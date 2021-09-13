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омбудсмен (388) зливання інформації (51) захист персональних даних (34)

В інтернеті виявлено базу, яка містить 53 млн записів із персональними даними українців, - Офіс омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Технології

В інтернеті виявлено базу, яка містить 53 млн записів із персональними даними українців, - Офіс омбудсмена

У мережі виявлено базу даних жителів України, яка може містити майже 53 мільйони записів з особистою інформацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Співробітники департаменту у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженого ... на одному з вебсайтів у мережі "інтернет" виявили ​​базу даних жителів України, яка може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири", - сказано в повідомленні.

У базі може міститися майже 53 мільйони записів.

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Офіс омбудсмена направив лист "про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і вжиття відповідних заходів реагування" в Нацполіцію.
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Топ коментарі
+11
А что ссылку трудно выложить на базу шоб скачать?
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13.09.2021 16:37
+10
Цифровизация, понимаешь. Дия-шмия всякая.
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13.09.2021 16:35
+9
100% Дия, она такая, её ещё никто не хакнул. Наверное потому что и так всё в интернете валяется.
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13.09.2021 16:41
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Цифровизация, понимаешь. Дия-шмия всякая.
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13.09.2021 16:35 Відповісти
100% Дия, она такая, её ещё никто не хакнул. Наверное потому что и так всё в интернете валяется.
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13.09.2021 16:41 Відповісти
Так а зачем ломиться в запертые двери. Кстати, очень много информации в соцсетях люди о себе выкладывают сами. Ну а остальное продается-покупается.
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13.09.2021 16:56 Відповісти
в Україні взагалі немає 53 млн. жителів, а в Дії тим більше стільки не набереться
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13.09.2021 17:45 Відповісти
А что ссылку трудно выложить на базу шоб скачать?
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13.09.2021 16:37 Відповісти
Чисто посмотреть.
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13.09.2021 17:26 Відповісти
http://nomer-org.website/allukraina/
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13.09.2021 17:53 Відповісти
Це удже застаріла база. Там моє місце реєстрації ще 20-річної давнини. Молоді 25 і менше років там майже нема.
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13.09.2021 19:43 Відповісти
Где-то середина 90-х
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13.09.2021 20:55 Відповісти
ближче до кінця. В мене там реєстрація 97-99 років
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14.09.2021 06:57 Відповісти
Я думаю, це Номер.орг (гугліть), а 53 млн. тому, що дані достатньо старі.
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13.09.2021 18:05 Відповісти
Ось вам і "зелена дигіталізація"
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13.09.2021 16:38 Відповісти
А зламувати необовʼязково. У безпеці будь якої организації саме слабке звено інсайд. Можна як завгодно захищати зовнішній периметр, а інсайдер зведе всі зусилля нанівець одномоментно. До того ж інсайдер вже дає рафіновану інформацію. А інформація завжди недешево коштувала. Так що можна вважати, що таке буде траплятися дуже часто, якщо не регулярно. І тим частіше чим більше інформації будуть оцифровувати.
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13.09.2021 16:48 Відповісти
ойц... как жеж так??? и куды теперя бечь ? )))

и думай теперь какая тварь и какой информацией воспользуется )))
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13.09.2021 16:41 Відповісти
Скоро вже бомжі змагатимуться в кого більша база персональних даних, а ЗЄшобла втиратиме що "Дію" не можливо зламати.
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13.09.2021 16:41 Відповісти
Это больше, чем украинцев. Кого туда еще впихнули? "Братьев" наших старших?
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13.09.2021 16:44 Відповісти
Смотря что понимать под записью информации. Просто информация по одному человеку может в базе данных занимать несколько строк.
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13.09.2021 16:49 Відповісти
Проснулись! Эта "база" - просто типа телефонного справочника, существует уже лет 20, а может и больше. Пинкертоны, блин.

вся украина жители
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13.09.2021 16:47 Відповісти
И данные там лет 15 не обновлялись
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13.09.2021 16:50 Відповісти
А с чего Вы взяли, что это именно телефонный справочник?
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13.09.2021 16:50 Відповісти
Все как в телефоном справочнике, кроме, разве даты рождения. Когда нужно вспомнить ДР знакомых - пользуюсь, удобно.
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13.09.2021 16:56 Відповісти
А разве у знакомых нет смартфонов? Они в вайбере/телеге/ватсапе не зарегистрированы?
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13.09.2021 17:03 Відповісти
У меня некоторые знакомые никогда не вкладывают свои реальные данные в приложениях. Скорее всего, правильно делают.
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13.09.2021 22:19 Відповісти
Я в инете с 1998 года плотно. Еще с тех пор взял за правило, что личная жизнь это одно - интернет совсем другое. Лишний раз таблосветить в инете не лучшее решение.
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13.09.2021 22:22 Відповісти
передайте своим знакомым, шо они smart people...
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14.09.2021 07:10 Відповісти
лет 20 существует, а нашли только сейчас
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14.09.2021 08:33 Відповісти
Ссылку бы дали чтоли))
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13.09.2021 16:49 Відповісти
Введи в поиск
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13.09.2021 16:50 Відповісти
http://nomer-org.website/allukraina/
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13.09.2021 17:55 Відповісти
не открывается
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14.09.2021 09:20 Відповісти
дела программерские....
Никогда не понимал почему переставление функций, шо были слева - направо, а тех шо были справа - вверх и в левый угол и при етом половина пересавлялок не работает - называется "новой версией сайта".
Никакого нового functionality на сайте нет, только перестало работать многое из того, шо работало, если тебе повезло и ты его нашел.
Радует неуемное стремление программеров перейти от тебов к меню на 2-3 "менюшки", там где оно абсолютно не требуется, но зато клыков получается в 2 раза больше.
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13.09.2021 16:49 Відповісти
Деньги на модернизацию сайтов выделяются за полгода до выборов.
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13.09.2021 17:04 Відповісти
не утверждаю бо не знаю, а когда не знаю - обычно просто молчу...
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14.09.2021 07:07 Відповісти
Зате замість оригінальної,впізнаваної,зручної версії,маємо щось подібне до gordonua,чи уп'ячки.

Може хтось заздрить суперській угоді Притули ?

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13.09.2021 17:27 Відповісти
Кнопку "Вверх" потеряли
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13.09.2021 20:58 Відповісти
Странно, что эта база еще не дополнена данными из e-health и записями телефонных разговоров от операторов.
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13.09.2021 16:59 Відповісти
смартфон, это кащеева игла, каждого негомо сапиенса, его приобредшего ...смотрите что происходит, сегодня при регистрации на любой, даже самый занюханный сайт, требуют почту, через нее, чуть посложнее, но на владельца аккаунта, с его полными данными, выйти можна, с "клавкой" немного поковырявшись))..а фейсбук, ОК, и др. побольше которые, поизветснее, те, вашше охренели, те через день- два после регистрации на них через почту, вывешивают у вас на стр., которую вы даже толком и оформить не успели, банер потешный..в в вашем аккаунте кто то порылся, нам нужен еще и ваш № тел... и все, банер не снимут, пока из вас тел. не "выдавят"))..со мной подбное происходило не раз, но ушлые поцы эти посланы були лесом..а я без фб, ок, и др. известных ресурсов остался ..ну и х. с ними...с ресурсами этими. на которых спецслужбы вражьи пасутся, что бараны на полоныне))).. ...
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13.09.2021 17:13 Відповісти
А теперь еще цифровые паспорта хотят ввести - этож уязвимость государства! Виртуализировать банки. Без бумажных носителей, без реальных банковских отделений это капец....
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13.09.2021 18:49 Відповісти
Все. Перепис населення можна й не проводити.
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13.09.2021 19:00 Відповісти
может ..может сожет..
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13.09.2021 19:40 Відповісти
Это просто так совпало, что ЗЕленые криворукие диджитализаторы уже 2 года, как обрабатывают личные данные украинцев.

Ставьте себе дырявую Дию!!! Подходите, не стесняйтесь.
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13.09.2021 20:18 Відповісти
В Україні стільки людей немає! За Зє-вялічайшега проголосували 12.5 млн. цо згідно всім зеленим тримбіта складає 73% населення! То звідки 53? ... А а а а! Згадав, перед виборами в 2019 році друкували подвійну кількість бюлетеней, на вся кипадок замість законого надлишку 1.5% .То мабуть ті бюлетні зайшли!
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13.09.2021 21:19 Відповісти
 
 