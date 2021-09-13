Україна може стати членом НАТО або ЄС, але потрібно говорити, що це станеться через 15-20 років, а не через п'ять, - Гербст

Експосол США в Україні Джон Гербст розповів, які перспективи він бачить для України в найближчому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти ICTV".

"Справді, Україна може стати членом НАТО або ж ЄС. Але варто говорити, що це станеться через 15-20 років, а не через п’ять", - сказав він, відповідаючи на питання, чи вважає він перспективою найближчих років запрошення України до НАТО і ЄС, про що раніше заявив президент Володимир Зеленський.

Водночас, говорячи про реформи в Україні, Гербст зазначив, що вони проводяться недостатньо швидко, "але правда і в тому, що якби Україна мала чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства, то навіть якби знадобилося 100 реформ, я думаю, що їх реалізовували б швидше, ніж за відсутності чіткої пропозиції (щодо членства. - Ред.).

Відповідаючи на питання, чи є шанс, що США запровадять нові санкції, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2", експосол заявив, Адміністрація президента США Джо Байдена цього не зробить, однак це може зробити Конгрес.

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"Республіканці готові до цього кроку, але демократи не хочуть вступати у відкритий конфлікт з президентом. Але якщо Байден стане слабшим (на політичній арені. – Ред.), вони можуть вирішити виступити єдиним фронтом проти "Північного потоку-2"", - сказав Гербст.

Нагадаємо, 9-11 вересня в Києві відбулася конференція Ялтинської Європейської Стратегії, організованої спільно з Фондом Віктора Пінчука - YES Brainstorming. Перші особи України та відомі дипломати з усього світу обговорювали виклики для України і всього світу.

Джон Гербст, який взяв участь в YES Brainstorming, запам'ятався багатьом учасникам конференції своєю палкою промовою про протистояння "Північному потоку-2".