Рада адвокатів закликає Зеленського відреагувати на заяви його представника в КС щодо звуження прав громадян

Спроби змінити Кримінальний процесуальний кодекс і звузити межі захисту, про що регулярно говорять представники влади, загрожують суттєвим зменшенням гарантій прав громадян.

Про це йдеться в заяві Ради адвокатів України, ухваленій під час її засідання, передають Українські Новини.

Члени Ради адвокатів обговорили останні заяви представника Президента в Конституційному Суді Федора Веніславського, який систематично заявляє про необхідність внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, оскільки адвокати нібито "затягують судові розгляди" і "не дають засуджувати винних".

Під час дискусії адвокати звернули увагу на те, що фактично Федір Веніславський маніпулює і намагається виправдати нездатність обвинувачення довести свою позицію в суді якістю роботи адвокатів.

"Вони порушують терміни, вони направляють до суду дефективні обвинувальні акти. І саме це перебуває в прямому причинно-наслідковому зв'язку з тим, що у них щось виходить не так, як їм хочеться. Те, що вони називають затягуванням стороною захисту, - є реалізацією адвокатами своєї правозахисної діяльності у формі подання клопотань, заяв, висловлення позицій тощо", - зазначила член САУ від Хмельницької області Оксана Каденко.

Вона підкреслила, що перекладати відповідальність за будь-які дефекти кримінального судочинства на адвокатуру неприпустимо. І тим більше неприпустимим є те, що представник Президента публічно дискредитує правозахисну діяльність адвокатів, інститут адвокатури в цілому, завдаючи таким чином шкоди всій системі правосуддя.

Своєю чергою секретар САУ Ігор Колесников наголосив, що не тільки Федір Веніславський заявляв про те, що робота адвокатів заважає обвинуваченню. Подібні заяви звучали і з Офісу Генерального прокурора.

Водночас посада Федора Веніславського як представника Президента викликає закономірне питання - чи поділяє Президент Володимир Зеленський його позицію.

Також Колесников звернув увагу на те, що дуже небезпечними є заяви про те, що "адвокати заважають притягати винних до відповідальності".

"Тобто як мінімум пан Веніславський має список осіб, яких вони вже визначили як "винних" у позасудовій формі, не дотримуючись Конституції і законів України. Тобто існує список осіб, яких хочуть притягнути до відповідальності", - підкреслив Ігор Колесников.

Голова САУ Лідія Ізовітова підкреслила, що заяви про "недостатню кількість обвинувальних вироків", "затягуваннях з боку адвокатів" і подібні останнім часом дедалі частіше можна почути від представників влади.

У цьому світлі спроби змінити Кримінальний процесуальний кодекс створюють реальну загрозу для забезпечення прав громадян.

"Сьогодні це вже виведено в спробу змінити Кримінальний процесуальний кодекс і звузити межі захисту. Тобто зменшити гарантії прав громадян", - підкреслила вона.

Ізовітова звернула увагу на те, що Національна асоціація адвокатів України вже направила свої негативні висновки з приводу напрацювань робочої групи при Президентові, яка розробляла зміни до Кримінального процесуального кодексу.

"Мабуть, це було певне замовлення певних правоохоронних кіл на те, щоб реально повернути КПК 1960 року. Ми це побачили, почали заперечувати, почали переконувати цю комісію, чому не можна так робити і до чого це призведе", - зазначила вона.

У зв'язку з цим вона запропонувала звернутися до Президента, депутатів Верховної Ради та інших органів з метою роз'яснити, до яких наслідків для громадян України можуть призвести подібні ініціативи.