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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
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Кремль відкинув обговорення окупованого РФ Криму на можливій зустрічі Путіна і Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кремль відкинув обговорення окупованого РФ Криму на можливій зустрічі Путіна і Зеленського

Слова президента України Володимира Зеленського про те, що на його переговорах з російським лідером Володимиром Путіним обов'язково має порушуватися питання про статус Криму, ставить під сумнів саму можливість саміту Росія-Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

12 вересня прессекретар українського лідера Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але на цій зустрічі обов'язково має бути порушено питання про "окупацію Криму".

"У такій постановці питання обговорення Криму неможливо. Таке формулювання ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - сказав на це Пєсков.

Раніше він не раз говорив, що тема окупованого Криму для Москви закрита.

Також читайте: Никифоров: Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про окуповані Крим і Донбас?

На питання, що б могли обговорити два президента, він відповів, що "це, звичайно ж, реалізація Києвом мінських домовленостей, домовленостей Паризького саміту, а також двосторонні відносини".

На питання, чи готова Москва обговорювати з Києвом тему війни і миру на Донбасі, Пєсков відповів: "Ми не можемо обговорювати питання внутрішньоукраїнського конфлікту. Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося. Ми повторювали це неодноразово на різних рівнях".

"Донбас можна обговорювати з точки зору виконання абсолютно чітко прописаних на папері положень мінського комплексу миру", - уточнив він.

5 вересня Пєсков сказав, що Путін готовий зустрітися із Зеленським "і разом йти шляхом нормалізації двосторонніх відносин", але поки підготовка до таких переговорів не розпочалася. 10 вересня президент України заявив, що Росія не хоче швидко завершити війну на Донбасі, і пообіцяв змусити російське керівництво почати говорити про деокупацію українських територій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Ничего вменяемого оно на встрече с ****** не скажет. Это вам не Порох. Поэтому и начинать эту эпопею не стоит. Пустое.
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13.09.2021 14:07
+12
І про що мають домовлятися ,про чергову серію Сватів ???)))
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13.09.2021 14:03
+10
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие бесполезные переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до полного распада России на отдельные государства.
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13.09.2021 14:14
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какой там Крым, у вована-клоуна только отчет фуйлу о проделанной работе!

А если плохо отчитается - перестануть крутить сватов и др. сериалы зеленского на расейском ТВ...
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13.09.2021 14:01 Відповісти
"обязательно должен подниматься вопрос о статусе Крыма, ставит под сомнение саму возможность саммита Россия-Украина. "

З окупантами не може бути ніякого саміту.
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13.09.2021 14:02 Відповісти
І про що мають домовлятися ,про чергову серію Сватів ???)))
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13.09.2021 14:03 Відповісти
значит дожимать будут падлюку газом по 700$

Запретить нахрен пересекать границу россиянам, запретить владение собственностью до деокупации, арестовать все финансы до возвращения Крима и лугандона
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13.09.2021 14:04 Відповісти
кому, какой собсвтенностью? ))) что арестовывать? все что можно уже арестовали 6 лет назад.
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13.09.2021 14:09 Відповісти
половина облэнерго Украины принадлежит засРАшке?
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13.09.2021 14:35 Відповісти
засРАшке или частным лицам???? у меня на засрашке недвижимость, земля в АРК...тоже забирать?
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13.09.2021 20:07 Відповісти
так я не против, что бы всю пархатую обрезанную свору-фикаломойских, суркисов, фирташей, григаришеных, пинчуков и т.д. повесить на столбе под аплодисменты. но завтра такой же как ты решит что тебе незаконно выдали квартиру, и так же под овации соседей тебя вышвырнут на улицу- самая большая радость для быдла.
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14.09.2021 11:58 Відповісти
люмпены? а ты та кто?)))) ты чмо хоть книгу в руках держало в своей жизни?? отбирать собралось, делить))))ты чернь, которой миллионы, быдло тупое, по странной своей быдло/логике, всегда себя видите на месте профессора, у МА Булгакова, а само ты есть шариков, на крайняк швондер. потеряйся черт.
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14.09.2021 19:58 Відповісти
Ничего вменяемого оно на встрече с ****** не скажет. Это вам не Порох. Поэтому и начинать эту эпопею не стоит. Пустое.
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13.09.2021 14:07 Відповісти
Кто вы такие , заики, чтобы что то у вас спрашивать, а что то нет. Рихтуйте дикцию в кремле, ушлепки!!! Говнидло зеленопердое теперь боится на глаза появляться, да зеленопердыш???

Ты когда восстановился? Кремлепридурок! Кальцо папрааавььь!!! Я сказал кальцо в жапидле паправил, падла!!!!!
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13.09.2021 14:07 Відповісти
Перемовини лялькі з ляльководом !!!)))
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13.09.2021 14:07 Відповісти
Ну так встречаться незачем. Разве что клован хочет молча смотреть в очко путлеру.
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13.09.2021 14:11 Відповісти
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13.09.2021 14:11 Відповісти
Пока газ будет стоять 750$ никакого разговора не будет, я ему всеодно хочется смотреть в глаза
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13.09.2021 14:13 Відповісти
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие бесполезные переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до полного распада России на отдельные государства.
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13.09.2021 14:14 Відповісти
Прежде чем требовать этого от других, сначала нам самим нужно ввести сколь-нибудь существенные санкции против агрессора.

Например, эмбарго на нефть, газ и уголь. Запретить полностью ВЕСЬ бизнес кацапстана на территории Украины. Ввести жесткий визовый режим. А как сейчас - тут воюем, а тут торгуем - ЕС и США этого не понимают. Те же немцы логично рассуждают - если им можно торговать с рашкой, то почему нам нельзя ?
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13.09.2021 15:07 Відповісти
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13.09.2021 14:16 Відповісти
А исключить обсуждение Донбасса нельзя?
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13.09.2021 14:20 Відповісти
тебе же сказали - только в контексте выполнения "минских" договорняков. То есть фактическая капитуляция Украины.
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13.09.2021 15:10 Відповісти
кацап наглеет не только потому, что он какцап, а ещё потому, что на каждой украинской и европейской кухне горит его газ, от которого, как он видит - никто не собирается отказываться, а своего газа- либо нет, либо он - дорогой, либо он схвачен прокацапскими олигархами ...

выходит так , что все, кто потребляет рашистский газ - сознательно стимулируют развитие рашизма на земном шаре и свою будущую гибель от рук рашистов ...
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13.09.2021 14:21 Відповісти
Вообще, какие могут быть переговоры с оккупантами, о чём?

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13.09.2021 14:23 Відповісти
ничего нового- адольф тоже отказывался обсуждать оккупацию Судет...
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13.09.2021 14:25 Відповісти
О чем они тогда вообще тогда собрались разговаривать? О договоре на продление транзита российского газа по Украинской ГТС после 2024 года?
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13.09.2021 14:30 Відповісти
Ну почему не встречаться? В глаза посмотреть. Может химия кака возникнет
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13.09.2021 14:31 Відповісти
Ага Авно
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13.09.2021 14:36 Відповісти

Прессекретарь кооператива "Озеро"исключил обсуждение вопроса отжатого у Украины Крыма. Ну и пошли они в пень,нужно для начала завалить Керченский мост
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13.09.2021 14:35 Відповісти
Я не понял, вроде ведь сами кричат, что надо налаживать отношения. И вдруг не хотят обсуждать Крым! Без урегулирования по Крыму никаких отношений не будет.
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13.09.2021 14:45 Відповісти
Что значит "тоже" ? Нам интересно наше, на чужое не претендуем!
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13.09.2021 15:39 Відповісти
Ну и найху тогда эта встреча нужна, еще раз заглянуть ***** в глаза?
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13.09.2021 14:54 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.09.2021 15:06 Відповісти
для переговорів необхідно створювати несприятливі для противника умови на фронті, а не "велику тишу" стоячи на колінах
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13.09.2021 15:15 Відповісти
Американцы отжали крым и кусок Донбасса,Зеля выступит на Генаасамблее ООН и скажет : Путлерская банда воров кремлевского Понтыгона не виновата,это все Пентагон...
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13.09.2021 15:40 Відповісти
Ну і навіщо оті тари-бари із ******,якщо Крим і Донбас виносяться за дужки отієї зустрічі? Пішли кацапи на три веселих букви,якщо такі хитрі. Хрен їм, а не якісь там бла-бла-бла.
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13.09.2021 17:33 Відповісти
 
 