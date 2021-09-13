Німецькі та польські ЗМІ обговорюють, чому Дуда не став зустрічатися з Меркель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 11 вересня відвідувала Польщу. Але польський президент Анджей Дуда не став із нею зустрічатися. За офіційною версією, не співпали графіки.
Про те, чому насправді польський лідер не захотів зустрітися з канцлеркою ФРН, тепер міркує преса Німеччини і Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Формально польський президент у день візиту канцлера поїхав на захід, присвячений діяльності профспілки "Солідарність" у Шльонському воєводстві. Офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Меркель поставилася до цього "з розумінням".
Про те, що зустрічі не буде, стало відомо напередодні візиту. Німецьке видання Welt am Sonntag тоді писало: "З точки зору Німеччини, відмова є образою і доказом складних відносин. З жодною іншою країною-партнером у Берліна немає таких холодних відносин, як із Польщею".
Німецька газета Die Welt стверджує, що після приїзду до Варшави Меркель довелося скоригувати програму свого візиту.
"Звичайно, пізніше вона отримала букет квітів від прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, проте президент Анджей Дуда, який по протоколу є першою особою в державі, не привітав Меркель", - підкреслює оглядач Філіп Фріц.
На його думку, таким чином Варшава вирішила відповісти Меркель за те, що та не запросила Дуду на урядові консультації в Берлін.
Інше видання Sueddeutsche Zeitung припустило, що Дуда вирішив відмовитися від зустрічі через запуск "Північного потоку-2".
"Дуда не захотів зустрічатися з Меркель, тому що вона нічого не зробила проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2", який, на думку Варшави, шкодить енергетичній безпеці", - вважає публіцист Sueddeutsche Zeitung Флоріан Хассель.
Про це ж пишуть і польські ЗМІ: вони зазначають, що про зміни в графіку, через які Дуда не зміг зустрітися з Меркель, було оголошено невдовзі після того, як Росія заявила про завершення будівництва "Північного потоку-2".
Польський політолог Бартош Велічський на сторінках Wyborcza зазначив, що президент Анджей Дуда "порадував своїх найвідданіших виборців".
"Він став єдиним польським політиком, який успішно протистоїть німцям і відмовився зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель, яка приїхала до Варшави з прощальним візитом. Витік інформації з президентського палацу, що поширюється національними ЗМІ, свідчить, що це була відплата за "Північний потік - 2" і за німецьку зарозумілість, бо в червні Меркель не хотіла організовувати польсько-німецькі урядові консультації в Берліні", - стверджує польський експерт.
При цьому він припускає, що Дуда "просто образився на німців", тому що вони спочатку погодили дату візиту з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а не з першою особою держави.
"Але це не змінює того факту, що показова відмова Меркель, можливо, була найефектнішим ходом Дуди у зовнішній політиці. І найбільш руйнівним", - зазначає політолог.
Будь ласка, зачекайте...
Завдяки тому, що Путін дешево купив європейських політиків мантрою, що Україна - ненадійний транзитер і... хабарями...
Що ж в цій ситуації можна запропонувати Меркель-Макрону? В яких страшний дефіцит власних мізків ... але вдало заміщених путінськими хабарями
Лише одне - те чим вони "водили за ніс" Україну: "Продовжуйте свою традиційну політику - бути "серйозно занепокоєними" і "серйозно стурбованими"... і це заспокоїть серця всіх європейців"... хоча проблему дефіциту газу -НЕ ВИРІШИТЬ !
Як і чим ви, сволоти збиралися "гарантувати продовження транзиту газу Україною в майбутньому, " коли ви , ІДІОТИ, не змогли гарантувати сьогодні постачання газу СОБІ, маючи майже подвоєні потужності з його транзиту (Укр. ГТС + Nord Stream )... і чинний договір з росією про ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНІ та юридично зобов'язуючі росію обсяги постачання в Європу необхідного для неї газу ? Чому не добилися виконання росією уже укладених з нею угод? Чому й досі не покарали її судом за невиконання чинного договору (регулярні недопоставки вже ж тривають 4 місяці)?
Чи обіцянками Україні "гарантії транзиту" (не оформленої відповідним договором) збиралися вчергове "надути" Україну? Але ж надули себе.. Вірніше - дозволили Путіну надути себе... Чи просто - банально зіграли в з ним "піддавки" за путінські хабарі ... при цьому -"поклавши помідори" і на інтереси очолюваних вами держав? -БО в них істинним гальмом від відстоювання інтересів рідної Європи можуть бути лише... ХАБАРІ !
Ось чому я, ще з 1993 року (після перебування одним з керівників в "європейському комітеті") - однозначно переорієнтувався "в дружбі" виключно на США і НАТО, бо там -"мізків" незрівнянно більше ніж в ЄС-івських політиків і почав виступати "категорично проти" організаційної і політичної інтеграції України в ЄС...
PS: Я й нашим "довбодятлам" настійливо рекомендував в квітні-травні ц.р. побільше закупити і закачати газу в сховища (коли він був ще дешевим)... Нііі... наші "довбодятли" тоді закачали лишень 0,15 млрд кубів, коли ще могли закачати й цілих три мільярди...
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Меркельша спаскудила всю свою політичну кар'єру.
Она будет как Шрёдер - открыто продвигать интересы пуйла. Ведь Шрёдер, хоть и давно уже не у власти, но он вхож в самые высокие кабинеты, знаком с промышленниками, финансистами и т.д.
Вот и Меркель теперь будет отрабатывать свою зарплату в наблюдательном совете СП-2.
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Ну і як їм зустрічатися ? Позоритися Дуда не захотів , ото й уся причина .