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Федоров анонсував нові послуги в "Дії": "Оформлення пенсії, переоформлення субсидії, допомога одиноким матерям"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Федоров анонсував нові послуги в

Мобільний застосунок "Дія" попереджатиме користувачів про кредитних шахраїв, також незабаром через "Дію" можна буде оформити пенсію, переоформити субсидію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Ми плануємо "Дія-саміт" восени, буде багато нових продуктів. Вчора ми анонсували, що "Дія" попереджатиме про те, що перевіряється ваша кредитна історія. Електронні документи надійні й там немає питань, але багато де ще використовують паперові документи. Якщо хтось намагається взяти на копію ваших документів десь кредит, а це тисячі випадків на рік, тоді я буду попереджати, що конкретний банк перевіряє вашу кредитну історію. Якщо це не ви звернулися до банку, ви можете швидко відреагувати й зупинити це. Тому я сподіваюсь, що ми зведемо до нуля для користувачів "Дії" ті ситуації, коли на них беруть кредити. Не потрібно буде додаткових застосунків, просто в "Дію" приходитиме сповіщення про те, що конкретний банк перевіряє вашу кредитну історію", - розповів міністр.

Федоров заявив, що в "Дії" скоро стануть доступні й інші нові послуги.

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"Ми будемо також запускати можливість оформити пенсію, переоформити субсидію, допомогу одиноким матерям. Ми будемо презентувати "Дія-сіті", тому що з 1 січня запрацює ця система податкова. Буде багато нових продуктів".

"Для людей, які хвилюються, що хтось контролює застосунок "Дія": у всіх додатках вказано, до яких даних на смартфоні вони мають доступ. Наприклад, "Дія" просить доступ до камери, щоб проходити верифікацію Face ID, і дозвіл, щоб відправляти повідомлення, і все. У нас немає ані трекінгу геолокації, нічого. Наступний момент щодо документів: якщо говорити коротко, то на серверах "Дії" їх немає, вони знаходяться там де й були — в реєстрі паспортів, водійських документів тощо, і всі вони захищені на найвищому державному рівні", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Импичмент долпойопа предусмотрите. Начасі.
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13.09.2021 14:08 Відповісти
"все они защищены на высшем государственном уровне"
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13.09.2021 18:00 Відповісти
 
 