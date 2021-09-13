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Офіс Генпрокурора просить екстрадувати затриманого в Чехії учасника окупації Криму Франчетті в Україну

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Офіс Генпрокурора просить екстрадувати затриманого в Чехії учасника окупації Криму Франчетті в Україну

Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки з проханням про видачу громадянина РФ Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Празі за скоєння низки злочинів проти України, зокрема участь у російській окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"12 вересня 2021 року Офісу Генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства Юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та м.Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Також читайте: МЗС про затримання учасника окупації Криму Франчетті: Працюємо над його передачею в Україну

"Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь в не передбачених законом збройних формуваннях" Самооборона Криму "і" Північний вітер "(ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом р .. Києва стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

"Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер" (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 вересня на вимогу України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті.

Автор: Анастасія Потіха
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Ни в коем случае! Шмаркли его сразу кацапам отдадут.
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13.09.2021 16:48 Відповісти
Пусть Штатам его екстрадируют, как террориста, а те ему в Гуантанамо комнатку подыщут...
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13.09.2021 16:59 Відповісти
Мабудь БеняДикая, добивається видачі терориста, щоб в Україні справу завести в глухий кут... а потім: за браком доказів - справу закрито... і хто його судитиме в Україні - судівська мафія... ? що щойно провалила судівську реформу... ?
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13.09.2021 17:09 Відповісти
Ні в якому разі! Бо наші го---ни будуть судити отого гамадрила у печерському суді. А там як завжди: домашній арешт- і гуляй, Вася! А чехи вліплять йому років із 20 в натурі,і буде гуляти отой Вася за гратами від дзвінка до дзвінка.
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13.09.2021 18:11 Відповісти
воно не громадянин Чехії, тому вони нічого йому не вліплять, а сюди нехай би віддали, тут він десяточку або й більше отримає, а смороду від кацапні буде тільки від факту екстрадиції, це буде епічно
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13.09.2021 21:30 Відповісти
а может лучше ненужно его суда....? там хоть чехи дадут лет +-15 пусть сидит животное .а у нас его по любэ обменяют на наловленных в подвал какихто тёток....((
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13.09.2021 18:26 Відповісти
Для чого, щоб передати Фуйлу?
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14.09.2021 00:18 Відповісти
 
 