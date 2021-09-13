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діти (4411) отруєння (931) Хмельницький (260) школа (1827)

Причина масового отруєння в школі Хмельницького - золотистий стафілокок, який виявили у чотирьох працівників харчоблоку

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Причина масового отруєння в школі Хмельницького - золотистий стафілокок, який виявили у чотирьох працівників харчоблоку

Масове отруєння в школі Хмельницького спровокувала бактерія золотистого стафілококу, яку виявили у чотирьох працівників персоналу харчоблоку навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Станом на 13 вересня спалах розшифровано – встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок). Під час приготування їжі відбулося обсіменіння сировини та продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах – золотистий стафілокок (паелья, шніцель та інші); із 60 змивів у 27 зразках – золотистий стафілокок.

Як повідомлялося, раніше в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед захворілих - учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні. Станом на 17:00 9 вересня 2021 року був відомо про 85 отруєних (з них 84-діти), в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб (в тому числі 1 дорослий).

Також читайте: 15 осіб залишаються в лікарні після отруєння в школі Хмельницького, - ДСНС

Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку припинена.

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. В рамках розслідування призначено ряд експертиз.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Та не...

После туалета руки не мыли и чихали на всё.
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13.09.2021 15:23
+2
А как к ковиду старались приплести,даже каких то детей " подозрением" госпитализировали. Директриса из сбя вылазила:"ЭтА кАрона всех взяла".Не удалось статистику поднять
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13.09.2021 15:27
+1
шо?, клопотенко буряк с перловкой недопарил???)
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13.09.2021 15:22
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шо?, клопотенко буряк с перловкой недопарил???)
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13.09.2021 15:22 Відповісти
Та не...

После туалета руки не мыли и чихали на всё.
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13.09.2021 15:23 Відповісти
А как к ковиду старались приплести,даже каких то детей " подозрением" госпитализировали. Директриса из сбя вылазила:"ЭтА кАрона всех взяла".Не удалось статистику поднять
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13.09.2021 15:27 Відповісти
А яка гарна назва - золотистий )
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13.09.2021 15:28 Відповісти
здрасте! а что отменили обязательній медосмотр (и мед/книжку) перед началом учебного года для работников пищеблока???
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13.09.2021 15:30 Відповісти
Лишь бы не По.... (тьфу)...

Лишь бы не ковид! О!
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13.09.2021 15:36 Відповісти
как же ты достал уже. Истеричка в шапочке из фольги. Кто тебя из дурки то выпустил, убогий?
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13.09.2021 16:18 Відповісти
я вас прошу) які книжки який огляд ...в цій країні все продається, від дипломів до презезентів.
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13.09.2021 17:14 Відповісти
ну не знаю )))

хотя уважающий себя (и свою свободу)) директор школы может потребовать... ибо теперь эту ответственость (скорее - безответственность) с него за это безобразие никто не снимет...
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13.09.2021 17:18 Відповісти
ничого їм не загрожує ,замнуть все як завжди,ось якби звід батьків були позови до суду на кілька мільонів грн ну може тоді б і зняли трохи стружку з них, а так 99% буде дисциплінарна догана пальчіком отак аяяй і все)
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13.09.2021 17:26 Відповісти
не знаю не знаю... директора по головке не погладят - точно... да и кухаркам навряд ли спустят...все таки нарушение (возможно штафами и отделаются)
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13.09.2021 17:39 Відповісти
Золотистый стафиллокок есть, наверное, у каждого, найти его несложно.
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13.09.2021 15:33 Відповісти
Ну или серебристый хотя бы 😀
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13.09.2021 15:52 Відповісти
Та это какой то бред.
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13.09.2021 15:57 Відповісти
а гонококов или еще каких то коков у этих коков не нашли ? )))
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13.09.2021 17:38 Відповісти
Якщо так, то чому працівниці здорові та їхні сім'ї?
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13.09.2021 18:31 Відповісти
 
 