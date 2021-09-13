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Гастролі російського репера Моргенштерна на території України заборонені, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Гастролі російського репера Моргенштерна на території України заборонені, - СБУ

Російському співакові Алішеру Валєєву (відомому як Моргенштерн) заборонена будь-яка концертна діяльність на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ.

"У квітні цього року за поданням СБУ російського співака Алішера Валєєва (Моргенштерна) включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. В рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Моргенштерн", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що позиція ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що в "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України

"Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту з його участю. У вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави. Акцентовано на тому, що перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі "Моргенштерна" на території України - заборонені", - додали в спецслужбі.

Раніше повідомлялося, що продаж квитків на концерти російського артиста в Україні відкрили у вересні. Моргенштерн збирається виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Нагадаємо, 29 червня Міністерство культури і інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку він під 28-м номером.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Буду не против,если животных,ходящих на концерты этого говна кинут на деньги--лох должен страдать
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13.09.2021 15:14
+13
была б моя воля,я бы рэперов вообще запретил...ну нет голоса,иди пахать в поле,там заодно сусликам что то прочтёшь.
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13.09.2021 14:57
+13
Идиотам тоже надо что-то слушать . Вот они и слушают вагинштерна . Не будут же они слушать Моцарта или Led Zeppelin ...
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13.09.2021 15:24
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была б моя воля,я бы рэперов вообще запретил...ну нет голоса,иди пахать в поле,там заодно сусликам что то прочтёшь.
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13.09.2021 14:57 Відповісти
С такими полевыми работниками...

Лучше пусть "поют".
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13.09.2021 15:00 Відповісти
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13.09.2021 15:14 Відповісти
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13.09.2021 14:57 Відповісти
да эту и подобную х#$ту не сбу должно запрещать, а минкульт!
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13.09.2021 14:58 Відповісти
Анекдот про прачечную почему то вспомнился
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13.09.2021 15:16 Відповісти
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13.09.2021 16:06 Відповісти
Эти матюкливые моргенсамки пусть развлекают себеподобных.
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13.09.2021 14:58 Відповісти
Проблема, что они создают из нормальных себе подобных.
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13.09.2021 20:20 Відповісти
Так видишь не дают ему розвлекать себе подобных)))

В Москве запрещают делать концерты и в украине таже самая ситуация
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13.09.2021 23:16 Відповісти
Натурально в шею.
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13.09.2021 14:58 Відповісти
ибо не хрен !
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13.09.2021 15:02 Відповісти
Ни фига себе?! Как долго длится обсуждение "проблемы"!
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13.09.2021 15:04 Відповісти
пусть у гордона дома для отмороженных ватанов выступит
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13.09.2021 15:05 Відповісти
кто там в нём узрел певца?

просто развелось гнид фуйловских столько , что им и в паРаше по фене уже тесно кукарекать?
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13.09.2021 15:08 Відповісти
Любители монхренштэрна-это = любители зели и его квартала.
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13.09.2021 15:08 Відповісти
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13.09.2021 15:11 Відповісти
Буду не против,если животных,ходящих на концерты этого говна кинут на деньги--лох должен страдать
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13.09.2021 15:14 Відповісти
Хай спершу бацька в Білорусі розважить. Чого всілякий непотріб, який у себе в країні починає втрачати доходи лізе до України?
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13.09.2021 15:17 Відповісти
Ну всі ж знають, що цей морген - тупе наркоманське створіння! Таке ж саме, як наше буба-дебіл, за яких башляють бені та прочії *уйли. Їхня ціль - зробити з молоді дебілів, які дивляться друзів наркота : мохнатиків, Потапа, Полякова та інших могил та ліберманів.
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13.09.2021 15:22 Відповісти
Могу сказать только то что Моргенштерн никогда не призывал принимать наркотики)) но то что сам какое-то время на их сидел тоже не отрицает
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13.09.2021 23:21 Відповісти
Та буба тоже не призывал. Только анализы ГДЕ?!
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14.09.2021 13:30 Відповісти
А Гордон так пижився, таку рекламу гарну робив...
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13.09.2021 15:23 Відповісти
Идиотам тоже надо что-то слушать . Вот они и слушают вагинштерна . Не будут же они слушать Моцарта или Led Zeppelin ...
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13.09.2021 15:24 Відповісти
,,вагинштерн,,
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13.09.2021 15:37 Відповісти
У перекладі кацапською - "пизвезда"
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13.09.2021 17:19 Відповісти
Це провал спецслужб, провал міністерства культури та інфополітики, це провал верховної ради та президента. Це повний маразм і абсурд декілька місяців обговорювати цю тему а потім заборонити аж одного башкіра. Тоді коли той самий баста, биков та ще десятки якщо не сотні псевдокультурних діячів з московії шастають по Україні як у себе вдома. Це повна ахінея, коли ************ куёк, повалій, лабуда, потап, ротару не були піддаті остракізму. Не стали ізгоями, не покаялися але продовжують нам впарювати рускій мір в новій обгортці.
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13.09.2021 15:37 Відповісти
кацапо-ордынский чебурек-уродец пролетел...))

це добре.
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13.09.2021 15:42 Відповісти
наконец-то сбу - раздуплилось.....
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13.09.2021 16:36 Відповісти
От якого буя вся ця кацапська нечисть сюди лізе? А в Ямало-Ненецький автономний округ поїхать слабо?
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13.09.2021 16:45 Відповісти
Ні, воно нєжноє, з Башкірії. Йому в ямало-нєнєцкому окрузі зимно буде...
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14.09.2021 13:36 Відповісти
Если кто-то хочет послушать как мычит скотина, для этого не обязательно идти на концерт Моргенштерна (еще и деньги платить). Просто сходите на ферму в коровник
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13.09.2021 16:53 Відповісти
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13.09.2021 17:22 Відповісти
А яку б ще монхєрштенку сюди пригнати, шоб бубачкіне скрепіння хєрньою по шклу припинило мене дратувати?!
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14.09.2021 13:42 Відповісти
Всю мокшанскую шоу-гниль надо много и больно бить. По голове, чтобы петь и танцевать в Украине не хотелось , даже за большие деньги.... А зрителей надо фоткать и размещать в интернете, как пособников кремлёвской крысы....А потом вычислять, травить, сообщать на работу, позорить перед соседями..... Одному десятку зрителей устроить булинг, спрос на билеты на кацапские концерты упадёт, как член главного пианиста страны после концерта....
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13.09.2021 18:00 Відповісти
Этих дибилов нужно гнать со сцены и на заводы направлять пахать. Как и тех, кто в тиктоке видео снимает. Общество деградирует со скоростью света. А потом эти дауны в политику полезут...
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13.09.2021 20:21 Відповісти
Просто завидуешь что не можешь позволить себе тоже самого,что и Моргенштерн ))
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13.09.2021 23:23 Відповісти
Хоч не ганьбися вже цим бидлячим ґарґументом рівня одноклітинної ТП. Це у них всі їм заздрять, бо вона насмоктала досягла айфона і тепер робить селфіки з качкопикою.

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14.09.2021 17:31 Відповісти
Вы куча упоротого стада во первых он не Валеев А Моргенштерн.
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13.09.2021 22:08 Відповісти
Редакция фейкометов посмотрите Гордона. Прежде чем писать статью.
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13.09.2021 22:11 Відповісти
Го*дона само дивись! І галасуй за смєшка та пірамідкі!
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14.09.2021 13:48 Відповісти
Одна из немногих хороших новостей. Я не против творчества , но и оно должно быть в рамках приличия. А там мат и всякий срам звучит. В коем веке приняли в Украине правильное считаю решение.
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14.09.2021 14:48 Відповісти
Якщо ЦЕ назвати творчістю, то залишиться тільки прилучити до творчості дефекацію. І буде новий напрям креативу - висрати фігурного какушонка 💩💩💩
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14.09.2021 17:37 Відповісти
 
 