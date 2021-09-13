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Якщо така динаміка захворюваності на COVID-19 у Львові зберігатиметься протягом наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Якщо така динаміка захворюваності на COVID-19 у Львові зберігатиметься протягом наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявив про зростання захворюваності на коронавірус у місті і закликав жителів дотримуватися карантинних норм, дбати про власне здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні, але якщо ви подивитесь динаміку, то будете подивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – приблизно 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин.

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Впродовж літа зберігалась спокійна ситуація, люди розслабились, перестали носити маски і зберігати дистанцію. Зараз ми спостерігаємо ріст. Якщо ми не будемо любити себе і дотримуватись всіх карантинних обмежень, то будемо масово хворіти. Велике прохання до всіх бути мудрими і дбати про себе", – сказав мер Львова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Андрійку-голубційкові що пархатий альфабанк скаже , те він і зробить. Така у заднєпривідних доля, андрійко доля.
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13.09.2021 12:52
+1
Смутьян. Не поддерживает политику партии.
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13.09.2021 12:28
+1
Родственница пришла в гости, глаза круглые, говорит от ковида умерла её одноклассница, 62 года. Болела в сентябре 2020. Умерла в апреле 2021 - сердечный приступ.
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13.09.2021 12:41
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13.09.2021 12:18 Відповісти
Обратите внимание: мэр ни слова не сказал об этой мерзости- вакцинации. Вывод: Садовый таки- не вакцанутый.
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13.09.2021 12:22 Відповісти
Смутьян. Не поддерживает политику партии.
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13.09.2021 12:28 Відповісти
"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт..."
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13.09.2021 14:15 Відповісти
Через месяц -"почки отвалятся"!
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13.09.2021 12:27 Відповісти
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13.09.2021 12:32 Відповісти
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13.09.2021 12:35 Відповісти
Начавшаяся сто лет назад, весной 1918 года - 2019 (Совпадение?), эпидемия коснулась всех континентов и за 18 месяцев унесла жизни до 100 миллионов человек
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13.09.2021 12:37 Відповісти
Родственница пришла в гости, глаза круглые, говорит от ковида умерла её одноклассница, 62 года. Болела в сентябре 2020. Умерла в апреле 2021 - сердечный приступ.
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13.09.2021 12:41 Відповісти
Конечно будет сохраняться.

Повторяем график прошлого года. С некоторым опережением.
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13.09.2021 12:41 Відповісти
Андрійку-голубційкові що пархатий альфабанк скаже , те він і зробить. Така у заднєпривідних доля, андрійко доля.
показати весь коментар
13.09.2021 12:52 Відповісти
 
 