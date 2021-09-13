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Німецькі та польські ЗМІ обговорюють, чому Дуда не став зустрічатися з Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німецькі та польські ЗМІ обговорюють, чому Дуда не став зустрічатися з Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 11 вересня відвідувала Польщу. Але польський президент Анджей Дуда не став із нею зустрічатися. За офіційною версією, не співпали графіки.

Про те, чому насправді польський лідер не захотів зустрітися з канцлеркою ФРН, тепер міркує преса Німеччини і Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Формально польський президент у день візиту канцлера поїхав на захід, присвячений діяльності профспілки "Солідарність" у Шльонському воєводстві. Офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Меркель поставилася до цього "з розумінням".

Про те, що зустрічі не буде, стало відомо напередодні візиту. Німецьке видання Welt am Sonntag тоді писало: "З точки зору Німеччини, відмова є образою і доказом складних відносин. З жодною іншою країною-партнером у Берліна немає таких холодних відносин, як із Польщею".

Німецька газета Die Welt стверджує, що після приїзду до Варшави Меркель довелося скоригувати програму свого візиту.

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"Звичайно, пізніше вона отримала букет квітів від прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, проте президент Анджей Дуда, який по протоколу є першою особою в державі, не привітав Меркель", - підкреслює оглядач Філіп Фріц.

На його думку, таким чином Варшава вирішила відповісти Меркель за те, що та не запросила Дуду на урядові консультації в Берлін.

Інше видання Sueddeutsche Zeitung припустило, що Дуда вирішив відмовитися від зустрічі через запуск "Північного потоку-2".

"Дуда не захотів зустрічатися з Меркель, тому що вона нічого не зробила проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2", який, на думку Варшави, шкодить енергетичній безпеці", - вважає публіцист Sueddeutsche Zeitung Флоріан Хассель.

Про це ж пишуть і польські ЗМІ: вони зазначають, що про зміни в графіку, через які Дуда не зміг зустрітися з Меркель, було оголошено невдовзі після того, як Росія заявила про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Польський політолог Бартош Велічський на сторінках Wyborcza зазначив, що президент Анджей Дуда "порадував своїх найвідданіших виборців".

"Він став єдиним польським політиком, який успішно протистоїть німцям і відмовився зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель, яка приїхала до Варшави з прощальним візитом. Витік інформації з президентського палацу, що поширюється національними ЗМІ, свідчить, що це була відплата за "Північний потік - 2" і за німецьку зарозумілість, бо в червні Меркель не хотіла організовувати польсько-німецькі урядові консультації в Берліні", - стверджує польський експерт.

При цьому він припускає, що Дуда "просто образився на німців", тому що вони спочатку погодили дату візиту з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а не з першою особою держави.

"Але це не змінює того факту, що показова відмова Меркель, можливо, була найефектнішим ходом Дуди у зовнішній політиці. І найбільш руйнівним", - зазначає політолог.
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Топ коментарі
+32
Правильно зробив.

Меркельша спаскудила всю свою політичну кар'єру.
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13.09.2021 16:27
+25
Дуда - политик с большой буквы! Не стал кланятся немцам! Считаются только с сильными! Зеленский - слабак!
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13.09.2021 16:27
+21
Какой разительный контраст с нашим клоуном. Получается Зеленский таки враг. Наградил Меркель украинским орденом за Северный поток-2 Что возразите, зебилы?

\
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13.09.2021 16:35
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сбитая дама..
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13.09.2021 16:26 Відповісти
Не встал встречаться потому что она бабуся, а он мужчина в самом рассвете сил)))
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13.09.2021 16:35 Відповісти
ПУТІН ЗАДУВ ВАРТІСТЬ газу в ЄС вже аж до 727 доларів - завдяки його "вдалому проекту" - Nord Stream 2 з Росії до Німеччини..
Завдяки тому, що Путін дешево купив європейських політиків мантрою, що Україна - ненадійний транзитер і... хабарями...

Що ж в цій ситуації можна запропонувати Меркель-Макрону? В яких страшний дефіцит власних мізків ... але вдало заміщених путінськими хабарями

Лише одне - те чим вони "водили за ніс" Україну: "Продовжуйте свою традиційну політику - бути "серйозно занепокоєними" і "серйозно стурбованими"... і це заспокоїть серця всіх європейців"... хоча проблему дефіциту газу -НЕ ВИРІШИТЬ !

Як і чим ви, сволоти збиралися "гарантувати продовження транзиту газу Україною в майбутньому, " коли ви , ІДІОТИ, не змогли гарантувати сьогодні постачання газу СОБІ, маючи майже подвоєні потужності з його транзиту (Укр. ГТС + Nord Stream )... і чинний договір з росією про ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНІ та юридично зобов'язуючі росію обсяги постачання в Європу необхідного для неї газу ? Чому не добилися виконання росією уже укладених з нею угод? Чому й досі не покарали її судом за невиконання чинного договору (регулярні недопоставки вже ж тривають 4 місяці)?

Чи обіцянками Україні "гарантії транзиту" (не оформленої відповідним договором) збиралися вчергове "надути" Україну? Але ж надули себе.. Вірніше - дозволили Путіну надути себе... Чи просто - банально зіграли в з ним "піддавки" за путінські хабарі ... при цьому -"поклавши помідори" і на інтереси очолюваних вами держав? -БО в них істинним гальмом від відстоювання інтересів рідної Європи можуть бути лише... ХАБАРІ !

Ось чому я, ще з 1993 року (після перебування одним з керівників в "європейському комітеті") - однозначно переорієнтувався "в дружбі" виключно на США і НАТО, бо там -"мізків" незрівнянно більше ніж в ЄС-івських політиків і почав виступати "категорично проти" організаційної і політичної інтеграції України в ЄС...

PS: Я й нашим "довбодятлам" настійливо рекомендував в квітні-травні ц.р. побільше закупити і закачати газу в сховища (коли він був ще дешевим)... Нііі... наші "довбодятли" тоді закачали лишень 0,15 млрд кубів, коли ще могли закачати й цілих три мільярди...








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13.09.2021 22:04 Відповісти
Дуда - политик с большой буквы! Не стал кланятся немцам! Считаются только с сильными! Зеленский - слабак!
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13.09.2021 16:27 Відповісти
Правильно зробив.

Меркельша спаскудила всю свою політичну кар'єру.
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13.09.2021 16:27 Відповісти
Мовчки ,послав фрау на х...!!!! Респект ,вельмишановному пану !!!))
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13.09.2021 16:39 Відповісти
Поляки самі мріяли стати європейським газовим хабом. Та бабулька їх переграла. Зрозуміло, що хлопчина глибоко ображений...
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13.09.2021 17:01 Відповісти
Языком почесать-ума много не надо. С чего ты, умник это взял?
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13.09.2021 20:05 Відповісти
Новини потрібно читати. І осмислювати. А не тільки бездумно срати в коментарях.
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13.09.2021 20:17 Відповісти
Ви про,що?
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13.09.2021 21:05 Відповісти
А смысл с ней встречаться, если через пару месяцев она уже будет никто в политике Германии.
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13.09.2021 16:28 Відповісти
Ну насчет "никто" - я бы поспорил. Она 16 лет была у власти, связи останутся.

Она будет как Шрёдер - открыто продвигать интересы пуйла. Ведь Шрёдер, хоть и давно уже не у власти, но он вхож в самые высокие кабинеты, знаком с промышленниками, финансистами и т.д.

Вот и Меркель теперь будет отрабатывать свою зарплату в наблюдательном совете СП-2.
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13.09.2021 17:11 Відповісти
Связи в политике и прямое влияние на нее это как бы разные вещи.
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13.09.2021 17:39 Відповісти
И правильно сделал.
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13.09.2021 16:30 Відповісти
Ну что же, поляки это могут себе позволить.
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13.09.2021 16:31 Відповісти
Какой разительный контраст с нашим клоуном. Получается Зеленский таки враг. Наградил Меркель украинским орденом за Северный поток-2 Что возразите, зебилы?

\
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13.09.2021 16:35 Відповісти
Меркель вела двойную игру. Невооруженным глазом видно. Вот и результат. А новая ее должность в Потоке будет явным доказательством.
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13.09.2021 16:36 Відповісти
с этой дамой уже все понятно. и дуде этот зашквар не нужен, и ей особо фиолетово, она мыслями уже в газпроме.
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13.09.2021 16:37 Відповісти
Респект ,шановному пану !!! Ввімкнув ігнор давній комсомлці !!!)))
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13.09.2021 16:37 Відповісти
"Оставь меня, старушка, я в печали..."(с).
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13.09.2021 17:12 Відповісти
Так СП-2 ударит теперь и по Ямалу тоже, вполне возможно что теперь и отношения Польши с Украиной будут портиться из за конкуренции Ямала и нашей ГТС за оставшийся российский газ.
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13.09.2021 16:37 Відповісти
я бы тоже побрезговал......
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13.09.2021 16:40 Відповісти
Пану Дуде срочно Героя Украины!
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13.09.2021 16:41 Відповісти
Украина здесь ни при чем.. у Дуды своя труба.
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13.09.2021 16:44 Відповісти
Та й ту Данія заморозила...
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13.09.2021 17:10 Відповісти
президент здорової нації
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13.09.2021 16:47 Відповісти
Дуда с рашистами и их немецкими подельниками не встречается .
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13.09.2021 17:17 Відповісти
И ни слова о главной проблеме Польши и Германии. Бюджета ЕС, из которого Польша и Венгрия будут получать меньше дотаций из-за нарушений "принципов верховенства права".
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13.09.2021 17:54 Відповісти
Так то президент, а то канцлер. Привезли бы президента он бы и встретился. Все просто.
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13.09.2021 20:00 Відповісти
Хоть один нашелся, показал этой дуре дулю! Я бы ее вообще послал бы на ..й!
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13.09.2021 20:06 Відповісти
Поляки - нормальні , гонорові люди . А німчура - продажна , брехлива і підла , готова за невеличкі гроші саму себе разом з рідною мамою продати в дешевий бордель .

Ну і як їм зустрічатися ? Позоритися Дуда не захотів , ото й уся причина .
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13.09.2021 21:07 Відповісти
Пусть Путлер встречается с фрау Риббетроп.
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13.09.2021 21:08 Відповісти
Меркель отримала показово гучного ляпаса за багаторічне обслуговування пуйла!))
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13.09.2021 21:11 Відповісти
Ляпаса отримав саме Дуда. Бо для Меркель місце в Газпромі вже заброньоване, а Дуда тепер буде в неї купувати кацапський газ втридорога через німецьку прокладку. Діватись бо йому нікуди, з СПГ американці його кинули, Балтійську трубу Данія заморозила...
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13.09.2021 22:57 Відповісти
Поляки молодцы! Они у себя делают все то что должны делать украинцы у себя с 1991 года но не делают. Даже не с 1991-го, а начиная с 1917-го...
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13.09.2021 23:08 Відповісти
А почему Зе встречался с этой шлюхой?
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14.09.2021 00:55 Відповісти
Із пуцькою поведешся-біди не оберешся! Отак сталося із фрау Меркель через те,що повірила ***** і "пропихнула", у свій час, проект ПП-2 у життя завдавши відчутної шкоди європейцям. Тепер уся Європа вважає Меркельшу за пуцикову шльондру і просто плює на неї.
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14.09.2021 04:16 Відповісти
Польща, що плентається в хвості ЄС і сидить на підсосі - це вся Європа? Не сміши.
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14.09.2021 11:55 Відповісти
Она не то,что ничего не сделала против Потока,она просто нагло продвигает его.Действительно,за что же ей орден?
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14.09.2021 12:05 Відповісти
Respect Дуді👍...замість відкритої і потужної підтримки від ЄС(в 1 чергу від Німеччини і Франції),поляки отримали ніж в спину-переговори з лукашенком-пуцькіним і норд-стрім2.Меркель наплювала на інтереси Польщі і відверто працює на інтереси рф,тому хорошого відношення до цієї старої німецької "шмари"🤢 і бути не може...в України до речі теж🤔.
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18.11.2021 11:37 Відповісти
 
 