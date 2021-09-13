Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"200 млн доларів будуть спрямовані на розвиток вищої освіти в Україні, 211 млн доларів - на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E", - підкреслив глава уряду.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Имярек
показати весь коментар13.09.2021 16:08 Відповісти Мені подобається 2
dd13
показати весь коментар13.09.2021 16:10 Відповісти Мені подобається 0
Имярек
показати весь коментар13.09.2021 16:20 Відповісти Мені подобається 0
Igor L
показати весь коментар13.09.2021 17:04 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар13.09.2021 16:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...