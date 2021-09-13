Нардепи "ЄС" про засідання ТСК щодо "вагнерівців": Коли "слуги" Зеленського "розслідують" "вагнергейт" Зеленського, це просто прикриття для влади
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13 місяців після зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера Офіс Зеленського блокує розслідування цієї історії.
Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович перед засіданням так званої ТСК, у якій засідають виключно депутати від партії Зеленського "Слуга народу", повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.
Активісти також поставили перед входом у приміщення комітетів ВР манекени Зеленського і Єрмака, яких псевдо-ТСК так і не допитала.
"На жаль, 13 місяців люди, які стоять у нас за спиною, переконували нас, що спочатку не було жодної спецоперації. Потім переконували українців в тому, що нібито українські спецслужби не брали участь у цій спецоперації. Потім почали плутатися в показах і намагалися пояснювати, якою все-таки була участь українських спецслужб, чи не було цієї участі українських спецслужб в цій спецоперації", – нагадав В’ятрович.
Він також зауважив, що всі 13 місяців "Європейська Солідарність" та інші опозиційні фракції безрезультатно вимагають створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка мала б врешті дати відповіді на ці питання. В’ятрович наголосив, що так звана ТСК від слуг нелегітимна і створена лише з метою фальсифікації розслідування.
"Представників "Європейської Солідарності" в п’ятницю не допустили до участі в цій ТСК навіть в якості спостерігачів. Тобто знову бачимо бажання закрити це розслідування, спрямувати його в потрібному для керівництва руслі, а не для держави, яка намагається зрозуміти, що насправді сталося тоді з цією спецоперацією", – говорить Володимир В’ятрович.
Народна депутатка Марія Іонова наголосила, що брехня Верховного Головнокомандувача – це трагедія для держави. "Це не є мотивацією для наших спецслужб і для Збройних сил", – переконана Іонова. Вона також зазначила, що очільниця ТСК Мар’яна Безугла, виступаючи у п’ятницю із підготовленим заздалегідь "звітом комісії", розголосила секретну інформацію.
"У п’ятницю пані Мар’яна вже стільки наговорила, що дійсно дуже цікаво, чи знятий гриф секретності з тих деталей, що вона повідомила", – зауважила Іонова.
"Також в мене питання до влади – яким чином подання СБУ про те, що мали бути вручені підозри цим всім російським покидькам, які збили наші літаки, вбивали українців, збивали літаки, воно мало все відбутись на території України. Але ми теж з вами пам’ятаємо, що спочатку влада говорила, що не було цієї спецоперації", – нагадала Іонова.
Вона закликала ЗМІ не замовчувати цю історію. "Ми звертаємось до засобів масової інформації – це питання не може бути заблоковане і замовчане. Ми з вами бачимо, що дуже багато центральних ЗМІ за вказівкою Офісу президента це питання блокують. Це питання нашої безпеки – і наших спецслужб, і наших Збройних Сил, і взагалі безпеки держави", – переконана Іонова.
"Як на мене, про жодне розслідування цієї справи не йдеться. Йдеться лише про створення певного політичного прикриття", – резюмує Володимир В’ятрович.
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Вперёд и с песней.
Вот у нас - справедливость - кого обвиняют - те и судят
"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - это правда", - продолжил Зеленский, который раньше называл информацию о спецоперации против "вагнеровцев" "бредом".
"Появление "вагнеровцев" в Беларуси не могло не быть элементом определенной спецоперации. Но говорить, что это украинская спецоперация, - это полный бред и повторение российской пропаганды. Весь конспирологический детектив, раздутый по этому поводу в Украине, - абсолютно фальшивый", - добавил Подоляк.
"а то вы как то петляете в этом" - эт к препизенту.
"С темы слились все прощаемся?" -
Как вы там сказали - "я ни за кого не голосовал, патамушта моя любимая "Свобода" обосралась" Теперь кисо обиделся, и требует к себе отношения как к вменяемому?
Зовсім дурник? Чи просто робота така?
Конституція.
Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Закон України про статус народного депутата України.
Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України
Народний депутат у порядку, встановленому законом:
1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;
2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;
Недопуск, народних депутатів України, на засідання ТСК, може кваліфікуватися як Стаття 351 КПК України: - "Перешкоджання діяльності народного депутата України"
Но что вы все забываете пояснить маразм: не хотят принимать участия но лезут туда?
Пояснснюю для ідіота (ще раз), народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом. Ось дивись, ти не являєшся співробітником сайту "Цензор.Нет", але лізеш сюди зі своїми дописами. Поясниш свій маразм?
Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Где здесь что в них: "народний депутат України має право приймати участь в роботі ТСК не будучи її членом"?
далее: 4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
А есть еще и о допуске нардепов до держтаемниць и тд.
Ну хватит увиливать где обьяснение почему не хотят участвовать в расследовании но лезут в него?
В україні існує норма права - що не заборонено Законом, те дозволено. Тобто, тобі ідіоту, потрібно надати ссилку на закон що ЗАБОРОНЯЄ народному депутату України приймати участь в роботі ТСК не являючись її членом. Знову ж таки "з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації".
Хто тобі ідіоту сказав, що нардепи, які були недопущені до засідань ТСК не мали доступу до державної таємниці? От і не "увілівай", поясни, чому ти, не являючись співробітником Цензора, постиш тут свій маразм?
А про цензор даже как то интересно: вы что его сотрудник? Не отвечайте на этот вопрос вашу глупость и так видно, поясните то от чего вы постоянно увиливаете.
"Следствие закончено, забудьте" - этими словами из названия известного итальянского фильма 70-х годов, повествующего о сращивании мафии и полиции, можно охарактеризовать попытку доморощенных ЗЕленых мафиози захлопнуть доступ к информации о срыве масштабной операции наших разведслужб (так называемый «вагнергейт»), и очевидной государственной измене в ближайшем окружении Зеленского.
Делается это, как всегда топорно, примитивно и бесвкусно. Но в этот раз совсем криво получилось.
На сцену, как и всегда, выпустили тех кого не жалко. В этот раз, этот жребий выпал некоей госпоже Безуглой. Добросовестная служба этой особы в Слугах сделала из неё образцовую служанку, которая и должна была поставить точку в "расследовании" смехотворной комиссии, которую создали Слуги для чего угодно, но только не для выяснения правды о вагнергейте. Создали вместе с ОПЗЖ, кстати. Остальные фракции и группы, даже те, кто иногда подголосовывает вместе с зелёными, погнушались войти в эту мерзкую игру.
Нет такого днища, куда не смогли бы добраться эти умелые квартальные ребята.
Ермак дал команду, в парламентском комитете заперли двери, поставили охрану, запретили, вопреки закону, вход другим депутатам, а чтобы покой этих "расследователей" не потревожили извне, отключили интернет и мобильную связь. Странно, что оставили свет и воду. Впрочем, это ещё впереди.
Виновным они назначили некоего анонимного агента белорусских спецслужб. Удивительно, что не Порошенко. Хотя, нет предела зеленому креативу.
Вот так и провели следствие.
Результаты видели все. Жалкое блеяние Безуглой невозможно изложить словами в какой-либо логической последовательности.
Однако, результат оказался противоположным ожидаемому: в этом наборе слов прозвучало признание в том, что спец-операция, скромно названная спец-мероприятием, таки имела место. А значит - имели место государственная измена, вранье Ермака, манипуляции Зеленского, позор и унижение наших спецслужб, сделавших работу мирового класса, инициированную, кстати, предыдущим Президентом, и позорно слитую нынешней властью.
И это признание чревато для власти самыми серьёзными последствиями.
Дело получило очень широкий резонанс, так же как и репортаж CNN по этому делу, который пытались так же глупо скрыть темниками и замалчиванием.
Его расследование будет активно продолжаться. И не так, как это делала эта контролируемая из Офиса Президента комиссия.
У меня нет сомнений, что в том счёте, который скоро будет предъявлен Зеленскому и его шайке, строка о срыве крупномасштабной спецоперации, измене и предательстве в высших эшелонах власти будет одной из самых весомых.
И.Аниловская
https://www.youtube.com/watch?v=YEF_IkdPAHQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=qVv6cmLg_Jg&feature=emb_imp_woyt
"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.
Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.
"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.