і я повернувся. Але, я заявляв про те, що система вже втрачає ефективність, ще в 2016 році. І, до речі, до того, що людина старої системи очолює новий орган, - я це не вважаю ніякою перешкодою. Це те ж, що запитують, а чи буду я брати людей зі старої структури. Ви знаєте, на це я говорю, що якщо він фахівець, його необхідно брати", - підкреслив глава БЕБ.
За словами Мельника, у нього є своє бачення старих керівників. І більш негативне, ніж позитивне.
"Є багато людей, які не готові, які просто відбувають свій час на роботі, яким просто вже нецікаво щось нове. І таких людей не можна допускати в систему. Це я кажу в тому числі і щодо податкових міліціонерів", - додав глава БЕБ .
Крім того, Мельник підкреслив, що всі співробітники в БЕБ будуть набиратися виключно за конкурсом.
Будь ласка, зачекайте...
Знаем, проходили.
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Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує. ☹️Зрозумійте: вони не клоуни!!!
Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами і взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.
Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.
Це не клоуни. Це нелюди, які знайшли технологію😡