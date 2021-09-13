Офіс Генпрокурора просить екстрадувати затриманого в Чехії учасника окупації Криму Франчетті в Україну

Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки з проханням про видачу громадянина РФ Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Празі за скоєння низки злочинів проти України, зокрема участь у російській окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"12 вересня 2021 року Офісу Генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства Юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та м.Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

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"Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь в не передбачених законом збройних формуваннях" Самооборона Криму "і" Північний вітер "(ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом р .. Києва стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

"Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер" (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 вересня на вимогу України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті.