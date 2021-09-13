До Асана Ахтемова, який переніс тортури російських силовиків, допустили незалежного адвоката
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Юрист Айдер Азаматов заявив, що зустрівся з Асаном Ахтемовим, який звинувачується російськими спецслужбами в пошкодженні газопроводу в окупованому Криму. Було підписано угоду на захист і відмову від раніше призначеного адвоката.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність.
Азаматов дав коментар про зустріч зі своїм довірителем: "Сьогодні в СІЗО Сімферополя вдалося побачити Асана після двох попередніх спроб побачити його. Тримається, хоч і складно після перенесеного".
Крім угоди на юридичну допомогу і відмови від державного адвоката, політв'язень дав дозвіл на отримання від нього відомостей, що становлять лікарську таємницю.
"Головне, тепер його захисником є адвокат, якого він вибрав, а не нав'язали органи слідства", - зауважив Азаматов.
Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза і Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального.
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