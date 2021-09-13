Україна може стати членом НАТО або ЄС, але потрібно говорити, що це станеться через 15-20 років, а не через п'ять, - Гербст
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Експосол США в Україні Джон Гербст розповів, які перспективи він бачить для України в найближчому майбутньому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти ICTV".
"Справді, Україна може стати членом НАТО або ж ЄС. Але варто говорити, що це станеться через 15-20 років, а не через п’ять", - сказав він, відповідаючи на питання, чи вважає він перспективою найближчих років запрошення України до НАТО і ЄС, про що раніше заявив президент Володимир Зеленський.
Водночас, говорячи про реформи в Україні, Гербст зазначив, що вони проводяться недостатньо швидко, "але правда і в тому, що якби Україна мала чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства, то навіть якби знадобилося 100 реформ, я думаю, що їх реалізовували б швидше, ніж за відсутності чіткої пропозиції (щодо членства. - Ред.).
Відповідаючи на питання, чи є шанс, що США запровадять нові санкції, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2", експосол заявив, Адміністрація президента США Джо Байдена цього не зробить, однак це може зробити Конгрес.
"Республіканці готові до цього кроку, але демократи не хочуть вступати у відкритий конфлікт з президентом. Але якщо Байден стане слабшим (на політичній арені. – Ред.), вони можуть вирішити виступити єдиним фронтом проти "Північного потоку-2"", - сказав Гербст.
Нагадаємо, 9-11 вересня в Києві відбулася конференція Ялтинської Європейської Стратегії, організованої спільно з Фондом Віктора Пінчука - YES Brainstorming. Перші особи України та відомі дипломати з усього світу обговорювали виклики для України і всього світу.
Джон Гербст, який взяв участь в YES Brainstorming, запам'ятався багатьом учасникам конференції своєю палкою промовою про протистояння "Північному потоку-2".
Будь ласка, зачекайте...
решение XXII съезда КПСС
совецкий привет товарищу Хербсту из далекого прошлого
- какое тебе НАТО, москоляка?
- Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Научишь - озолочу А не научишь - отрублю голову. Отвечай мне, сможешь так сделать?
- Конечно, я могу научить осла разговаривать. Но осел не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, что бы научить его всему необходимому. Я не отказываюсь, но на все нужно время.
- Сколько тебе нужно времени.
- Я думаю, что вполне смогу справиться за 10 лет.
- Хорошо - согласился халиф. - Но если ты этого не сделаешь, то погибнешь.
Насреддину выдали денег на обучение осла и отправили домой.
Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить задание, он ответил: - Аллах велик и все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел.
Коли українська влада (я не кажу хороша вона чи погана) просить, щоб НАТО дав нам чіткий перелік питань, які необхідео виконати для вступу в альянс, а нам відповідають, що однакових вимог спільних для усіх країн не має. А для кожної країни висуваються окремі вимоги. То стає зрозуміло, що до України спеціально висуваються такі вимоги, і кожного разу все нові й нові, щоб сказати, що Україна ще не готова. Це робиться свідомо і не важливо, хто президент України. Це ми себе тішимо думкою, що якби був Порошенко, то НАТО нас взяло б на ура. Від цієї ілюзії треба позбавлятись і бачити європейських політиків такими, якими вони є: цинічні, дволикі, корумповані путіним.
Коли у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті президент США Джордж Буш (молодший) пробивав надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО, то Меркель заблоквала, мотивуючи тим що лише 20% населення України підтримує вступ України в НАТО. Інші причини по яких була відмова в наданні ПДЧ не називались. Сьогодні, коли більше 50% громадян України за НАТО, чого тільки нам не висувають, і корупцію, і реформи судів, і реформи армії, і бозна що ще вонитам придумають. А вистав нашу "не готову до НАТО" українську армію проти німецької армії, то наші воїни будуть гнати фріців через всю Європу так, що у німців аж п'яти ляпотіти будуть.
Если падает и дальше противостояние Россия не допустит вступление
Украины в НАТО
Вспомните или поинтересуйтесь как США противостояло
размещения российских ракет на кубе чуть не дошло до войны
Вспоминаю люди сидели возле радио сети и ждали полудня
начнётся война или нет
Для США это. Демократия а для России -- воинственность
Не защищают Россию -- смотреть надо в обе стороны
Так же будет и в этот раз, РФ окажется в кризисе после ухода вечного Путина, тут и надо будет использовать возможность Украине.
Просто зеленський це маріонетка проросійського олігархата, а це не надійний партнер.
Подібних політиканів з "сувенірами з балалайні", в США чимало. Там свобода слова і на них не звертають уваги. А от нашим треба бути уважніше перш ніх виставляти чергового "гуру" з пафосним лейблом "із США"!!!!
У демократов до 60 годов прошлого столетия
Было : только для белых только для чёрных
И только в кино все благополучно в реальности ' немножко не так ,,
Как везде есть хорошее есть плохое. Как в России и США
Нужно видить и то и другое
И вести себя интелигентно