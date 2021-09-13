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Новини Політика України
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майно (200) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (200)

Глава БЕБ Мельник про наявність у нього 6 квартир в Україні і Туреччині: Заробляв не один рік, з дружиною заощаджуємо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава БЕБ Мельник про наявність у нього 6 квартир в Україні і Туреччині: Заробляв не один рік, з дружиною заощаджуємо

Глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник прокоментував наявність у нього численного майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Суспільному" Мельник заявив, що не боїться пояснити, що це його статки.

"Я ці кошти заробляв не один рік. У нас філософія із дружиною така, що ми живемо ощадливо. Ми не прижимаємось, але і не зажимаємось. Але ми накопичуємо певні статки для того, щоб краще жити. Якщо ми хочемо розширити свою житлову площу, то ми йдемо до цього і ми її розширюємо. Якщо нам хотілось купити більш престижну іномарку, ми її купили", - підкреслив глава БЕБ.

У той же час, за словами Мельника, зараз у нього зарплата понад 40 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче

На питання, яка середня зарплата була в ці 16 років на державній службі, глава БЕБ відповів: "Якщо я не помиляюся, там були зарплати і в еквіваленті близько більше тисячі доларів. Дійсно мені зараз важко згадати і курс коливається".

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції повідомив, що Вадим Мельник володіє квартирами в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені, а також автомобілем Land Rover.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Ай, красавец! С зарплатой матроса второго класса набрался недвиги по самое не могу.
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13.09.2021 12:39
+29
Так я тоже экономный. Но на 6 квартир не наэкономил, всё же.
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13.09.2021 12:38
+24
бедняжка, так экономил, что чуть с сухомятки не помер. еще одно "новое литсо", еще одна брехливая зе-свыня.
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13.09.2021 12:40
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Так я тоже экономный. Но на 6 квартир не наэкономил, всё же.
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13.09.2021 12:38 Відповісти
Все ,все нажите непосильною працею !!!)))
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13.09.2021 12:46 Відповісти
твою, бл.., дивизию !!!!!!!!!!!!!

квартир, замшевых, турецких - шесть

.....

Всё, что нажито непосильным трудом
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13.09.2021 12:49 Відповісти
мельник наколядував! або заработал.. орально))
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13.09.2021 12:47 Відповісти
п.с. а часы у мельника тоже "экономные".. за 20 тысяч долларов, или за 50 тысяч?))
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13.09.2021 12:48 Відповісти
Напевно не у відділі по боротьбі з економічниим злочинами працюєш.
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13.09.2021 13:03 Відповісти
Слабак!!!! Учись студент!!!
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13.09.2021 13:06 Відповісти
Бляха, ну чего вы? ТовариСчь же не сказал ничего крамольного. Они копили, и копят с женой! У всех ведь разные возможности накопления!
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13.09.2021 13:11 Відповісти
У тебя наверное нет жены с философией
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13.09.2021 13:14 Відповісти
Ай, красавец! С зарплатой матроса второго класса набрался недвиги по самое не могу.
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13.09.2021 12:39 Відповісти
Между прочим, если бы эти уроды действительно хотели бороться с коррупцией, делается это элементарно. У нас ведь с 1995 года ведут реестр всех доходов граждан. Взяли, проверили всё что он с женой заработал за эти годы и сравнили с рыночной стоимостью всего, что этот служака с ней заработал. А затем расходы сравнили. Оплату коммуналки, которая в элитных квартирах немалая,детей небось не в обычных школах учили, поездки за рубеж и т.д. Да когда им тварям надо они всё прекрасно умеют считать, чтобы у нас забрать.
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13.09.2021 14:36 Відповісти
Сейчас идёт перекодировка понятий в Украине. Когда говорят зарабатывал, это значит воровал. Дык и сами подумайте, что можно сейчас заработать в Украине, только грыжу.
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13.09.2021 12:39 Відповісти
Так сказать проворачивание лома в жо... окна овертона зеленых баранов.
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13.09.2021 12:41 Відповісти
бедняжка, так экономил, что чуть с сухомятки не помер. еще одно "новое литсо", еще одна брехливая зе-свыня.
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13.09.2021 12:40 Відповісти
вор и поддонок

адназначно
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13.09.2021 12:42 Відповісти
Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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13.09.2021 12:42 Відповісти
Дубінскій-стайл... Міг би тоді сказати ве, що то мама купила квартири!
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13.09.2021 12:43 Відповісти
веримъ !
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13.09.2021 12:43 Відповісти
Всю жизнь на хлебе и воде. Копеечка к копеечке... Накопил, трудяга .уев.
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13.09.2021 12:45 Відповісти
- квартира в Киеве на 160 квадратов по 1,2 млн грн
- апартаменты в Турции за 2,1 млн грн
- квартира в Одессе по 1,1 млн грн
- 3 квартиры и несколько помещений в Ирпене
- Land Rover за 1,2 грн, ружье.

"Если я не ошибаюсь, там были зарплаты и в эквиваленте порядка больше тысячи долларов."

Здесь не хватит его жизни, даже если не покупать хлеб и воду. Даже если совсем не покупать одежду, ходить пешком и жить в лесу.

Сюрреализм какой-то
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13.09.2021 14:48 Відповісти
Лечь я це вже бачив: https://m.youtube.com/watch?v=rV2DcKTI_As
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13.09.2021 12:45 Відповісти
Зеленского ждут в Ростове! Ворюга такой же как Янукович!
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13.09.2021 12:45 Відповісти
Я эти денежные средства зарабатывал не один год. У нас философия с женой такова, что мы живем экономно Источник: https://censor.net/ru/n3287884

я плакаль
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13.09.2021 12:46 Відповісти
Можно я залишу свій комент під вашим?
Все їде до того що за кожним пересічним українцем будуть стежити і співставляти доходи та расходи. І можливо це саме цей "антикорупціноер" буде робити. Тож давайте і ми трохи порахуємо.. Прочитав, що цей "борцун" з коррупціею заявляє, що придбав Range Rover (це не "спорт", а саме "великий" Рейндж) за 1,24 млн грн в 2017 році. Авту на той час було три роки. Теперь давайте відкриемо Авто.Ріа і подивимось скільки коштує трьохрічний Рейндж (тобто 2019 року) зараз. Вартість від 110 тисич долларів до 165 тисяч, причому "медіана" десь в 140 тисяч. Курс за цей час не дуже й коливався, і в гривнях це буде десь 3 млн 800 тисяч. З його з/п в 40 тисяч треба "накопичувати" 95 місяців, або майже 8 років! При чому нічого не їсти і не платити за комуналку, і дружині також, бо ще ж треба купувати "квартири" в Київі і інших країнах!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупціею по Зеленськи!
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13.09.2021 13:52 Відповісти
Так это только видимая часть левого дохода! А сколько еще переписано на мам, пап, бабушек, дедушек, братьев и сестер..., спрятано налом в сейфах, банках, закопано и замуровано - нам даже трудно представить !!!

Если они за один поход на нелегальную нефтебазу или табачку поднимают по 100-150 тыс. зелени и так шнырят из года в год, то состояние должно исчесляться десятками миллионов у.е......
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13.09.2021 12:47 Відповісти
В оффшорах в 10 раз більше.
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13.09.2021 13:09 Відповісти
Жильё-неделька!
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13.09.2021 12:47 Відповісти
Блін, я теж не один десяток років працюю. Щось у мене накопичити на квартири у Києві і в Туреччині не виходить. 🤔 Напевне погано працюю. Або працюю не там, де гроші. 😔
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13.09.2021 12:47 Відповісти
не фиг тратить бездумно на предметы роскоши! надо тебе носки новые или беляшик захотел - а ты возьми да и не покупай, зато потом в конце года, глядишь, и есть на дорогую иномарку или квартиру в турции!
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13.09.2021 13:12 Відповісти
😁😁😁
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13.09.2021 15:35 Відповісти
і шо? пішов на зарплату, яка не дасть займатися омріяною справою накопичення? а шо жінка каже? а бабуся, для якої вся ця казочка про непосіьний труд?
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13.09.2021 12:50 Відповісти
таратайку покрасить надо,а 5000 лишних,никак накопить не могу.
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13.09.2021 12:50 Відповісти
Председатель исполкома Национального совета реформ заявил, что новый глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном жилом комплексе в Одессе по цене в 2 раза ниже, чем Саакашвили.
https://antikor.com.ua/foto/articles_images/482000/482529_1.jpg
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13.09.2021 12:53 Відповісти
Біографія ... (народився 2 травня 1972 )

У 1987 вступив до Київського суворовського військового училища.

З 1989 до 1994 року був курсантом Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки. Закінчив навчання за спеціальністю «Радіотехнічні засоби», здобув кваліфікацію спеціаліста радіоінженера. З 1994 по 1999 роки - курсовий офіцер факультету радіотехнічних інформаційних систем та радіоелектронної боротьби Харківського військового університету. У 1995 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, де завершив навчання у 2000 році за спеціальністю «Правознавство».[2]

З 2000 по 2005 роки працював у податковій міліції в підрозділах з протидії корупції.

З 2005 по 2016 роки у слідчих підрозділах податкової міліції, у тому числі:

2005-2008 рр. - заступник начальника управління податкової міліції - начальник слідчого управління податкової міліції Сумської області;
2008-2011 рр. - керівник слідчих підрозділів податкової міліції Святошинського, Голосіївського районів м. Києва;[5]
2011-2013 рр. - начальник управління у складі Головного слідчого управління (ДПС/Міндоходів);
2013-2014 рр. - керівник слідчого підрозділу податкової міліції Київської області;
2014-2016 рр. - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.
2020-2021 рр. - Голова Державної фіскальної служби України. У серпні 2021 року став директором Бюро економічної безпеки.[13]

Крім того у 2016 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави».[14]

У 2016-2018 роках перебував на посаді доцента кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України.[15]

Протягом 2018-2020 років був викладачем кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.[17]

У 2021 році в Сумському державному університеті захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади організації та функціонування системи економічної безпеки України» та здобув науковий ступінь докто
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13.09.2021 12:54 Відповісти
Ну і чому навчить ця корумпована кремлівська гнида ????)))
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13.09.2021 12:59 Відповісти
там в харьковском хнувд за последние 7 лет пол киева "защитилось"
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13.09.2021 13:09 Відповісти
с приходом квартального идиота наступила эра быдла.
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13.09.2021 12:58 Відповісти
В той час як інші слідчі та опера податкової міліції витрачали отримані хабірі на елітні авто, відпочинок за кордоном, пиячили тощо...цей копіїчка до копіїчки вкладав у купівлю нерухомості))) От боехло))) У нас до створення різноманітних НАБУ та великого підвищення окладів прокурорам і в інших органах К, жоден...ЖОДЕН слідяий чи опер жодного органу не міг заробити навіть одну невеличку квартиру двукімнатну...може хіба що на гостінку чи смарт...і то, якщо років 20 пропрацював
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13.09.2021 12:59 Відповісти
Не верю- от Станиславского, нет слезы , нет душевности, где жалость в камеру.Часики спрячьте бедненький.
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13.09.2021 13:02 Відповісти
Навіть як би його жінка допомагала, щоденно працюючи на Окружній та готелях для іноземців, навряд чи можна було б сколотити таке добро. Пи....ть і не красніє.
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13.09.2021 13:02 Відповісти
Зарплата - 1000 ДОЛАРІВ))) от брехло))
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13.09.2021 13:02 Відповісти
А довести до ума ті квартири які здають з голими стінами без нічого вартує теж дуже дорого!
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13.09.2021 13:04 Відповісти
ссыт в глаза зе-банат)
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13.09.2021 13:06 Відповісти
очередная профанация. потомт окажется еще в комунистах ходил и в раше все дети
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13.09.2021 13:06 Відповісти
"Если нам хотелось купить более престижную иномарку, мы ее купили", - подчеркнул глава БЭБ." Я шо зажимаюсь, что разжимаюсь один хер престижную иномарку ( да ПРОСТО ИНОМАРКУ!!!) не могу купить... Вот и думаю, может я чтото неправильно делалю, не там и не так работаю?? (Как и еще с 10 мил. работяг??)
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13.09.2021 13:09 Відповісти
Ты себе комплект дорогих вышиванок купил?....То-то. Мовою не пишеш - два.

Получается, что ты скрытый агент Кремля! А таким в Украине ни иномарки, ни квартиры держава не обещала. . Ну в общем, ты понял курс, по которому должен двигаться преуспевающий человек в Украине.!
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13.09.2021 15:05 Відповісти
А ні сорому, а ні совісті. Йому такі поняття не знайомі. Борцун....блд!
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13.09.2021 13:14 Відповісти
Учитесь, как золотым дождём плебс поливать надо, даже глазом не моргнув. Ну профи
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13.09.2021 13:16 Відповісти
Ну що ЛОХторат вірити цьому "трудязі" чи ні???
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13.09.2021 13:16 Відповісти
Іспанський сором! На кого ця чушня розрахована? На дітей? Чи на довірливого Зе?
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13.09.2021 13:36 Відповісти
Ещё один калядун.
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13.09.2021 13:41 Відповісти
Все їде до того що за кожним пересічним українцем будуть стежити і співставляти доходи та расходи. І можливо це саме цей "антикорупціноер" буде робити. Тож давайте і ми трохи порахуємо.. Прочитав, що цей "борцун" з коррупціею заявляє, що придбав Range Rover (це не "спорт", а саме "великий" Рейндж) за 1,24 млн грн в 2017 році. Авту на той час було три роки. Теперь давайте відкриемо Авто.Ріа і подивимось скільки коштує трьохрічний Рейндж (тобто 2019 року) зараз. Вартість від 110 тисич долларів до 165 тисяч, причому "медіана" десь в 140 тисяч. Курс за цей час не дуже й коливався, і в гривнях це буде десь 3 млн 800 тисяч. З його з/п в 40 тисяч треба "накопичувати" 95 місяців, або майже 8 років! При чому нічого не їсти і не платити за комуналку, і дружині також, бо ще ж треба купувати "квартири" в Київі і інших країнах!
Ось і все що вам потрібно знати про "Боротьбу" з корупціею по Зеленськи!
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13.09.2021 13:50 Відповісти
Просто святые, в посте, труде и молитве, в посте, труде и молитве, оне проводят свою жизнь.
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13.09.2021 13:51 Відповісти
Более чем уверен что если сложить всю зарплату то такая сумма не наберется, даже если он питался только воздухом.
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13.09.2021 13:57 Відповісти
и прокатит же таткое объяснение. при зарплате, которую он упомянул, ему нужно было копить на 6 квартир, даже не в Турции, лет эдак 80-90.
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13.09.2021 14:00 Відповісти
Какие-то в нас все взяточники, застенчивые. Никто не хвастается своими возможностями.
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13.09.2021 14:04 Відповісти
Так він же економив коли робив у фіскальній службі. там видавали заробітну плату 3літровими банками а скільки грошей у банці було не знає.
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13.09.2021 14:11 Відповісти
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13.09.2021 14:13 Відповісти
А майно у Турції йому залишилась від Остапа БендерМарі Бендер-бей Задунайського сина турецькопідданного.
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13.09.2021 14:14 Відповісти
Правильную профессию выбра Мельник...трудяга.
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13.09.2021 14:21 Відповісти
Копеечка до копеечки, копеечка до копеечки....
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13.09.2021 15:00 Відповісти
"Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся" Один мой знакомый, склонный к философии и демагогии любил говорить, - "Я покупаюсь, но не продаюсь"
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13.09.2021 15:08 Відповісти
ясно вам, товариство? Треба багато працювати, тоді багато й буде. А то взяли моду - місяць поробили, квартиру купили а потім десять літ лежите на дівані і всіх добропорядних робітників корупціонерами називаєте.
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13.09.2021 15:43 Відповісти
Он случайно не ученик баснеписца Крылова!
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13.09.2021 16:03 Відповісти
жена лично - кайлом в каменоломнях заробатывала.... мамой клянусь....
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13.09.2021 16:31 Відповісти
Урод!
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13.09.2021 20:23 Відповісти
Ще один сліпотрастовий благодійник
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13.09.2021 21:16 Відповісти
 
 