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Зеленський про блокування Радою суддів судової реформи: Кожна незаконна дія отримає негайну відсіч

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про блокування Радою суддів судової реформи: Кожна незаконна дія отримає негайну відсіч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи, 16 вересня в Офісі Президента України відбудеться робоча зустріч за участю голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки".

"Відповідно до абзацу шостого пункту 23-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" № 1635-ІХ від 14 липня 2021 року, суб’єкт формування Етичної ради подає голові Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення голови Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка має делегувати трьох представників до Етичної ради, однак на сьогоднішньому засіданні Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради. Це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП, якого дуже боїться судова мафія, - Шабунін

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", – зазначив Зеленський.

Зеленський також подякував міжнародним організаціям, які минулого тижня делегували експертів конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради.

Раніше на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників в Етичну раду, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Сліпий казав - "ПОБАЧИМ!"....
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13.09.2021 15:44
+10
Вот оно, чё, Михалыч!

Оказывается, это ты судебную реформу "инициировал"!

Надёжа ты наш!
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13.09.2021 15:51
+9
урыст с дипломом учёбу в папином ВУЗе, криворожском стенфорде, прогулял в КВН =) За разделение властей оно не слышало)
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13.09.2021 15:51
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Сліпий казав - "ПОБАЧИМ!"....
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13.09.2021 15:44 Відповісти
Он хотел сказать "запор".
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13.09.2021 21:13 Відповісти
дуже добре, забув додати, що будєм усєх бонбіть
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13.09.2021 15:45 Відповісти
Нє, хуже
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13.09.2021 15:46 Відповісти
Нужно подкорректировать название статьи.
"Каждое незаконное действие получит немедленный(ую оценку) и отпор"
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13.09.2021 15:46 Відповісти
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13.09.2021 15:47 Відповісти


Можно и так.

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13.09.2021 15:50 Відповісти
Брехло.
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13.09.2021 15:48 Відповісти
Чому? Він посто не сказав що "чиясь незаконна дія" , а він же ж янєлох щоб дотримуватися якихось законів.
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13.09.2021 22:39 Відповісти
"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость" (с)

Нагадайте, будь ласка, пів-шостому, що в нас парламентсько-президентська республіка.
Як Президент, який належить до виконавчої гілки влади, хоче впливати на судову реформу (реформу судової гілки влади), не порушуючи Конституцію України?
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13.09.2021 15:49 Відповісти
урыст с дипломом учёбу в папином ВУЗе, криворожском стенфорде, прогулял в КВН =) За разделение властей оно не слышало)
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13.09.2021 15:51 Відповісти
Тут принцип розподілу влад не порушується, бо це відмова Ради Суддів від виконання обов'язку.
Якщо будуть продовжувати - на них будуть об'єктивно заведені кримінальні справи.
Тому законні способи тиску на РС в даному випадку у ОП є.
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13.09.2021 16:23 Відповісти
Як, як... Баканову поскаржиться. Ось як.
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13.09.2021 16:21 Відповісти
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13.09.2021 15:49 Відповісти
Где реакция?
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13.09.2021 15:49 Відповісти
Вот оно, чё, Михалыч!

Оказывается, это ты судебную реформу "инициировал"!

Надёжа ты наш!
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13.09.2021 15:51 Відповісти
Анна Андреевна. Так вы и пишите? как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих впрочем много есть сочинений: Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: пожалуй, изволь, братец! И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, Фрегат Надежды и Московский Телеграф… всё это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю стихи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и Юрий Милославский ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маминька, там написано, что это г. Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будет спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!
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13.09.2021 17:32 Відповісти
Отпор, йа-йа, большой отпор. Не допустит...йа-йа. Хе-хе. Шо оно несет...
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13.09.2021 15:53 Відповісти
а про каждодневные потери на фронте... ані чічірк !!
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13.09.2021 15:59 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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13.09.2021 16:11 Відповісти
Они делают общее дело по команде из кремля, ворон ворону глаз не выклюет ))))
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13.09.2021 17:05 Відповісти
А-а-а хтооо это сдеелаааал ? айяйяййй... в ОП - насран ...
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13.09.2021 17:18 Відповісти
да всё значительно проще. судьи со стороны Украины в этой комиссии не нужны. пусть будут только иностранцы. так быстрей дело пойдёт. могу поспорить.
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13.09.2021 17:36 Відповісти
чому я не вірю в його щирість?
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13.09.2021 18:27 Відповісти
Да потому, что он всегда брешет!
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13.09.2021 21:37 Відповісти
Ермак-Зеленский блокируют ВСЕ реформы.
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13.09.2021 21:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x3iwATUmEwM
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13.09.2021 21:00 Відповісти
Alex N Alex Noyt

5 ч. ·



Зеленський збирає послів G7 і суддів через блокування судової реформи.
Слухайте, якщо Зеленський так любить звалювати свою роботу на інших, так може він вже звалить з посади за власним бажанням? Навіщо нам ця клоунада ще три роки?
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13.09.2021 21:20 Відповісти
Зачем клоунада?

Ну, например, затем, что брали бабло за "убрать Порошенко".

А на что сей "нойт" рассчитывал? Что после Порошенко воцарится Золотой Век?

Ну так Господь и дал дураку по голове со всего размаха. Но интересно, что нойт продолжает обливать Пороха!

Дурак не умнеет даже после показательной порки.
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14.09.2021 10:17 Відповісти
Дурачок....

Наступник буде копинсатись у купі законодавчого лайна від Зеленського. Витратить свою каденцію на війну з позовами проти держави.
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13.09.2021 21:27 Відповісти
Опять взялся за старое, опять брешет, или он уже неможет без этого? Неужели он ещё надеется на то, что кто-то ещё ему поверит?
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13.09.2021 21:34 Відповісти
"Може Тобі Ще Раз З'їздити У Трускавець Попити "Нафтусі"!"

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13.09.2021 22:46 Відповісти
Зеленский уже много чего взял на контроль, провалит и это.
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13.09.2021 23:29 Відповісти
Шо, в ліфті знов хтось надзюрив?
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14.09.2021 06:44 Відповісти
Поки цих бандитів у суддівських мантіях всіх а не одного не знайдуть "мертвими в одному з особняків в Козині" доти шансів щось змінити в цій країні 0,0! Ця мафіозна система дійшла вже до тої стадії коли почала сама себе відтворювати і якщо одного чи декількох бандитів звідти усунути на їх місці появляться десятки нових більш зухвалих і кровожерних! І це ще було б пів біди якби таке творилось тільки в судах - таке твориться в усіх органах державного управління України і мене дивують наїзди на керівницю Єстонії яка сказала що нам до нормальних країн ще світлові роки вона не права ми в цю сторону ще навіть не почали рухатись!
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14.09.2021 08:47 Відповісти
зе-лох войдёт в историю, как тот, кто во время войны грабил армию, а во время пандемии - больных.
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14.09.2021 09:04 Відповісти
Ха..Создается впечатление,что эта зеленомордая макака не побрезгует во время похорон с мертвого снять кольцо и золотые коронки.

А его банда слуг урода если б могла,то украла бы даже линию горизонта.
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14.09.2021 10:08 Відповісти
Законных методов /по нынешним законам Украины/ менять эту систему нет, только кардинальные меры могут решить проблему, вся власть принадлежит народу Украины и если народ будет иметь волю и решимость положить конец чиновничье-бюрактической системе, то кто сможет его остановить?
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14.09.2021 09:47 Відповісти
А колы мильярд дэрэв, буба?

Колы?
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14.09.2021 10:05 Відповісти
У всьому винні бобри.Допоки лісники саджають 300 деревець,проклятущі бобри згризають 500.
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14.09.2021 10:12 Відповісти
Сволочи...

Что ещё скажешь?

Прыпыздэнт сажае и сажае, ажно воды на жопе дыбом, а они, блд...
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14.09.2021 10:20 Відповісти
 
 