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До Асана Ахтемова, який переніс тортури російських силовиків, допустили незалежного адвоката

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До Асана Ахтемова, який переніс тортури російських силовиків, допустили незалежного адвоката

Юрист Айдер Азаматов заявив, що зустрівся з Асаном Ахтемовим, який звинувачується російськими спецслужбами в пошкодженні газопроводу в окупованому Криму. Було підписано угоду на захист і відмову від раніше призначеного адвоката.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність.

Азаматов дав коментар про зустріч зі своїм довірителем: "Сьогодні в СІЗО Сімферополя вдалося побачити Асана після двох попередніх спроб побачити його. Тримається, хоч і складно після перенесеного".

Крім угоди на юридичну допомогу і відмови від державного адвоката, політв'язень дав дозвіл на отримання від нього відомостей, що становлять лікарську таємницю.

"Головне, тепер його захисником є ​​адвокат, якого він вибрав, а не нав'язали органи слідства", - зауважив Азаматов.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза і Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

Автор: Анастасія Потіха
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Зачем в мордоре вообще адвокаты, какую они выполняют функцию? Чем они могут помочь "обвиняемому"?
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13.09.2021 15:54 Відповісти
Для создания лигитимности судового процесса.Щоб потом, можно было говорить в ООН,що нашим заключённым как и во всех цивильных странах,положен адвокат и он присутствует.Его мнение не важно и он ничего не решает.А вот как ширма,закрывающая беспридел для мирового наблюдателя вполне подходит.Вот такая роль адвоката у московитов.Впрочем там везде так.Ширма демократической партии"Яблоко"например,и её проход в Госдуру,по мнению москалей делает Госдуру лигитимной для мирового сообщества.
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13.09.2021 17:39 Відповісти
держись парень
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13.09.2021 16:35 Відповісти
 
 