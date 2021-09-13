43% українців підтримують запровадження карантину через коронавірус, 23% - проти, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
23% українців схиляються до думки, що потрібно якнайшвидше відмовитися від карантинний обмежень, попри ризики і застереження про поширення коронавірусу, щоб більшість людей могли працювати і заробляти на життя.
Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 14-24 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому 43% схиляються до іншої думки - потрібно ретельно дотримуватися карантину, поки ризики поширення захворюваності не будуть подолані, навіть якщо це обернеться зниженням добробуту для більшості громадян.
Важливо, зокрема, і те, що більш як третина опитаних не змогли обрати ні перший, ні другий варіант відповіді.
Неоднозначне ставлення до карантину підтверджує той факт, що практично рівні частини респондентів підтримають або виступають проти мера / сільського голови, якщо він / вона запропонує скасувати карантинні заходи в населеному пункті респондентів. Приблизно 40% респондентів виступають "за" таке рішення і така ж кількість - проти.
Будь ласка, зачекайте...
Но пока есть отчет по Векликобритании....вторая таблица - смертность. Всего 117 человек, 44 непривитые, 73 получившие одну или две дозы вакцины.
Так что валерчик.... шанс помереть у тебя довольтно высок....ничкть не ниже моего...
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/with-50-000-cases-a-day-one-country-opens-up-as-another-suffers
Веть это ты обосрался...тебе и убирать за собой....
А ты ....да и не только ты а и твой дружбан антип козыряеете новостными сайтами....
Желательно подтвержденным ссылкой на авторитетный источник....
Более того...если поверить тебе...то получается что для 50 плюс...вакцины это как мертвому припарка...
Ты эио хотел сказать??
Покажи мне в твоем чудо документе текстовую резолюцию о твоих выводах! А там такого нет, документ совсем для другого создан.
И даже если принять во вмнимание твои типа аргументы...то вакцинированных не в десять раз больше в этой возрастной группе...и не в сто....а всего лишь в два раза...
И даде если поделить данные на два...то все одно видно что вакцинированные мрут....
emerging variant and findings have a high level of uncertainty. " А ты внезапно делаешь 100% выводы? У тебя фамилия не Нострадамус часом?
confirmed and probable variant results and a rules-based decision algorithm (RBDA) to
identify variant and mutation (VAM) profiles from genotype assay mutation profiles.
Genotyping is used to identify variants Alpha, Beta, Delta and Gamma; targets were
updated in mid-May 2021 to prioritise accurate identification of Delta over Alpha.
И теперь вопрос, как ты из технического брифинга цель которого понять какие штамы преобладают вынес вердикт, что вакцинированные умирают чаще? Может для начала надо было найти нужны документ, а не позорится? Или может ты просто не знаешь английский? Ну тогда гугл в помощь
Ссылка на документ выше....читай...
И вакцинированные не умирают чаще...они умирают точно так же как и не вакцинированные....
Украина
Население 41 383 тыс. человек
Сейчас болеет 41 596 человек
За вчера умерло 18 человек...
Израиль
Население 9 326 тыс. человек
Сейчас болеет 80 759 человек
За вчера умерло 62 человека
А раньше... - "Вся общага на ушах"