Існує ризик, що коли ДФС ліквідують, то БЕБ ще не почне фактично працювати, - Мельник

Бюро економічної безпеки до 25 числа запустити практично неможливо.

Про це глава БЕБ Вадим Мельник заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

У законі про БЕБ йдеться, що ДФС має бути ліквідована наступного дня відразу після запуску БЕБ.

За словами Мельника, існує ризик того, що коли ДФС ліквідують, то БЕБ ще не почне фактично працювати.

"І зараз якраз обговорюється це питання, як не допустити, щоб цього не трапилося. В законі прописано, так: спочатку робота БЕБ, але не пізніше шести місяців. Шість місяців витікають, по закону, 25 чи 26 вересня. І це якраз та дата, коли вилучається з податкового кодексу блок податкової міліції і вона перестає існувати", - пояснив він.

Мельник зазначив, що БЕБ до 25 числа практично запустити неможливо, щоб воно виконувало свої функції.

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"Але, змін ніхто ніяких не вносив про продовження терміну ліквідації ДФС. Тому, саме зараз головне питання — це кримінальні провадження і напевно алгоритм. Прокуратура має право визначати підслідність цих злочинів, розслідування кримінальних проваджень з іншими органами, можливо так і буде робитися", - додав глава БЕБ.

Мельник не відкидає того, що ці злочини перейдуть у прокуратуру.

"Інших варіантів, чесно кажучи, я не бачу, тому що я не хотів би щоб це дуже затягнулося в часі, щоб ці кримінальні провадження не потрапили жодним чином ні до Національної поліції, ні в СБУ. Вони повинні перейти в БЕБ, так написано в законі", - підкреслив він.

Зазначимо, що глава БЕБ Вадим Мельник не мав бізнесу і весь час працював у структурах податкової міліції. З 21 грудня 2020 року він обіймав посаду голови Державної фіскальної служби України. 20 серпня 2021 року Мельник був призначений директором БЕБ.