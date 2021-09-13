Києву варто докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку: в Україні один з найнижчих показників у Європі, - Світовий банк

Україна використовувала ресурси СБ для закупівлі вакцин, однак темпи вакцинації залишаються повільними, а темпи вакцинації людей похилого віку відстають навіть від середніх по країні, повідомила віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

"Хороша новина в тому, що Україна вже використала ресурси СБ для закупівлі необхідних вакцин. Але, на жаль, процес вакцинації населення відбувається недостатньо добре: Україна має один з найнижчих показників вакцинації в Європі", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Станом на 10 вересня тільки 14,3% населення отримало хоча б одну дозу і тільки 11,5% повністю вакциновані.

"Порівняйте ці дані з даними сусідніх країн: Польщі повністю вакциновані 50% населення, в Словаччині - 40%, в Туреччині - 47%, навіть у сусідній Молдові - понад 21%. Зокрема, потрібно докласти більше зусиль і уваги, щоб охопити літніх людей (старше 60 років), рівень вакцинації яких відстає від середнього по країні, притому що вони найбільш уразливі до важкої форми перебігу захворювання COVID-19", - зазначила віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії.

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