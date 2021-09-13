Києву варто докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку: в Україні один з найнижчих показників у Європі, - Світовий банк
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Україна використовувала ресурси СБ для закупівлі вакцин, однак темпи вакцинації залишаються повільними, а темпи вакцинації людей похилого віку відстають навіть від середніх по країні, повідомила віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.
"Хороша новина в тому, що Україна вже використала ресурси СБ для закупівлі необхідних вакцин. Але, на жаль, процес вакцинації населення відбувається недостатньо добре: Україна має один з найнижчих показників вакцинації в Європі", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Станом на 10 вересня тільки 14,3% населення отримало хоча б одну дозу і тільки 11,5% повністю вакциновані.
"Порівняйте ці дані з даними сусідніх країн: Польщі повністю вакциновані 50% населення, в Словаччині - 40%, в Туреччині - 47%, навіть у сусідній Молдові - понад 21%. Зокрема, потрібно докласти більше зусиль і уваги, щоб охопити літніх людей (старше 60 років), рівень вакцинації яких відстає від середнього по країні, притому що вони найбільш уразливі до важкої форми перебігу захворювання COVID-19", - зазначила віцепрезидентка Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії.
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Israel 0.63%
а у соседей Израиля
Lebanon 1.34%
Egypt 5.75%
А теперь смотрим Швецию, которую многие антиваксеры в пример ставили
Sweden 1.29%
У соседей Швеции
Norway 0.47%
Finland 0.78%
Вывод: Антиваксеры в пример ставили страну с текущей летальностью выше, чем у соседей, а проваксеры страну с текущей летальностью ниже, чем у соседей.
Ведь например, число онкобольных с раком кожи будет ближе в Израиле и Ливане, чем в Израиле и Швеции. И в Изриле оно существенно больше, чем в Швеции. А онкология - существенній фактор риска смерти при ковиде. По плотности населения тоже. А это существенный фактор передачи вируса. Уровень ультрафиолета, убивающий вирусы тоже в Швеции и Израиле сильно отличается. Тут у Израиля преимущество.
Вывод: Антиваксеры в пример ставили страну с текущей летальностью выше, чем у соседей, а проваксеры страну с текущей летальностью ниже, чем у соседей.
И я думаю, что если детально проанализировать статистику у соседних стран в сравнении с Израилем, то на текущий момент (а не в целом за полтора года) ситуация в Израиле не будет выглядеть выигрышно.
Вот и вся арифметика.