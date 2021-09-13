Зеленський про блокування Радою суддів судової реформи: Кожна незаконна дія отримає негайну відсіч
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи, 16 вересня в Офісі Президента України відбудеться робоча зустріч за участю голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки".
"Відповідно до абзацу шостого пункту 23-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" № 1635-ІХ від 14 липня 2021 року, суб’єкт формування Етичної ради подає голові Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення голови Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка має делегувати трьох представників до Етичної ради, однак на сьогоднішньому засіданні Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради. Це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи.
"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", – зазначив Зеленський.
Зеленський також подякував міжнародним організаціям, які минулого тижня делегували експертів конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради.
Раніше на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів відмовилися делегувати своїх представників в Етичну раду, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.
Будь ласка, зачекайте...
"Каждое незаконное действие получит немедленн
ый(ую оценку) и отпор"
Можно и так.
Нагадайте, будь ласка, пів-шостому, що в нас парламентсько-президентська республіка.
Як Президент, який належить до виконавчої гілки влади, хоче впливати на судову реформу (реформу судової гілки влади), не порушуючи Конституцію України?
Якщо будуть продовжувати - на них будуть об'єктивно заведені кримінальні справи.
Тому законні способи тиску на РС в даному випадку у ОП є.
Оказывается, это ты судебную реформу "инициировал"!
Надёжа ты наш!
Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих впрочем много есть сочинений: Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: пожалуй, изволь, братец! И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, Фрегат Надежды и Московский Телеграф… всё это я написал.
Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?
Хлестаков. Как же, я им всем поправляю стихи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.
Анна Андреевна. Так, верно, и Юрий Милославский ваше сочинение?
Хлестаков. Да, это мое сочинение.
Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.
Марья Антоновна. Ах, маминька, там написано, что это г. Загоскина сочинение.
Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будет спорить.
Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.
Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!
5 ч. ·
Зеленський збирає послів G7 і суддів через блокування судової реформи.
Слухайте, якщо Зеленський так любить звалювати свою роботу на інших, так може він вже звалить з посади за власним бажанням? Навіщо нам ця клоунада ще три роки?
Ну, например, затем, что брали бабло за "убрать Порошенко".
А на что сей "нойт" рассчитывал? Что после Порошенко воцарится Золотой Век?
Ну так Господь и дал дураку по голове со всего размаха. Но интересно, что нойт продолжает обливать Пороха!
Дурак не умнеет даже после показательной порки.
Наступник буде копинсатись у купі законодавчого лайна від Зеленського. Витратить свою каденцію на війну з позовами проти держави.
А его банда слуг урода если б могла,то украла бы даже линию горизонта.
Колы?
Что ещё скажешь?
Прыпыздэнт сажае и сажае, ажно воды на жопе дыбом, а они, блд...