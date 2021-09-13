В інтернеті виявлено базу, яка містить 53 млн записів із персональними даними українців, - Офіс омбудсмена
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У мережі виявлено базу даних жителів України, яка може містити майже 53 мільйони записів з особистою інформацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
"Співробітники департаменту у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженого ... на одному з вебсайтів у мережі "інтернет" виявили базу даних жителів України, яка може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири", - сказано в повідомленні.
У базі може міститися майже 53 мільйони записів.
Офіс омбудсмена направив лист "про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і вжиття відповідних заходів реагування" в Нацполіцію.
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и думай теперь какая тварь и какой информацией воспользуется )))
вся украина жители
Никогда не понимал почему переставление функций, шо были слева - направо, а тех шо были справа - вверх и в левый угол и при етом половина пересавлялок не работает - называется "новой версией сайта".
Никакого нового functionality на сайте нет, только перестало работать многое из того, шо работало, если тебе повезло и ты его нашел.
Радует неуемное стремление программеров перейти от тебов к меню на 2-3 "менюшки", там где оно абсолютно не требуется, но зато клыков получается в 2 раза больше.
Може хтось заздрить суперській угоді Притули ?
Ставьте себе дырявую Дию!!! Подходите, не стесняйтесь.
Вот пр№дурки! Это был простой интернет-телефонный справочник!
А роздули новость то как ? Просто людям не хрен чем заняться и нечего показать в своей работе вот и придумывают себе "достижения" за государственный счет !
Раскрытие кибер-преступления века!! Им нужно поднять зарплату с пол миллиона к миллиону, молодцы! ))