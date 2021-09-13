Нардепи "ЄС" про засідання ТСК щодо "вагнерівців": Коли "слуги" Зеленського "розслідують" "вагнергейт" Зеленського, це просто прикриття для влади

13 місяців після зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера Офіс Зеленського блокує розслідування цієї історії.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович перед засіданням так званої ТСК, у якій засідають виключно депутати від партії Зеленського "Слуга народу", повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

Активісти також поставили перед входом у приміщення комітетів ВР манекени Зеленського і Єрмака, яких псевдо-ТСК так і не допитала.

"На жаль, 13 місяців люди, які стоять у нас за спиною, переконували нас, що спочатку не було жодної спецоперації. Потім переконували українців в тому, що нібито українські спецслужби не брали участь у цій спецоперації. Потім почали плутатися в показах і намагалися пояснювати, якою все-таки була участь українських спецслужб, чи не було цієї участі українських спецслужб в цій спецоперації", – нагадав В’ятрович.

Він також зауважив, що всі 13 місяців "Європейська Солідарність" та інші опозиційні фракції безрезультатно вимагають створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка мала б врешті дати відповіді на ці питання. В’ятрович наголосив, що так звана ТСК від слуг нелегітимна і створена лише з метою фальсифікації розслідування.

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"Представників "Європейської Солідарності" в п’ятницю не допустили до участі в цій ТСК навіть в якості спостерігачів. Тобто знову бачимо бажання закрити це розслідування, спрямувати його в потрібному для керівництва руслі, а не для держави, яка намагається зрозуміти, що насправді сталося тоді з цією спецоперацією", – говорить Володимир В’ятрович.

Народна депутатка Марія Іонова наголосила, що брехня Верховного Головнокомандувача – це трагедія для держави. "Це не є мотивацією для наших спецслужб і для Збройних сил", – переконана Іонова. Вона також зазначила, що очільниця ТСК Мар’яна Безугла, виступаючи у п’ятницю із підготовленим заздалегідь "звітом комісії", розголосила секретну інформацію.

"У п’ятницю пані Мар’яна вже стільки наговорила, що дійсно дуже цікаво, чи знятий гриф секретності з тих деталей, що вона повідомила", – зауважила Іонова.

"Також в мене питання до влади – яким чином подання СБУ про те, що мали бути вручені підозри цим всім російським покидькам, які збили наші літаки, вбивали українців, збивали літаки, воно мало все відбутись на території України. Але ми теж з вами пам’ятаємо, що спочатку влада говорила, що не було цієї спецоперації", – нагадала Іонова.

Вона закликала ЗМІ не замовчувати цю історію. "Ми звертаємось до засобів масової інформації – це питання не може бути заблоковане і замовчане. Ми з вами бачимо, що дуже багато центральних ЗМІ за вказівкою Офісу президента це питання блокують. Це питання нашої безпеки – і наших спецслужб, і наших Збройних Сил, і взагалі безпеки держави", – переконана Іонова.

"Як на мене, про жодне розслідування цієї справи не йдеться. Йдеться лише про створення певного політичного прикриття", – резюмує Володимир В’ятрович.

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