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Києву варто докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку: в Україні один з найнижчих показників у Європі, - Світовий банк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Києву варто докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку: в Україні один з найнижчих показників у Європі, - Світовий банк

Україна використовувала ресурси СБ для закупівлі вакцин, однак темпи вакцинації залишаються повільними, а темпи вакцинації людей похилого віку відстають навіть від середніх по країні, повідомила віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

"Хороша новина в тому, що Україна вже використала ресурси СБ для закупівлі необхідних вакцин. Але, на жаль, процес вакцинації населення відбувається недостатньо добре: Україна має один з найнижчих показників вакцинації в Європі", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Станом на 10 вересня тільки 14,3% населення отримало хоча б одну дозу і тільки 11,5% повністю вакциновані.

"Порівняйте ці дані з даними сусідніх країн: Польщі повністю вакциновані 50% населення, в Словаччині - 40%, в Туреччині - 47%, навіть у сусідній Молдові - понад 21%. Зокрема, потрібно докласти більше зусиль і уваги, щоб охопити літніх людей (старше 60 років), рівень вакцинації яких відстає від середнього по країні, притому що вони найбільш уразливі до важкої форми перебігу захворювання COVID-19", - зазначила віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися від COVID-19 в найближчій перспективі, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
NO SERVICE - NO MONEY
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13.09.2021 17:01
+3
понятно чего они последние дни о пенсиях забеспокоились...старики ещё живы,а это непорядок...
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13.09.2021 16:52
+2
Тссс, Валєра думає, шо в нас саме на тих, хто ширяється, тримаються ресторани, кінотеатри і музеї. Не заважай. ><
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13.09.2021 18:10
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понятно чего они последние дни о пенсиях забеспокоились...старики ещё живы,а это непорядок...
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13.09.2021 16:52 Відповісти
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13.09.2021 16:57 Відповісти
NO SERVICE - NO MONEY
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13.09.2021 17:01 Відповісти
Тссс, Валєра думає, шо в нас саме на тих, хто ширяється, тримаються ресторани, кінотеатри і музеї. Не заважай. ><
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13.09.2021 18:10 Відповісти
Та я просто з нього стібуся.
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13.09.2021 18:14 Відповісти
У валервчки новая маничка
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13.09.2021 17:02 Відповісти
Корчит антиваксов! И это хорошо!
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13.09.2021 17:33 Відповісти
Антиваксеры только ответные комменты пишут. А вот тебя корчит от вакцин, бо шо не статья у тебя один и тот же коммент. Сейчас вот такого плана. Тебя как клинит на вакцинах. Фанат наверное. Не переживай. Скоро новые подвезут - ширнешься.
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13.09.2021 18:15 Відповісти
Антиваксеры постоянно воют на болотах, что их насильно колют во все места
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13.09.2021 18:33 Відповісти
Ну наверное они пытаются защитить свои права. Не только же ваксерам и представителям ЛГБТ их защищать.
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13.09.2021 18:35 Відповісти
Но вы норовите нарушить права людей, которые гарантируются конституцией. Ваши права заканчиваются там, где начинаются права людей. Хотите разносить заразу - разносите ее там, где вы не будете заражать тех, кто этого не желает.
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13.09.2021 22:34 Відповісти
Я это просто здесь оставлю.
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13.09.2021 22:35 Відповісти
Мы не в Израиле
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13.09.2021 22:43 Відповісти
Здесь эта вакцина действует иначе? А таки да. Соглашусь. Мы не в Израиле, хотя вы с Антипом очень долго его в пример ставили. У нас действительно не будет подобного в новостях.
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13.09.2021 22:46 Відповісти
Везде антиваксеры дохнут одинаково
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13.09.2021 22:55 Відповісти
Так там как раз все с точностью до наоборот получается.
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13.09.2021 22:57 Відповісти
Всё правильно - антиваксеры клеют ласты
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14.09.2021 00:10 Відповісти
Это Вы себя так утешаете? Так себе утешение. Неубедительное.
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14.09.2021 00:16 Відповісти
Даже дети умеют переводить стрелки ловчее, чем ты
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15.09.2021 22:39 Відповісти
Case-Fatality Ratio

Israel 0.63%

а у соседей Израиля

Lebanon 1.34%

Egypt 5.75%

А теперь смотрим Швецию, которую многие антиваксеры в пример ставили

Sweden 1.29%

У соседей Швеции

Norway 0.47%

Finland 0.78%

Вывод: Антиваксеры в пример ставили страну с текущей летальностью выше, чем у соседей, а проваксеры страну с текущей летальностью ниже, чем у соседей.
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14.09.2021 07:48 Відповісти
Я тут выше по ветке Валерику ссылочку давал на видео с новостями из Израиля. И это только близкие последствия. А циферки можно разные рисовать. Бумага стерпит. Даже электронная.
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14.09.2021 09:13 Відповісти
Вы специально на платные ресурсы даете ссылки? Вы на этом зарабатываете?
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14.09.2021 10:43 Відповісти
Нет, я трачу свои деньги, чтобы и другие могли прочитать информацию оттуда.
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14.09.2021 10:51 Відповісти
Это каким образом? Я к примеру не смог.
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14.09.2021 11:04 Відповісти
Это я второй раз зашел на тот же сайт и прочитал там все, что хотел. Хотя снизу и светится предложение оплатить доступ на неделю аж за 0,50 доллара США.
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14.09.2021 11:38 Відповісти
Зашел в третий раз и предложение оплатить 25 центов в неделю перекрывает доступ к информации. И для меня это аж потому как я не являюсь постоянным читателем Нью Йорк Таймс на английском языке и не планирую таковым быть в ближайшее время. Вообще-то когда дают ссылки в подтверждение своих утверждений обычно беспокоятся о том, чтобы они были легко доступны тем кому предназначены. Не находите?
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14.09.2021 12:25 Відповісти
Я думал что у каждого при повторном входе такое же.
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14.09.2021 12:30 Відповісти
Возможно нужно как-то с масштабом поиграться - у меня выставлен 125%, но честно говоря нет желания.
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14.09.2021 12:41 Відповісти
Может зависеть, например, под аккаунтом Гугл заходите или нет.
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14.09.2021 13:04 Відповісти
Нет не под ним.
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14.09.2021 13:21 Відповісти
Я под аккаунтом, но я спецом проверил, подписок у меня в аккаунте нет.
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14.09.2021 13:23 Відповісти
И опять же манипуляция. Дана только удобная часть информации. А то что при приблизительно равном количестве заболевших у Швеции больше выздоровевших и на текущий момент болеют в Швеции 2,4% против 6,9% в Израиле. И если взять график количества смертей по дням, а не общую цифру, то сейчас по смертности картинка в разы лучше в Швеции чем в Израиле. К примерувсплеск смертности последний в Швеции зафиксирован 07-09-2021 года - 5 человек. В Израиле же последний всплеск 12-09-2021 - 62 человека. А чуть дальше 06-09-2021-го - 51 человек. И за последние три месяца в Швеции смертность не превышала 33 человека и это единственный скачок в начале этого периода. Сейчас не превышает 7 человек. В Израиле же все наоборот если вначале даного периодаона не превышала 4 человек, то со средины периода резко подскачила и имела в пике 98 человек. Так чем ситуация на данный момент в Израиле лучше чем в Швеции?
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14.09.2021 09:32 Відповісти
Страны сравнивают с их соседями.

Ведь например, число онкобольных с раком кожи будет ближе в Израиле и Ливане, чем в Израиле и Швеции. И в Изриле оно существенно больше, чем в Швеции. А онкология - существенній фактор риска смерти при ковиде. По плотности населения тоже. А это существенный фактор передачи вируса. Уровень ультрафиолета, убивающий вирусы тоже в Швеции и Израиле сильно отличается. Тут у Израиля преимущество.
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14.09.2021 10:14 Відповісти
Я Вам конкретные цифры из статистики дал. Вы мне Ваши размытые умозаключения. Цифры говорят об обратном. Рост заболеваемости и смертности от ковид в Израиле в последнее время. В Швеции же все с точностью до наоборот. Это факт, подтвержденный статистикой. Это мой ответ на этот Ваш выпад:

Вывод: Антиваксеры в пример ставили страну с текущей летальностью выше, чем у соседей, а проваксеры страну с текущей летальностью ниже, чем у соседей.

И я думаю, что если детально проанализировать статистику у соседних стран в сравнении с Израилем, то на текущий момент (а не в целом за полтора года) ситуация в Израиле не будет выглядеть выигрышно.
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14.09.2021 10:40 Відповісти
Ваши данные говорят лишь о том, что волны заболеваемости в Швеции и Израиле не совпадают. Что вполне объяснимо, когда сравнивают отдаленно расположенные страны.
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14.09.2021 10:48 Відповісти
Яснопонятно. Только это не мои данные. Это данные официально опубликованные на сайте нашего минфина. И если Вам не хочется смотреть правде в глаза, то не нужно меня забрасывать Вашими манипулятивными циферками.
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14.09.2021 11:06 Відповісти
Где тут манипуляция? Численности населения близкие, число заражений ковидом почти одинаковое, но смертей в Швеции 14 тыс, а в Израиле 7.

Вот и вся арифметика.
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14.09.2021 11:43 Відповісти
Нет не вся. После вакцинации порядка 60% населения наблюдаем рост болеющих в три раза по сравнению со Швецией и рост смертности тоже в среднем в три раза больше.И так как цифры эти не окончательные, то с такой скоростью Ваши цифры общей смертности могут в конечном итоге быть снивелированы. Вот такая вот арифметика.
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14.09.2021 12:20 Відповісти
В Швеции на сегодня две дозы вакцины от ковида получили 59,9% населения. А как минимум одну 68,5%. В Израиле соответственно 61,3 и 66,8% (тут Швеция их обогнала). Разуверилась Швеция в антиваксерстве и "природном иммунитете", но дань в виде в два раза большего числа умерших, она за свои заблуждения заплатила.
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14.09.2021 12:28 Відповісти
Вы заразу разносите ровно также.
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13.09.2021 22:37 Відповісти
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13.09.2021 22:43 Відповісти
Рекомендую свои малюнки засунуть куда подальше. Ну не действуют они на меня. А вот та ссылка, что я тебе выложил выше действует. Ну а там посмотрим кто в конечном итоге прав.
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13.09.2021 22:48 Відповісти
Без вакцины ты сам будешь туда засунут
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13.09.2021 22:54 Відповісти
Покуда не засунут. Даст Бог и дальше так будет. А вот Вам следовало обратить внимание на некоторые звоночки из того же Израиля. И это еще мало времени прошло. Дальше думаю будет интересней.
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13.09.2021 22:56 Відповісти
Антиваксеров УЖЕ засовывают
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13.09.2021 22:57 Відповісти
Ну не знаю. Не видел покуда.
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13.09.2021 22:59 Відповісти
Будешь наблюдать изнутри
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14.09.2021 00:09 Відповісти
Слабенькая у Вас фантазия и так себе юмор.
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14.09.2021 00:17 Відповісти
Будешь внутри - расскажешь
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15.09.2021 22:38 Відповісти
Київ!...В Епіцентрі на Григоренко передають по гучномовцю, що у відділі «Сад-огород» розташований центр вакцінації: є Пфайзер, Модерна, Ковішелд. До 17:00 відкрито. Із собою треба мати паспорт і код.
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13.09.2021 17:10 Відповісти
Світовий Банк так париться про пенсів, ніби вони ці кредити віддаватимуть.
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13.09.2021 18:29 Відповісти
А яким боком та пані з всемирного банка до наших пенсіонерів ?!! Та наші пенсіонери до Європи чи далі не поїдуть ,бо не мають за що ! Нехай вже їхні пенсіонери вакцинуються ,бо їм жаль помирати !
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13.09.2021 18:32 Відповісти
ВБ недооцінив живучість нашіх пенсів.
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13.09.2021 18:38 Відповісти
 
 