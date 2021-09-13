Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП, якого дуже боїться судова мафія, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення Вищої ради правосуддя.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення Вищої ради правосуддя. Ми про цей план попередили ще в п’ятницю", - написав він.
За словами Шабуніна, українська "судова" система віддаляє державу і від ЄС, і від НАТО навіть не на роки, а на десятиріччя: "Не просто пасивно "віддаляє", а силою тримає у своєму прогнилому корумпованому болоті".
"Рада суддів (і її голова Богдан Моніч) відмовилися виконати пряму норму закону і делегувати хоча би ОДНОГО свого представника до Етичної ради (без чого орган не може розпочати роботу).
І це при тому, що кілька суддів виявили готовність увійти в цей орган. Давайте ще раз: Рада суддів тупо відмовилася виконати пряму норму закону.
Судова мафія страшенно боїться очищення ВРП, бо точно знає, що це початок кінця корумпованої системи - їх кінця", - написав він.
Також Шабунін додав, що особисту відповідальність за блокування головної реформи країни несуть члени Ради суддів і її голова Богдан Моніч http://rsu.gov.ua/ua/pro-rsu.
"От же гади в ЄС і НАТО - ніяк нас до себе не беруть. А в нас же корупції взагалі немає, то все брехня і наклепи - в Ради суддів запитайте.
Як думаєте, це відбулося за погодженням з Зеленським, чи - самодіяльність суддівської мафії?" - резюмував глава ЦПК.
Нагадаємо, раніше Шабунін звернув на ситуацію увагу Офісу Президента, який має безпосередній вплив на Раду суддів.
"Поведінка Ради суддів у понеділок чітко покаже, чи погодився Офіс Президента зі зривом головної реформи, якою Зеленський так пишався під час поїздки в США. Як би не було, навіть якщо РС спробує заблокувати конкурс - зробити це просто не вдасться. Надто великим є суспільний запит на неї", - додав Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Брехня. Опирались і при Порошенку, так само саботуючи суддівську реформу. Наприклад - при Порошенку декілька раз намагалися провести переаттестацію суддів з Окружної. І що? Кожного разу всі шльондри з ОАСКу йшли на 1 день на лікарняний, а на наступний день всі з лікарняного поверталися. Та й до ВРП Вовк своїх людей саме при Порошенкові поставив. Тому не намагайтесь ідеалізувати свого кумира - бо у людей є пам'ять.
І тільки завдяки принципової позиції наших західних партнерів - цю протидію Порошенкі було продавлено.
Тому не записуй АКСУ як заслугу Порошенкі - бо його було створено не завдяки Порошенкові, а не зважаючи на спротив Порошенка.
А те, що Порох на початку пропонував окрему палату АКС в складі ВС - так ти ж сам зауважив, що окремого АКС в цивілізованих країнах нема! Ні в Румунії, ні в Польщі. Ну, да, переміг Шабунін в цьому питанні - але це питання не настільки принципове, як те, щоб створити АКС і як до нього добрати суддів! Не була ця обставина перешкодою створення АКС; перешкодою була відсутність домовленності між різними політичними силами! Філатов і АП обстоювали таку схему, яку би на зніс КС, як він справедливо зніс перевірки НАЗК декларацій.
яка ж ти брехлива наволоч пінкачовська...
Право блокуючого голосу і вимагалося міжнародними партнерами від початку. А Порошенко намагався просунути для міжнародних експертів "консультативний голос" - тобто - ніщо.
"як він справедливо зніс перевірки НАЗК декларацій."
Справедливо??? Яка цікава у вас, ботяр, "справедливість" - дозволити суддям, професія яких несе максимальні корупційні ризики, не декларувати майно, походження якого вони не можуть пояснити. Дійсно - нащо взагалі боротися проти корупції? Коррупція - то ж ваше все - тому вас і прокатив народ на виборах. Погано, що обрав ничім не кращих аферистів.
это специально так сделано, в т.ч. дурацкие зашквары наших делегаций? то один поц в шортах бегает по вашингтону, то второй с языком насаживает палец на обелиск
шапито приехало, даже смешнее чем Каддафи с палатками и бабами-охранницами ездил - он хотя бы не ставил ся европейцем и цивилизованным.
Тепер кардиналів закривають в одній залі, не кормлять і не випускають доки білий дим з труби не піде.
Так і нам треба.
Это я намекаю на тупых избирателей и нереальные сроки каденции избранных...
А в Україні досі високі шанси на реальне реформування. І це прекрасно знають ті хто опираються.
Шкода, лишень, що за ВРП та ВККСУ не взялися до добору 2017 року.
Спроба провести судову реформу без реформування органів суддівського самоврядування була великою помилкою попередньої влади.
Единственный орган, которого не коснулось тогда его влияние - НАБУ, которое и дает до сих пор такие результаты, что коррупционеры вынуждены применять последнюю линию "обороны" - коррумпированные "суды".
Умови для реформування ВРП та ВККСУ в 2017 році були вкрай погані. А вимога реформування судової системи була конкретною і без неї не було б зовнішньополітичних преференцій. І врешті-решт, при всій своїй недолугості, добір 2017 року був відкритим (тобто, низку важливих змін щодо способу добору таки вдалось провести).
Тому я б назвав події 2017 року не свідомо-імітаційними, а компромісними. Вони були вигідні правлінню Пороха, бо заклали стратегічну базу для наступних реформ, та призвели до отримання тактичної звонішньополітичної вигоди. Також вони були вигідні для судових корупціонерів, бо вони зберігали владу ще на невідому кількість років.
Це була не повноцінна реформа, а лише вікно Овертону. Однак, в цілому саме такими поступовими вікнами влада і буде вирвана з рук олігархату.
Нажаль, результат наднизький. Настільки, що НАБУ досі себе економічно не окупає.
Просто тому, що це лише слідчий орган. І без повної зв'язки НАБУ-САП-ВАКС при професіональних ВРП, ВККСУ та Ради Суддів ніяких результатів досягнуто не буде.
Дуже добре що нарешті взялися за ВРП та ВККСУ.
Однак, вже видно, що за Раду Суддів та НААУ теж треба братися.
Обидва органи мають бути не представницькими, а професійно-виборними за допомогою прямого виборчого права.
Не забывайте, как НАБУ мешают прокуроры, начиная от назначенного порошенко шокина и кончая назначенной ермаком и его песиком зюзей венедиктовой.
И не понятно, почему в 17 условия были хуже, чем сейчас. И почему в 17, а не в 14, 15, 16?- я про ваш предыдущий коммент.
Щодо 17 року - це рік останнього суддівського добору, який був першим реально відкритим добором. До 17 року жодного реального відкритого добору не було, і конкурс без хабаря пройти було не реально. В 17 році без хабаря проходили перші три етапи конкурсу (тестування, співбесіда з психологом, спецперевірка). Звісно ж, з тим складом ВККСУ якщо спецперевірка дочепилася до будь-чого формального комісію ВККСУ без хабаря пройти було майже не реально. Однак, більшість людей пройшло спецперевірку без попадання на комісію. Тож добір 2017 року мож було б назвати першим успішним відкритим добором. І єдиною проблемою його є те що люди які його пройшли досі не призначені (а це біля 4000 суддів)
А в 17 просто эти действия лично порошенко надоели западным партнерам и они поставили вопрос ребром, и порошенко, извиваясь, как сейчас БССРский самозванец лукашенко, вынужден был делать хоть немного.
Действия ермака со своим песиком зюзей тоже не лучше.
В общем, есть 2 проблемы: выборы 19 года, просранные еше в 1 туре и безумно длинный срок каденции избранных - 5 лет(более 2 лет безнадежно пытаюсь поднять эту тему, правда, уважаемый Портников, на субботнем политклубе 11.09.21, вроде, робко заговорил об этом).
П.С. Дуже приємно розмовляти з освіченою людиною яка знає про що говорить.
И да, тоже было приятно общаться с вами.
Зеленому ворью нужны карманные продажные судьи.
тобто військової підтримки не буде, нової зброї не буде, Україна готова зустрічати мордоровські війська
аа так провів, забув про156-у рехворму
Інша справа, що нашу суддівську систему потрібно ще довго реформувати. Тим більше - з тої, совкової, сталінської. А свої суддівські системи наші сусіди на західних кордонах досі ще реформують, навіть вступивши в ЄС, навіть позбувшись колоніального статусу ще 30 років тому.