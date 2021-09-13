УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13291 відвідувач онлайн
Новини Політика України
2 676 88
ВР (11736) ТСК (343) Зеленський (17470) В'ятрович (236) Іонова (30) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (209)

Нардепи "ЄС" про засідання ТСК щодо "вагнерівців": Коли "слуги" Зеленського "розслідують" "вагнергейт" Зеленського, це просто прикриття для влади

Новини Цензор.НЕТ Політика України

13 місяців після зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера Офіс Зеленського блокує розслідування цієї історії.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович перед засіданням так званої ТСК, у якій засідають виключно депутати від партії Зеленського "Слуга народу", повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

Нардепи ЄС про засідання ТСК щодо вагнерівців: Коли слуги Зеленського розслідують вагнергейт Зеленського, це просто прикриття для влади 01

Активісти також поставили перед входом у приміщення комітетів ВР манекени Зеленського і Єрмака, яких псевдо-ТСК так і не допитала.

Нардепи ЄС про засідання ТСК щодо вагнерівців: Коли слуги Зеленського розслідують вагнергейт Зеленського, це просто прикриття для влади 02

"На жаль, 13 місяців люди, які стоять у нас за спиною, переконували нас, що спочатку не було жодної спецоперації. Потім переконували українців в тому, що нібито українські спецслужби не брали участь у цій спецоперації. Потім почали плутатися в показах і намагалися пояснювати, якою все-таки була участь українських спецслужб, чи не було цієї участі українських спецслужб в цій спецоперації", – нагадав В’ятрович.

Він також зауважив, що всі 13 місяців "Європейська Солідарність" та інші опозиційні фракції безрезультатно вимагають створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка мала б врешті дати відповіді на ці питання. В’ятрович наголосив, що так звана ТСК від слуг нелегітимна і створена лише з метою фальсифікації розслідування.

Читайте також: Сьогодні ТСК Ради вперше допитає безпосередніх учасників спецоперації щодо "вагнерівців": подивимося, чи буде це зроблено, чи засідання зірвуть, - Бутусов

"Представників "Європейської Солідарності" в п’ятницю не допустили до участі в цій ТСК навіть в якості спостерігачів. Тобто знову бачимо бажання закрити це розслідування, спрямувати його в потрібному для керівництва руслі, а не для держави, яка намагається зрозуміти, що насправді сталося тоді з цією спецоперацією", – говорить Володимир В’ятрович.

Народна депутатка Марія Іонова наголосила, що брехня Верховного Головнокомандувача – це трагедія для держави. "Це не є мотивацією для наших спецслужб і для Збройних сил", – переконана Іонова. Вона також зазначила, що очільниця ТСК Мар’яна Безугла, виступаючи у п’ятницю із підготовленим заздалегідь "звітом комісії", розголосила секретну інформацію.

Нардепи ЄС про засідання ТСК щодо вагнерівців: Коли слуги Зеленського розслідують вагнергейт Зеленського, це просто прикриття для влади 03

"У п’ятницю пані Мар’яна вже стільки наговорила, що дійсно дуже цікаво, чи знятий гриф секретності з тих деталей, що вона повідомила", – зауважила Іонова.

"Також в мене питання до влади – яким чином подання СБУ про те, що мали бути вручені підозри цим всім російським покидькам, які збили наші літаки, вбивали українців, збивали літаки, воно мало все відбутись на території України. Але ми теж з вами пам’ятаємо, що спочатку влада говорила, що не було цієї спецоперації", – нагадала Іонова.

Вона закликала ЗМІ не замовчувати цю історію. "Ми звертаємось до засобів масової інформації – це питання не може бути заблоковане і замовчане. Ми з вами бачимо, що дуже багато центральних ЗМІ за вказівкою Офісу президента це питання блокують. Це питання нашої безпеки – і наших спецслужб, і наших Збройних Сил, і взагалі безпеки держави", – переконана Іонова.

"Як на мене, про жодне розслідування цієї справи не йдеться. Йдеться лише про створення певного політичного прикриття", – резюмує Володимир В’ятрович.

Також читайте: Показання Безуглої суперечать одне одному. Здається, ТСК зібралася, щоб видати українцям чергову порцію брехні, - агент НАБУ Шевченко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
13.09.2021 14:02
+12
Та тут суцільне "весєльлє"! Заради цього ж і обирали клоуна. Невже не смішно вже?
показати весь коментар
13.09.2021 13:39
+12
У Харкові підозрюваного у хабарництві "слугу" Товмасяна обрали віце-президентом Асоціації органів місцевого самоврядування

показати весь коментар
13.09.2021 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему нет импичмента за предательство. Хочется уже выборов. Давно никакого веселья не было.
показати весь коментар
13.09.2021 13:36 Відповісти
Та тут суцільне "весєльлє"! Заради цього ж і обирали клоуна. Невже не смішно вже?
показати весь коментар
13.09.2021 13:39 Відповісти
Вперёд. У нас сметунов - 73%
показати весь коментар
13.09.2021 13:39 Відповісти
Революцию делает активное меньшинство.

Вперёд и с песней.
показати весь коментар
13.09.2021 13:51 Відповісти
а кто-то обещал, что сами...
показати весь коментар
13.09.2021 13:59 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2021 14:02 Відповісти
Всем и так ясно,что зебильо может только втаптывать Украину в грязь,а потом плевать в телек ,от злости,смотря как гонят их ставленников
показати весь коментар
13.09.2021 14:11 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2021 13:48 Відповісти
выбрать вариант 4
показати весь коментар
13.09.2021 14:15 Відповісти
Точно. Жи..вские манёры.
показати весь коментар
13.09.2021 13:38 Відповісти
Спецоперацию подбросил Порошенко. Дело закрыто.
показати весь коментар
13.09.2021 13:38 Відповісти
Во во подбросил а ещё и расследовать не хочет, отозвал своих представителей из тск. А теперь ходят вокруг комиссии и вопросами задаются. Что ж в тск не захотели этих вопросов задавать?
показати весь коментар
13.09.2021 13:46 Відповісти
Во во, я вообще не понимаю почему в судах присяжных, нет квоты для подельников обвиняемых.

Вот у нас - справедливость - кого обвиняют - те и судят
показати весь коментар
13.09.2021 13:59 Відповісти
Так если никто другой не хочет судить, то приходится как говориться все самим все своими руками.
показати весь коментар
13.09.2021 14:02 Відповісти
Тут прям в точку - полное единодушие между СН и ОПЗЖ
показати весь коментар
13.09.2021 14:09 Відповісти
А так же БЮТ, голос, ес, опзж, сн, довира и тд.
показати весь коментар
13.09.2021 14:38 Відповісти
Мде? Все вышеперечисленные в ВСК?
показати весь коментар
13.09.2021 14:51 Відповісти
Были но почему-то не захотели расследовать и вышли из тск. Мож как говорится во время расследования не выйти на самого себя?
показати весь коментар
13.09.2021 15:16 Відповісти
Точно. Ведь кому расследовать дело, как не подозреваемым
показати весь коментар
13.09.2021 15:37 Відповісти
Вот именно что не подозреваемым. Подозреваемые как раз и не хотят расследования.
показати весь коментар
13.09.2021 15:43 Відповісти
Так а зачем тогда расследуют буочкино преступление , бубочкина комиссия?

показати весь коментар
13.09.2021 16:27 Відповісти
Прикольно вы уже все расследовали и знаете чье это преступление? Ну подождем выводов комиссии. Ведь это единственное официальное расследование которого почему-то боятся некоторые депутаты.
показати весь коментар
13.09.2021 16:44 Відповісти
Так никакого преступления и небыло, Ведь президент так и сказал -

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - это правда", - продолжил Зеленский, который раньше называл информацию о спецоперации против "вагнеровцев" "бредом".

"Появление "вагнеровцев" в Беларуси не могло не быть элементом определенной спецоперации. Но говорить, что это украинская спецоперация, - это полный бред и повторение российской пропаганды. Весь конспирологический детектив, раздутый по этому поводу в Украине, - абсолютно фальшивый", - добавил Подоляк.
показати весь коментар
13.09.2021 16:54 Відповісти
Это вы к чему? К тому что не хотите расследовать эту операцию?
показати весь коментар
13.09.2021 18:32 Відповісти
А зачем "расследовать операцию" ? Мне интересно расследовать слив операции.
показати весь коментар
13.09.2021 20:28 Відповісти
И я о том же. А не статьях в медиа с разными мнениями.
показати весь коментар
13.09.2021 20:36 Відповісти
Только из статей из медиа, мы и узнали о операции и её сливе. Если операция была успешна - зачем ТСК? Если операция провалилась - тоеё не должны расследовать те, кого эти самые медиа и депутаты обвиняли? Не? Я не прав?
показати весь коментар
13.09.2021 20:46 Відповісти
Ну вообще бред. Вы определитесь операция успешная или нет. Одни медиа обвиняют одних, другие других, вы ж сами приводили чьи то цитаты. Так почему вы считаете что из всего спектра мнений в медиа только одно достоверно без какого либо расследования? Ну и подробней пожалуйста кого обвиняют и кто расследует и почему одни депутаты не могут расследовать если другие не хотят расследовать?
показати весь коментар
14.09.2021 11:19 Відповісти
Никого не обвиняют, расследовать нечего. Какого вообще повелись на вброс CNN - непонятно
показати весь коментар
14.09.2021 12:55 Відповісти
Вы считаете что тск было создано после статьи снн?
показати весь коментар
14.09.2021 13:12 Відповісти
Нет конечно. Сразу после вброса Бутусова и Порошенко. Примерно год назад. Вы не знали?
показати весь коментар
14.09.2021 15:05 Відповісти
Ну вот с датой так определились. Можно и поточнее. Но раз хотите так то ладно. Теперь определитесь с операцией она слита или нет, а то вы как то петляете в этом.
показати весь коментар
14.09.2021 15:26 Відповісти
"Теперь определитесь с операцией она слита или нет" - эт не ко мне.

"а то вы как то петляете в этом" - эт к препизенту.
показати весь коментар
14.09.2021 15:45 Відповісти
Ну а вы без чьей-то указки ни как? Попробуйте подумать чем то я в вас верю!
показати весь коментар
14.09.2021 16:42 Відповісти
По себе судить не надо . Думать - мне? За вас? Приятно конечно, что вы в меня верите, но вот я в вас нет. Вы веди г-н "******", как мы недавно выяснили
показати весь коментар
14.09.2021 19:10 Відповісти
Кажется уже обсуждали что ваша глупость и хамство это не аргумент в споре. А просто показатель вашего воспитания, что час связано с образованием. Точнее отсутствие оного у вас. Ну а если сливаетесь то делайте это без такого количества соплей, сильно глупо выглядите.
показати весь коментар
15.09.2021 06:54 Відповісти
Вы уже забыли, за что получили звание "*******"? Это касается и вашего коммента.
показати весь коментар
15.09.2021 09:31 Відповісти
Абсолютно не интересует что у вас медкарточке записано или кем вы себя считаете. С темы слились все прощаемся?
показати весь коментар
15.09.2021 09:39 Відповісти
А зря Мне рекомендовали с идиотами не общаться, коллеги утверждают шо они писаются, вы вот тоже уже ссытесь

"С темы слились все прощаемся?" -

показати весь коментар
15.09.2021 10:14 Відповісти
Ну тогда пока. Как научитесь думать или факты какие то приводить по теме, а может, трудно представить но вдруг, и то и другое вместе, то пишите, что то обсудим, без ваших болячек.
показати весь коментар
15.09.2021 10:21 Відповісти
Так у вас невосприимчивость к печатному тексту Вам факты до одного места. Вы как Зе, на голубом глазу пургу несёте

Как вы там сказали - "я ни за кого не голосовал, патамушта моя любимая "Свобода" обосралась" Теперь кисо обиделся, и требует к себе отношения как к вменяемому?
показати весь коментар
15.09.2021 10:45 Відповісти
Бред
показати весь коментар
15.09.2021 10:48 Відповісти
Знаю. Но помогать нести, не буду. Сами справляетесь
показати весь коментар
15.09.2021 10:49 Відповісти
Нардепів фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців". На засіданні були присутні тільки члени "Слуги народу". Джерело: https://censor.net/ua/n3287563

Зовсім дурник? Чи просто робота така?
показати весь коментар
13.09.2021 14:14 Відповісти
А вы поищите раньше когда они отозвали своих представителей из тск. А теперь кто попало лезет туда без каких либо обязательств. Ну так кто дурник?
показати весь коментар
13.09.2021 14:36 Відповісти
А як називається ТСК, а ну наморщ ум, дурник на роботі?
показати весь коментар
13.09.2021 15:16 Відповісти
Как бы не называлось но они из него отозвали своих представителей. Чего испугались, розумник?
показати весь коментар
13.09.2021 15:18 Відповісти
Дібілоід, назва ТСК відображає напрям її роботи. Тобі, ідіоту, цього не зрозуміти, тому що нічим. Так само тобі не зрозуміти, коли люди не хотять приймати участь в цирковій виставі в ролі клоунів. А не зрозуміти тобі цього тому що ти - бидло.
показати весь коментар
13.09.2021 15:22 Відповісти
Не хотят принимать участия, но почему-то лезут туда? Какой прелестный маразм у вас, ну а хамство и глупость как аргументы вообще вне конкуренции. Выб к врачам, с такой логикой, побыстрее обратились. Мож ещё смогут вам помочь.
показати весь коментар
13.09.2021 15:29 Відповісти
Бидляк, ти про логіку краще помовч. Вони не "лізуть", а мають право бути присутніми, як народні депутати України. Хоча що, для такого виродка як ти, значить Конституція та Закон?
показати весь коментар
13.09.2021 15:39 Відповісти
Не неси чушь. Комиссия сама принимает решение в открытом или закрытом режиме проводить заседание.
показати весь коментар
13.09.2021 16:00 Відповісти
Чюшь?!!! Дібілоїд, ТСК, своїм рішенням, може змінювати Конституцію України?!!! Та ти просто упоротий ідіот.
показати весь коментар
13.09.2021 16:03 Відповісти
И что ж она сменила в конституции? И да как то вы забыли пояснить маразм: не хотят принимать участия но лезут туда.
показати весь коментар
13.09.2021 16:46 Відповісти
Лови, дібіл.

Конституція.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Закон України про статус народного депутата України.
Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України
Народний депутат у порядку, встановленому законом:
1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;
2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;
Недопуск, народних депутатів України, на засідання ТСК, може кваліфікуватися як Стаття 351 КПК України: - "Перешкоджання діяльності народного депутата України"
показати весь коментар
13.09.2021 16:57 Відповісти
И что вас даже не смутило "Народний депутат у порядку, встановленому законом"? Да про законы вы вообще когда ни будь слышали?
показати весь коментар
13.09.2021 18:30 Відповісти
Ти таки повний дібіл! З яких це пір, рішення ТСК являється Законом? В тому то і проблемама недоумків, на шталт тебе, що про закони ви тільки чули, але читати їх навіть не намагалися, та й не зрозуміли б навіть прочитавши. Недоумки, типовий електорат блазня.
показати весь коментар
13.09.2021 18:41 Відповісти
Законом, якраз встановлено, що народний депутат України, не тільки "має право", а ще й зобовязаний приймати участь в усій вище перерахованій роботі. А що стосується ТСК, то народний депутат, може брати участь в її роботі, навіть не являючись її членом. Так зрозуміло? Чи прочитати повільно?
показати весь коментар
13.09.2021 18:45 Відповісти
Повильно для вас: "Народний депутат у порядку, встановленому законом" Так вот законом установлено что члены тск и решают об открытом или закрытом заседании. Ну а бред что кто попало лезет в тск и что хочет там работает это вообще идиотизм не понятно для чего вами выдуман. Вы еще скажите что любой депутат в кресло спикира может сесть и вести заседание.

Но что вы все забываете пояснить маразм: не хотят принимать участия но лезут туда?
показати весь коментар
13.09.2021 19:39 Відповісти
Ссилочку на закон, згідно якого члени ТСК можуть своїм рішенням, не допускати до участі в засіданнях народних депутатів України ти звичайно... не надаси, тому що дібіл.

Пояснснюю для ідіота (ще раз), народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом. Ось дивись, ти не являєшся співробітником сайту "Цензор.Нет", але лізеш сюди зі своїми дописами. Поясниш свій маразм?
показати весь коментар
13.09.2021 19:51 Відповісти
Ну мараз ваш уже надоел. Ссылочку где народный депутат может участвовать в оработе коммссии вы выдумали. А вот вам дословно чтоб вы знали что такое тск и кто в ней работает:
Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Где здесь что в них: "народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом"?
далее: 4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
А есть еще и о допуске нардепов до держтаемниць и тд.
Ну хватит увиливать где обьяснение почему не хотят участвовать в расследовании но лезут в него?
показати весь коментар
13.09.2021 20:04 Відповісти
Як я вже писав, ідіоти навіть прочитавши закон, не можуть зрозуміти його сенсу.

В україні існує норма права - що не заборонено Законом, те дозволено. Тобто, тобі ідіоту, потрібно надати ссилку на закон що ЗАБОРОНЯЄ народному депутату України приймати участь в роботі ТСК не являючись її членом. Знову ж таки "з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації".

Хто тобі ідіоту сказав, що нардепи, які були недопущені до засідань ТСК не мали доступу до державної таємниці? От і не "увілівай", поясни, чому ти, не являючись співробітником Цензора, постиш тут свій маразм?
показати весь коментар
13.09.2021 20:18 Відповісти
Ссилочку я видумав?!!! Придурок, я надав тобі витяг з закону про статус народного депутата України! Боже, яке ти дурнувате!
показати весь коментар
13.09.2021 20:21 Відповісти
Надоело ваши выдуманные бредни обсуждать читайте законы например о статусе нардепа где и какой он может имет допуск до державних таемниць. Если не поймете обьясню, но только после того как вы поясните свой маразм почему не хотят участвовать в расследовании но лезут в него?

А про цензор даже как то интересно: вы что его сотрудник? Не отвечайте на этот вопрос вашу глупость и так видно, поясните то от чего вы постоянно увиливаете.
показати весь коментар
13.09.2021 20:34 Відповісти
Посилання на Закон в тебе називається "видуманиє брєдні"? Типовий дібіл, лохторат блазня. Що означає "нє хотят учавствувать в расслєдованіі"?!!! Ящо вони навпаки, хочуть приймати учать в розлідуванні саме цього, конкретного випадку, а не всього того маразму який нібито розслідує дана ТСК? Ти, тупорилий ідіот, цього зрозуміти не можеш?
показати весь коментар
13.09.2021 20:55 Відповісти
Еще раз если "хочуть приймати учать в розлідуванні саме цього, конкретного випадку" то нах они выходили заранее из тск? На не интересующие их случаи могли вообще не ходить или выйти из комиссии после расследования того что их интересует. А так они не имеют права на допуск к этим дертажемницям но пруться расследовать. Так что вопрос тот же если не захотели расследовать то почему лезут в расследование? Ну и единственное ваше посилание на закон как раз и опровергает ваши бредни, а то что вы к цитате закона прицепили свою глупость, она все равно осталась только вашей глупостью.
показати весь коментар
14.09.2021 11:28 Відповісти
Ти, взагалізнаєш, кому надають доступ до дертаємниці? А чим відрізняється депутат член ТСК від не члена? А як депутати голосують бюджет та Держоборонзамовлення, контролюють роботу МО України, коли там половина документів ДСК? Тупість тут демонсруєш тільки ти, тож заткни фонтан дібільний троль.
показати весь коментар
14.09.2021 14:34 Відповісти
Да не идиотствуете а прочтите закон. Доступ даётся только межах полномочий. Если он член какого то комитета, то после определенных процедур получает доступ к держтаемници но только тех что касаются его комитета и к никаким другим держтаемницям к которым имеют доступ члены других комитетов или комиссий он не имеет права пока не станет членом этого комитета или комиссии. Развивайтесь, а то у вас будет постоянно маразм: не хотим расследовать но лезем расследование.
показати весь коментар
14.09.2021 15:21 Відповісти
За держбюджет голосує комітет, чи весь зал? За виділення коштів на оборону? Заслуховує звіти МО? Ти ідіотствуєш чи дібіл по-життю? Тобі, маразматику, досі не зрозуміло, що в роботі ТСК може приймати участь будь який депутат? Ні? Надай закон що це забороняє! В тебе мізків менше чим в мого собаки. Таких як ти треба просто знищувати. Ти - біосміття.
показати весь коментар
14.09.2021 20:26 Відповісти
О боже ну сколько вы можете свою глупость транслировать. Бюджет публикуется везде, даже вы можете его прочесть. Заслугу всех министров и транслируют на всю страну. Это что для вас держтайна? Вам все надано: хотите участвовать в закрытых заседаниях становитесь членами тск получайте доступ и расследуйте. Не хотите расследовать не имеете без доступа и лезть. Ну и ещё раз ваше хамство и глупость не аргумент.
показати весь коментар
15.09.2021 07:05 Відповісти
Ти замість своєї типості та безграмотності, надай посилання на закон, що забороняє рядовому депутату приймати участь в засіданнях ТСК. Надай витяг з закону, де написано що одні депутати мають більше повноважень ніж інші. Неможеш? Ну то не показуй свою тупість, біосміття.
показати весь коментар
15.09.2021 13:44 Відповісти
Вы сами приводили цитату из закона, которая вас и опровергает. То что вы почему-то не глупо интерпретируете ее это ваше личное дело. А что за бред про повноваження? Спикер, голова комитета и до по вашему имеют одинаковые повноваження и любой кто захочет может их выпихнуть из кресла и орать теперь я спикер, голова комитета и тд? На бис: ваше хамство и глупость не аргумент. Тут более интересно что и комиссия как и оппозиция не хочет расследовать это. Не собрался вчора кворум Бурбу заслушать. Кого все стараются покрыть это интересно.
показати весь коментар
15.09.2021 16:42 Відповісти
Цитати з закону на підтвердження твоїх слів? Не буде? Ну то непийздирочкиводи!
показати весь коментар
15.09.2021 17:12 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
13.09.2021 13:43 Відповісти
Занавес
показати весь коментар
13.09.2021 14:14 Відповісти
"зе слугам" можно какое-то времья обманывать несколько процентов "не лохов" в Украине ,но весь мир обмануть у них не выйдет
показати весь коментар
13.09.2021 13:47 Відповісти
А какое дело миру до нас? Большинство населения бараны не заслуживающие человеческое отношение.
показати весь коментар
13.09.2021 14:06 Відповісти
Ну да, если учесть еще не все написанное СNN и не все показанное и написанное Bellingcat о украинской "зеленой" власти ,тогда Сотник, совсем не прав
показати весь коментар
13.09.2021 17:25 Відповісти
О.. класс.....))))) Становиться цікаво... Коли одна меньша частина населення називає іншу - більшу частинк населення баранами..це початок часів коли хтось буде битий
показати весь коментар
13.09.2021 17:52 Відповісти
А шо было делать? 33 героя народа бамбаса чуть не попали в застенки карателей! Шутка ли, в кровавых лапах хунты едва не оказались участники уничтожения МН-17! Представляете, что с витязями могли бы сделать толерасты из всяких там Нидерландов?! А если бы кто-то из богатырей дал слабину и оговорил Вдадимвладимыча, заявив, что в несуществующей стране Украина воюют расейские войска?! Ужоснах! Так что правильное решение принял найвэлычнишый - операцию слить, Ермака выгородить и оставить при себе согласно инструкций из... да какаяразница, откуда!
показати весь коментар
13.09.2021 13:54 Відповісти
Сколько верёвочке не виться...

"Следствие закончено, забудьте" - этими словами из названия известного итальянского фильма 70-х годов, повествующего о сращивании мафии и полиции, можно охарактеризовать попытку доморощенных ЗЕленых мафиози захлопнуть доступ к информации о срыве масштабной операции наших разведслужб (так называемый «вагнергейт»), и очевидной государственной измене в ближайшем окружении Зеленского.
Делается это, как всегда топорно, примитивно и бесвкусно. Но в этот раз совсем криво получилось.
На сцену, как и всегда, выпустили тех кого не жалко. В этот раз, этот жребий выпал некоей госпоже Безуглой. Добросовестная служба этой особы в Слугах сделала из неё образцовую служанку, которая и должна была поставить точку в "расследовании" смехотворной комиссии, которую создали Слуги для чего угодно, но только не для выяснения правды о вагнергейте. Создали вместе с ОПЗЖ, кстати. Остальные фракции и группы, даже те, кто иногда подголосовывает вместе с зелёными, погнушались войти в эту мерзкую игру.
Нет такого днища, куда не смогли бы добраться эти умелые квартальные ребята.
Ермак дал команду, в парламентском комитете заперли двери, поставили охрану, запретили, вопреки закону, вход другим депутатам, а чтобы покой этих "расследователей" не потревожили извне, отключили интернет и мобильную связь. Странно, что оставили свет и воду. Впрочем, это ещё впереди.
Виновным они назначили некоего анонимного агента белорусских спецслужб. Удивительно, что не Порошенко. Хотя, нет предела зеленому креативу.
Вот так и провели следствие.
Результаты видели все. Жалкое блеяние Безуглой невозможно изложить словами в какой-либо логической последовательности.
Однако, результат оказался противоположным ожидаемому: в этом наборе слов прозвучало признание в том, что спец-операция, скромно названная спец-мероприятием, таки имела место. А значит - имели место государственная измена, вранье Ермака, манипуляции Зеленского, позор и унижение наших спецслужб, сделавших работу мирового класса, инициированную, кстати, предыдущим Президентом, и позорно слитую нынешней властью.
И это признание чревато для власти самыми серьёзными последствиями.
Дело получило очень широкий резонанс, так же как и репортаж CNN по этому делу, который пытались так же глупо скрыть темниками и замалчиванием.
Его расследование будет активно продолжаться. И не так, как это делала эта контролируемая из Офиса Президента комиссия.
У меня нет сомнений, что в том счёте, который скоро будет предъявлен Зеленскому и его шайке, строка о срыве крупномасштабной спецоперации, измене и предательстве в высших эшелонах власти будет одной из самых весомых.

И.Аниловская
показати весь коментар
13.09.2021 13:57 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2021 14:52 Відповісти
я нет понимаю почему мы больше года ждём когда всё это зеленое дерьмо вместе с зюзенькой .... что ??? признают сами себя предателями и кагэбистской агентурой ???
показати весь коментар
13.09.2021 15:06 Відповісти
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
показати весь коментар
13.09.2021 20:52 Відповісти
 
 