Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму $ 411 млн, - Шмигаль

Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"200 млн доларів будуть спрямовані на розвиток вищої освіти в Україні, 211 млн доларів - на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E", - підкреслив глава уряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4,5 млн грн кредиту ЄБРР, виділених на ремонт шкіл і дитсадків, привласнили на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж