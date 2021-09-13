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Новини Політика України Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Після виборів до Держдуми на окупованому Донбасі Росія не зможе більше сказати "нас там немає", - член ТКГ Іванова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після виборів до Держдуми на окупованому Донбасі Росія не зможе більше сказати

Після того, як жителі окупованих районів Донбасу проголосують на виборах до Держдуми Росії, Кремль більше не зможе стверджувати, що "нас там немає".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила член української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Не тільки студентів змушують голосувати на майбутніх російських виборах, це стосується і "державних службовців" в ОРДЛО. Це не тільки студентів стосується, це дуже велика частина населення Донбасу, яка проживає на окупованих територіях. Більшість з них будуть вимушені голосувати не тому, що вони хочуть, а тому, що це для них спосіб виживання", - сказала вона.

За словами Іванової, якщо "таке відбудеться і на Донбасі люди голосуватимуть, то Росія не зможе більше сказати ані в мінських переговорах, ані на міжнародних майданчиках чи будь-яких інституціях, що "нас там нєт".

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"Для того щоб вони проголосували на цих територіях, за законами України й за всіма міжнародними договорами мають бути державою Україна організовані там закордонні округи. Якщо такі округи Україною там не будуть створені, то громадяни Росії не можуть голосувати на цих територіях", - пояснила вона.

На запитання, як має реагувати Україна, учасниця ТКГ відповіла:

"Я думаю, Україна на це буде реагуватиме належним чином і звертатися до міжнародної спільноти, щоб ці вибори були визнані недійсними не тільки Україною, а й іншими державами. Крім того, буде відповідна реакція на те, що ці території не тільки окуповані, але Росія вважає їх своїми, якщо проводить вибори. А це значить – така ж сама анексія, як і в Криму".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Доказательств их присутсвия предостаточно. Вот только что с этими доказательствами делать?
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13.09.2021 15:56
+2
как только будут такие доказательства, оон немедленно введет туда свои "белые каски", рф будет отключена от системы "свифт", а под киевом найдут месторождение нефти.
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13.09.2021 16:01
+1
Где ЕС, где США?
Где, бл... новые санкции?
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13.09.2021 15:57
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Доказательств их присутсвия предостаточно. Вот только что с этими доказательствами делать?
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13.09.2021 15:56 Відповісти
От такого железобетонного доказательства не отвертишься.

Об этом узнают все.

Ждём оглашения результатов.
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13.09.2021 15:59 Відповісти
Каких ещё реальных "железобетонных" доказательств вам не хватает???!!
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13.09.2021 16:49 Відповісти
Сколько лет длится суд по МН-17?
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13.09.2021 17:53 Відповісти
І що , більше доказів не бачив?
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14.09.2021 08:05 Відповісти
Вот!!!

Пусть голосуют.
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13.09.2021 15:57 Відповісти
Где ЕС, где США?
Где, бл... новые санкции?
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13.09.2021 15:57 Відповісти
*******-толерасты погут только обеспокоенность выражать. Больше они ничего не умеют.
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13.09.2021 16:31 Відповісти
как только будут такие доказательства, оон немедленно введет туда свои "белые каски", рф будет отключена от системы "свифт", а под киевом найдут месторождение нефти.
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13.09.2021 16:01 Відповісти
те що за цією всією ситуацією стоїть пі.дароSSія та її імбецильне керівництво й так давно всім зрозуміло, навіщо цей цирк. Тим що представник Ткг таке каже він в один час погоджується з проведенням виборів на тимчасово окупованих територіях!
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13.09.2021 16:02 Відповісти
"Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму", - добавила она ."

А какая собственно была реакция международного сообщества?
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13.09.2021 16:02 Відповісти
Как будто этих геббельсов это как-то поколышет...ой, простота хуже воровства. Вы вопиете о беззаконии - а им плевать, как так же плевать и западу. Все только делают вид - запад - что осуждает и санкции посылает, а кремль - что их боится. Бизнес у них - общий.

Они опять это оправдают заботой о русскоязычных и все утрутся. И вы также.

Лучше бы экономику страны поднимали. Пока народ не разбежался от таких умников и умниц с непристойно большими состояниями, нажитыми непосильными трудами во благо свое лично.

Вы бы о себе подумали - а долго ли будут терпеть вас?
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13.09.2021 16:04 Відповісти
Та ти що? 😮 А до того могла так говорити? Хоча до того там була "та сторона". 🤔 Невже і Зєлєнскій назве кацапію агресором?
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13.09.2021 16:05 Відповісти
они нацелены, чтоб нас тут не было, а зелебыдло в этом помогает

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13.09.2021 16:12 Відповісти
Мне кажется кацапов признание или не признание их присутствия на Донбассе уже мало волнует.
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13.09.2021 16:25 Відповісти
Дожевывают добычу. Дело идет к поглощению. А их какими-то признаниями пугают. Они брехали пока жертва еще трепыхалась в их зубах. Боялись выпустить, поэтому и врали, что их там нет
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13.09.2021 16:48 Відповісти
"Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму"

Какая, нах, "соответствующая реакция"? Таня, ты сама веришь в то что несешь? Накуя этот словестный понос? Всему миру ясно и понятно что и как там происходит.
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13.09.2021 16:53 Відповісти
Нет так нет

Значит скоро не будет
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13.09.2021 16:57 Відповісти
Главное не забывать исправно им платить пенсии, тамженашылюды😁😁
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13.09.2021 17:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.09.2021 17:17 Відповісти
Яка кумедна жіночка.... Та до дупи оркам міжнародна спільнота на чолі з ООН і іншими організаціями які на мордор не мають жодного впливу!
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13.09.2021 17:57 Відповісти
 
 