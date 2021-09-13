Трагічні новини з фронту йдуть кожен день, а Зеленський і Кабмін про це мовчать, - Гриценко

Українська влада не діє і не реагує на загострення ситуації на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Один убитий, семеро поранені... Двоє вбиті, дев'ятеро поранені... Один убитий, троє поранені... Трагічні новини з фронту йдуть щодня! А президент і Уряд - про це мовчать? Статистика лише і все? Немає негайних звернень до гарантів припинення вогню і союзників - до Меркель, Макрона, Байдена. Немає вимог негайно скликати зустріч у Нормандському чи будь-якому іншому форматі. Врешті - немає нищівного потужного власного удару у відповідь, щоби надовго відбити терористам бажання порушувати режим тиші. Так бездіяти владі - неправильно і безвідповідально", - заявив він.

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