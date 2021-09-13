Глава БЕБ Мельник про наявність у нього 6 квартир в Україні і Туреччині: Заробляв не один рік, з дружиною заощаджуємо
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник прокоментував наявність у нього численного майна.
Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Суспільному" Мельник заявив, що не боїться пояснити, що це його статки.
"Я ці кошти заробляв не один рік. У нас філософія із дружиною така, що ми живемо ощадливо. Ми не прижимаємось, але і не зажимаємось. Але ми накопичуємо певні статки для того, щоб краще жити. Якщо ми хочемо розширити свою житлову площу, то ми йдемо до цього і ми її розширюємо. Якщо нам хотілось купити більш престижну іномарку, ми її купили", - підкреслив глава БЕБ.
У той же час, за словами Мельника, зараз у нього зарплата понад 40 тис. грн.
На питання, яка середня зарплата була в ці 16 років на державній службі, глава БЕБ відповів: "Якщо я не помиляюся, там були зарплати і в еквіваленті близько більше тисячі доларів. Дійсно мені зараз важко згадати і курс коливається".
Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції повідомив, що Вадим Мельник володіє квартирами в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені, а також автомобілем Land Rover.
Будь ласка, зачекайте...
квартир, замшевых, турецких - шесть
.....
Всё, что нажито непосильным трудом
лома в жо...окна овертона зеленых баранов.
адназначно
- апартаменты в Турции за 2,1 млн грн
- квартира в Одессе по 1,1 млн грн
- 3 квартиры и несколько помещений в Ирпене
- Land Rover за 1,2 грн, ружье.
"Если я не ошибаюсь, там были зарплаты и в эквиваленте порядка больше тысячи долларов."
Здесь не хватит его жизни, даже если не покупать хлеб и воду. Даже если совсем не покупать одежду, ходить пешком и жить в лесу.
Сюрреализм какой-то
я плакаль
Все їде до того що за кожним пересічним українцем будуть стежити і співставляти доходи та расходи. І можливо це саме цей "антикорупціноер" буде робити. Тож давайте і ми трохи порахуємо.. Прочитав, що цей "борцун" з коррупціею заявляє, що придбав Range Rover (це не "спорт", а саме "великий" Рейндж) за 1,24 млн грн в 2017 році. Авту на той час було три роки. Теперь давайте відкриемо Авто.Ріа і подивимось скільки коштує трьохрічний Рейндж (тобто 2019 року) зараз. Вартість від 110 тисич долларів до 165 тисяч, причому "медіана" десь в 140 тисяч. Курс за цей час не дуже й коливався, і в гривнях це буде десь 3 млн 800 тисяч. З його з/п в 40 тисяч треба "накопичувати" 95 місяців, або майже 8 років! При чому нічого не їсти і не платити за комуналку, і дружині також, бо ще ж треба купувати "квартири" в Київі і інших країнах!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупціею по Зеленськи!
Если они за один поход на нелегальную нефтебазу или табачку поднимают по 100-150 тыс. зелени и так шнырят из года в год, то состояние должно исчесляться десятками миллионов у.е......
https://antikor.com.ua/foto/articles_images/482000/482529_1.jpg
У 1987 вступив до Київського суворовського військового училища.
З 1989 до 1994 року був курсантом Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки. Закінчив навчання за спеціальністю «Радіотехнічні засоби», здобув кваліфікацію спеціаліста радіоінженера. З 1994 по 1999 роки - курсовий офіцер факультету радіотехнічних інформаційних систем та радіоелектронної боротьби Харківського військового університету. У 1995 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, де завершив навчання у 2000 році за спеціальністю «Правознавство».[2]
З 2000 по 2005 роки працював у податковій міліції в підрозділах з протидії корупції.
З 2005 по 2016 роки у слідчих підрозділах податкової міліції, у тому числі:
2005-2008 рр. - заступник начальника управління податкової міліції - начальник слідчого управління податкової міліції Сумської області;
2008-2011 рр. - керівник слідчих підрозділів податкової міліції Святошинського, Голосіївського районів м. Києва;[5]
2011-2013 рр. - начальник управління у складі Головного слідчого управління (ДПС/Міндоходів);
2013-2014 рр. - керівник слідчого підрозділу податкової міліції Київської області;
2014-2016 рр. - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.
2020-2021 рр. - Голова Державної фіскальної служби України. У серпні 2021 року став директором Бюро економічної безпеки.[13]
Крім того у 2016 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави».[14]
У 2016-2018 роках перебував на посаді доцента кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України.[15]
Протягом 2018-2020 років був викладачем кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.[17]
У 2021 році в Сумському державному університеті захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади організації та функціонування системи економічної безпеки України» та здобув науковий ступінь докто
Получается, что ты скрытый агент Кремля! А таким в Украине ни иномарки, ни квартиры держава не обещала. . Ну в общем, ты понял курс, по которому должен двигаться преуспевающий человек в Украине.!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупціею по Зеленськи!