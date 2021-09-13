Трагічні новини з фронту йдуть кожен день, а Зеленський і Кабмін про це мовчать, - Гриценко
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Українська влада не діє і не реагує на загострення ситуації на Донбасі.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
"Один убитий, семеро поранені... Двоє вбиті, дев'ятеро поранені... Один убитий, троє поранені... Трагічні новини з фронту йдуть щодня! А президент і Уряд - про це мовчать? Статистика лише і все? Немає негайних звернень до гарантів припинення вогню і союзників - до Меркель, Макрона, Байдена. Немає вимог негайно скликати зустріч у Нормандському чи будь-якому іншому форматі. Врешті - немає нищівного потужного власного удару у відповідь, щоби надовго відбити терористам бажання порушувати режим тиші. Так бездіяти владі - неправильно і безвідповідально", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Він не помічає тіл, які везуть зі сходу.
Та хіба воно не так само себе поводило весь Майдан і війну ? Ви бачили іншу реакцію ?
Гнида це, ГНИДА...
- введення виплат при народження дитини;
- скорочення сроку служби в армії до року;
- збільшення мінімальної пенсії у 2,5 раза - зі 147 до 332 грн, це відбулося вже весною 2005 (заодно тоді ж мінімальну зарплату на 50% підняли за раз);
- перехід на партійну виборчу систему і відмова від корупційної мажоритарки;
- реприватизація Криворіжсталі - єдиний випадок, коли у олігарха забрали приватизований задешево завод;
- проведена справжня люстрація - звільнили 20 тис. чиновників-корупціонерів епохи Кучми;
- Скасування кортежів - на відміну від Зе, який це обіцяв, Ющ таки дійсно їздив на Мерсі+машина охорони - і все!
Так, Ющ зробив НЕДОСТАТНЬО, але він виконав більше обіцянок з передвиборчої програми, ніж будь-який інший наш президент! Просто почитайте програми і перевірте!
Якщо так і далі буде падати, то є шанс вийти по нулям до нових виборів.
Може якось ось це прокоментуєте? Хто і на чому тут руки погрів.