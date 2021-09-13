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Новини Політика України
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ДФС (2573) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (200)

Існує ризик, що коли ДФС ліквідують, то БЕБ ще не почне фактично працювати, - Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бюро економічної безпеки до 25 числа запустити практично неможливо.

Про це глава БЕБ Вадим Мельник заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

У законі про БЕБ йдеться, що ДФС має бути ліквідована наступного дня відразу після запуску БЕБ.

За словами Мельника, існує ризик того, що коли ДФС ліквідують, то БЕБ ще не почне фактично працювати.

"І зараз якраз обговорюється це питання, як не допустити, щоб цього не трапилося. В законі прописано, так: спочатку робота БЕБ, але не пізніше шести місяців. Шість місяців витікають, по закону, 25 чи 26 вересня. І це якраз та дата, коли вилучається з податкового кодексу блок податкової міліції і вона перестає існувати", - пояснив він.

Мельник зазначив, що БЕБ до 25 числа практично запустити неможливо, щоб воно виконувало свої функції.

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"Але, змін ніхто ніяких не вносив про продовження терміну ліквідації ДФС. Тому, саме зараз головне питання — це кримінальні провадження і напевно алгоритм. Прокуратура має право визначати підслідність цих злочинів, розслідування кримінальних проваджень з іншими органами, можливо так і буде робитися", - додав глава БЕБ.

Мельник не відкидає того, що ці злочини перейдуть у прокуратуру.

"Інших варіантів, чесно кажучи, я не бачу, тому що я не хотів би щоб це дуже затягнулося в часі, щоб ці кримінальні провадження не потрапили жодним чином ні до Національної поліції, ні в СБУ. Вони повинні перейти в БЕБ, так написано в законі", - підкреслив він.

Зазначимо, що глава БЕБ Вадим Мельник не мав бізнесу і весь час працював у структурах податкової міліції. З 21 грудня 2020 року він обіймав посаду голови Державної фіскальної служби України. 20 серпня 2021 року Мельник був призначений директором БЕБ.

Автор: Наталя Джума
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БЭБ уже пора ликвидироваь у объявлять мораторий на тех людей, которые были в нём кандидатами.
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13.09.2021 13:00 Відповісти
Какой ужас, целую неделю некому будет кошмарить бизнес. Это же чудовищные убытки для общака!
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13.09.2021 13:01 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!! Реванш кремлівських корумпованих гнид !!!)))
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13.09.2021 13:03 Відповісти
У бизнеса есть подозрение, что его теперь будут кошмарить две структуры - старая и новая!
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13.09.2021 13:05 Відповісти
Это100%. При этом рэкеторов-контролёров меньше вообще не становится. Остаётся только удивляться, как бизнес вообще выживает в таких условиях.
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13.09.2021 13:11 Відповісти
Уже экономики никакой нет, люди рвут из страны толпами, зато есть БЭБ и ГФС. Смех да и только. Борцуны херовы.
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13.09.2021 13:17 Відповісти
Взяточник забеспокоился...
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13.09.2021 13:29 Відповісти
Существует риск, что когда ГФС ликвидируют,
то БЭБ еще не успеет переключить на себя
потоки, -Мельник
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13.09.2021 14:03 Відповісти
Существует риск, что когда ГФС
ликвидируют, то БЭБ еще не
начнет фактически работать...

Это типа риск что без вас хоть какое то время луюди нрмально поживут?
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13.09.2021 14:17 Відповісти
 
 