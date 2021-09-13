Кремль відкинув обговорення окупованого РФ Криму на можливій зустрічі Путіна і Зеленського

Слова президента України Володимира Зеленського про те, що на його переговорах з російським лідером Володимиром Путіним обов'язково має порушуватися питання про статус Криму, ставить під сумнів саму можливість саміту Росія-Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

12 вересня прессекретар українського лідера Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але на цій зустрічі обов'язково має бути порушено питання про "окупацію Криму".

"У такій постановці питання обговорення Криму неможливо. Таке формулювання ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - сказав на це Пєсков.

Раніше він не раз говорив, що тема окупованого Криму для Москви закрита.

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На питання, що б могли обговорити два президента, він відповів, що "це, звичайно ж, реалізація Києвом мінських домовленостей, домовленостей Паризького саміту, а також двосторонні відносини".

На питання, чи готова Москва обговорювати з Києвом тему війни і миру на Донбасі, Пєсков відповів: "Ми не можемо обговорювати питання внутрішньоукраїнського конфлікту. Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося. Ми повторювали це неодноразово на різних рівнях".

"Донбас можна обговорювати з точки зору виконання абсолютно чітко прописаних на папері положень мінського комплексу миру", - уточнив він.

5 вересня Пєсков сказав, що Путін готовий зустрітися із Зеленським "і разом йти шляхом нормалізації двосторонніх відносин", але поки підготовка до таких переговорів не розпочалася. 10 вересня президент України заявив, що Росія не хоче швидко завершити війну на Донбасі, і пообіцяв змусити російське керівництво почати говорити про деокупацію українських територій.