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Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн, - Шмигаль

Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"200 млн доларів будуть спрямовані на розвиток вищої освіти в Україні, 211 млн доларів - на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E", - підкреслив глава уряду.

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Автор: Анастасія Потіха
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А є ще один жарт, про акторку, яка приймає у будь-якій кількості та з усіх сторін, його Вова озвучив. Чи цей жарт вже не смішний?
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13.09.2021 16:08 Відповісти
Вовик делает вид, что забыл.......
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13.09.2021 16:10 Відповісти
А може цей "жарт" йому порохоботи підкинули або Порошенко особисто.
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13.09.2021 16:20 Відповісти
Україні потрібні гроші на терміновий перехід опалення з газу на біопаливо! Сьогодні це питання життя або смерті сотень тисяч українців, які взимку можуть замерзнути в холодних квартирах.
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13.09.2021 17:04 Відповісти
Зеледент мало того что принимает в любом количестве со всех сторон, он теперь это своим достижением считает.
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13.09.2021 16:11 Відповісти
 
 