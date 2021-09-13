Глава БЕБ Мельник про наявність у нього 6 квартир в Україні і Туреччині: Заробляв не один рік, з дружиною заощаджуємо

Глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник прокоментував наявність у нього численного майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Суспільному" Мельник заявив, що не боїться пояснити, що це його статки.

"Я ці кошти заробляв не один рік. У нас філософія із дружиною така, що ми живемо ощадливо. Ми не прижимаємось, але і не зажимаємось. Але ми накопичуємо певні статки для того, щоб краще жити. Якщо ми хочемо розширити свою житлову площу, то ми йдемо до цього і ми її розширюємо. Якщо нам хотілось купити більш престижну іномарку, ми її купили", - підкреслив глава БЕБ.

У той же час, за словами Мельника, зараз у нього зарплата понад 40 тис. грн.

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На питання, яка середня зарплата була в ці 16 років на державній службі, глава БЕБ відповів: "Якщо я не помиляюся, там були зарплати і в еквіваленті близько більше тисячі доларів. Дійсно мені зараз важко згадати і курс коливається".

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції повідомив, що Вадим Мельник володіє квартирами в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені, а також автомобілем Land Rover.