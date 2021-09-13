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Новини Політика України
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Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (200)

Чи треба брати в БЕБ людей з податкової міліції? Вважаю, що фахівців необхідно брати, - Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чи треба брати в БЕБ людей з податкової міліції? Вважаю, що фахівців необхідно брати, - Мельник

Глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник заявив, що всі співробітники в БЕБ будуть набиратися виключно за конкурсом.

Про це Мельник заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується, наприклад, того, що я - старий кадр. Ну, по-перше, я прийшов уже  цивільним. Чотири роки пробув цивільним і я повернувся. Але, я заявляв про те, що система вже втрачає ефективність, ще в 2016 році. І, до речі, до того, що людина старої системи очолює новий орган, - я це не вважаю ніякою перешкодою. Це те ж, що запитують, а чи буду я брати людей зі старої структури. Ви знаєте, на це я говорю, що якщо він фахівець, його необхідно брати", - підкреслив глава БЕБ.

За словами Мельника, у нього є своє бачення старих керівників. І більш негативне, ніж позитивне.

"Є багато людей, які не готові, які просто відбувають свій час на роботі, яким просто вже нецікаво щось нове. І таких людей не можна допускати в систему. Це я кажу в тому числі і щодо податкових міліціонерів", - додав глава БЕБ .

Крім того, Мельник підкреслив, що всі співробітники в БЕБ будуть набиратися виключно за конкурсом.

Також читайте: Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Реванш кремлівських гнид триває !!!!))))
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13.09.2021 12:14
+12
Арахамія шкодує, що не можна шантажувати світ ядерною зброєю. Арестовіч пропонує перейменувати країну на Русь-Україну.

Данілов вважає правильним перейти на латиницю

Зеленський хоче провести в Карпатах зимову Олімпіаду.

Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує. ☹️Зрозумійте: вони не клоуни!!!
Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами і взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.
Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.

Це не клоуни. Це нелюди, які знайшли технологію😡
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13.09.2021 12:23
+8
... а конкурс будет таким же, как и при твоем назначении.

Знаем, проходили.
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13.09.2021 12:16
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Реванш кремлівських гнид триває !!!!))))
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13.09.2021 12:14 Відповісти
Старий токар бухав, крав. але точив деталі. Його звільнили. молодих нема - бо вся молодь стала менеджерами і юристами, а в кого руки не з дупи поїхали працювати на Польщу. Питання - де взяти токаря?
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13.09.2021 12:28 Відповісти
Вчити нового !! Я до речі працював налагоджувальником токарних напівавтоматів ,6 розряд ,,навчав хлопчиків !!)))
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13.09.2021 12:42 Відповісти
Сам становись к станку раз раньше не хотел нормальные деньги платить за работу
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13.09.2021 12:55 Відповісти
... а конкурс будет таким же, как и при твоем назначении.

Знаем, проходили.
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13.09.2021 12:16 Відповісти
Невгамовна та завзята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!))))
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13.09.2021 12:18 Відповісти
Сначала поступаешь за деньги в ведомственный "ВУЗ", учишься в нём всё оплачивая, выпускаешься "порешав" экзамены, приходишь в наши "правоохранительные" органы и сразу видишь систему: купи-продай-занеси-распили, "служишь" в ней годами, покупаешь себе должности, узнаёшь еще больше схем и обзаводишься такими же связями, слетаешь не порешав, тусишь "гражданским" несколько лет и потом, о чудо, видимо заново родившись, внезапно становишься шефом новой конторы по борьбе со всем старым... Как же всё знакомо и понятно
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13.09.2021 12:21 Відповісти
В кублі гельмінтів інши істоти не живут !!!)))
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13.09.2021 12:37 Відповісти
Арахамія шкодує, що не можна шантажувати світ ядерною зброєю. Арестовіч пропонує перейменувати країну на Русь-Україну.

Данілов вважає правильним перейти на латиницю

Зеленський хоче провести в Карпатах зимову Олімпіаду.

Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує. ☹️Зрозумійте: вони не клоуни!!!
Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами і взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.
Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.

Це не клоуни. Це нелюди, які знайшли технологію😡
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13.09.2021 12:23 Відповісти
Бараны что-то почуяли, но по прежнему не могут понять, что если клоуны выступают в цирке, из которого баран не может выйти, то это не значит что клоуны захватили цирк и закрыли все двери. Это значит что директор цирка дал распоряжение выступать клоунам и позакрывать двери.
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13.09.2021 12:34 Відповісти
Якщо не помиляюсь, цей пост опублікував Юрій Луценко.
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13.09.2021 13:31 Відповісти
дивно ...каже про конкурс, а прайс не озвучує? і хто ж це тоді робитиме?
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13.09.2021 12:29 Відповісти
Откопайте Чикатило, он знает как бороться с убийцами.
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13.09.2021 12:29 Відповісти
Самое главное чтобы в стране все службы возглавлялись ворами. Чтобы была преемственность. Вдруг Янукович посетит. Чтобы он мог узнать в этих "новых лицах", те старые лица что были у него.
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13.09.2021 12:34 Відповісти
Реанімація кремлівських гнид триває !!!)))
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13.09.2021 12:39 Відповісти
И в чем же будет разница? Впрочем, как известно всем зебобикам, какая разница.
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13.09.2021 12:35 Відповісти
Головне щоб були досвідчені крадії та шахраї ,як завжди !!!)))
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13.09.2021 12:43 Відповісти
Подконтрольного Банковой главу ГФС Мельника активно продвигают на должность главы БЭБ, - Данилюк. Данилюк этим не доволен, но сделать ничего не может-он всего лишь секретарь буратины Коломойского, главного кадровика Украины.
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13.09.2021 12:37 Відповісти
Там все специалисты и не специалисты заняты только одним вопросом, ЗАРАБОТАТЬ любым путем. Каждую неделю хожу в баню с этими "специалистами".
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13.09.2021 12:45 Відповісти
А кто и как будет опрелять, кто специалист, а кто - нет? Ведь всем известно - главное не то, как голосуют, а как считают.
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13.09.2021 13:03 Відповісти
Ну так там только коррупционеры и работали , другого там впринципе не было ! А если брать еще специалистов -коррупционеров , то можно сразу понять что это будет за контора !
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13.09.2021 14:20 Відповісти
если туда набирают по прежнему ...дарасов, то какая это буде служба, правильно ...дарастическая.
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13.09.2021 14:44 Відповісти
"фахівців", як сам Мельнік
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13.09.2021 15:18 Відповісти
ПРАВИЛЬНО! - ПРОВЕРЕННОЕ ВОРЬЁ НУЖНО ВЕЗДЕ.....
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13.09.2021 16:29 Відповісти
 
 