Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП, якого дуже боїться судова мафія, - Шабунін

Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення Вищої ради правосуддя.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення Вищої ради правосуддя. Ми про цей план попередили ще в п’ятницю", - написав він.

За словами Шабуніна, українська "судова" система віддаляє державу і від ЄС, і від НАТО навіть не на роки, а на десятиріччя: "Не просто пасивно "віддаляє", а силою тримає у своєму прогнилому корумпованому болоті".

"Рада суддів (і її голова Богдан Моніч) відмовилися виконати пряму норму закону і делегувати хоча би ОДНОГО свого представника до Етичної ради (без чого орган не може розпочати роботу).

І це при тому, що кілька суддів виявили готовність увійти в цей орган. Давайте ще раз: Рада суддів тупо відмовилася виконати пряму норму закону.

Судова мафія страшенно боїться очищення ВРП, бо точно знає, що це початок кінця корумпованої системи - їх кінця", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада суддів у понеділок спробує зірвати проведення судової реформи, ОП має звернути на це увагу, - Шабунін

Також Шабунін додав, що особисту відповідальність за блокування головної реформи країни несуть члени Ради суддів і її голова Богдан Моніч http://rsu.gov.ua/ua/pro-rsu.

"От же гади в ЄС і НАТО - ніяк нас до себе не беруть. А в нас же корупції взагалі немає, то все брехня і наклепи - в Ради суддів запитайте.

Як думаєте, це відбулося за погодженням з Зеленським, чи - самодіяльність суддівської мафії?" - резюмував глава ЦПК.

Нагадаємо, раніше Шабунін звернув на ситуацію увагу Офісу Президента, який має безпосередній вплив на Раду суддів.

"Поведінка Ради суддів у понеділок чітко покаже, чи погодився Офіс Президента зі зривом головної реформи, якою Зеленський так пишався під час поїздки в США. Як би не було, навіть якщо РС спробує заблокувати конкурс - зробити це просто не вдасться. Надто великим є суспільний запит на неї", - додав Шабунін.