Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися від COVID-19 в найближчій перспективі, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

На початку нової хвилі захворюваності COVID-19 рівень вакцинації в Україні є вкрай низьким порівняно з європейськими країнами. Разом з тим, понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі.

Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Центром політичної соціології протягом 14-24 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19 громадян, яка майже ідентична з офіційною статистикою і становить близько 18% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.

Однак низькі темпи вакцинації найближчим часом можуть ще більше загальмувати, з огляду на те, що понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі.

Цікавий і той факт, що респонденти, які не хворіли на COVID-19, прищеплюються або планують робити щеплення значно рідше, ніж ті, які перехворіли на коронавірус.

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