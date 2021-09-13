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насилля (263) притулок (40) Олена Зеленська (225)

Зеленська: До кінця року в Україні з'явиться 28 нових притулків для жертв домашнього насильства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленська: До кінця року в Україні з'явиться 28 нових притулків для жертв домашнього насильства

Крім притулків, будуть створювати і денні центри, в які постраждалі від домашнього насильства можуть прийти на консультацію.

Про це в інтерв'ю виданню "Кореспондент" розповіла перша леді Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленської, Україна не стала винятком у переліку країн, в яких протягом локдауну "різко загострилися випадки гендерно-обумовленого домашнього насильства, в більшості випадків такими жертвами стають жінки".

"Згідно з планом дій, який був затверджений Кабінетом міністрів, тільки до грудня має бути створено 28 нових шелтерів. Крім них будуть створюватися ще й денні центри допомоги: щоб, якщо немає готовності піти з дому, можна було прийти і проконсультуватися так, щоб ніхто із сусідів і близьких не знав про це", - розповіла Зеленська в інтерв'ю виданню "Кореспондент", опублікованому 13 вересня.

Також читайте: Для вирішення проблеми домашнього насильства державі потрібна політика зниження рівня алкогольної і наркотичної залежностей, - Геращенко

У шелтерах, за словами Зеленської, буде передбачена можливість розміщення жертв домашнього насильства на термін від 3-х до 6-ти місяців, в т.ч. з дітьми, а також надання первинної правової допомоги навіть у випадках відсутності документів.

Для фінансування запуску таких притулків, а також денних центрів і спеціальних служб у поліції Кабмін ще влітку виділив субвенцію в розмірі близько 275 млн грн.

Також перша леді повідомила про створення 40 мобільних бригад (служб швидкого реагування) з питань насильства в сім'ї.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Что там с финансированием лечения раненных солдат на фронте? Хотелось бы услышать чёткую и ясную позицию. А то у нас то домашнее насилие, то лгбт, то бездомные зверушки, а вот на решение реальных проблем почему-то волонтёры до сих пор собирают
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13.09.2021 16:53
+3
страдает от безделия бедняжка.... питание в школах по японской можели уже налажено - можно и за жертв насилия приниматься...
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13.09.2021 16:52
+3
ну, бабло-то понятно, но по сути - жертве насилия предлагают просто убежать? пересидеть пару месяцев, пока благоверный сменит гнев на милость?
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13.09.2021 16:55
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ну вот и клоунесу прорвало...
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13.09.2021 16:50 Відповісти
в полицию обращаться с такими ситуациями бесполезно, я правильно понимаю?
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13.09.2021 16:51 Відповісти
Причем здесь полиция? Обычный, банальный для наших дней распил бабла да и все.
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13.09.2021 16:53 Відповісти
ну, бабло-то понятно, но по сути - жертве насилия предлагают просто убежать? пересидеть пару месяцев, пока благоверный сменит гнев на милость?
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13.09.2021 16:55 Відповісти
Хорошо если им будет где сидеть и жить.. если такие условия для них построят в чем я сомневаюсь.
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13.09.2021 16:56 Відповісти
страдает от безделия бедняжка.... питание в школах по японской можели уже налажено - можно и за жертв насилия приниматься...
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13.09.2021 16:52 Відповісти
Что там с финансированием лечения раненных солдат на фронте? Хотелось бы услышать чёткую и ясную позицию. А то у нас то домашнее насилие, то лгбт, то бездомные зверушки, а вот на решение реальных проблем почему-то волонтёры до сих пор собирают
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13.09.2021 16:53 Відповісти
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13.09.2021 16:56 Відповісти
Нужгно не приюты плодить а избавляться от насильства.
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13.09.2021 16:56 Відповісти
Нужно избавляться от начальства
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13.09.2021 17:05 Відповісти
Ну теперь понятно, где эти утырки криворожские ховаться собираются...
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13.09.2021 17:04 Відповісти
Лучше бы наркодиспасерам помогала, глядишь и муженька от дури отучила бы...
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13.09.2021 17:15 Відповісти
блєді, ви би хоч з нелохом єдне деревце посадили...з мільярда...
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13.09.2021 17:17 Відповісти
так вы со страны приют для народа делаете скоро гето появяться с такой коммуналкой и отменной субсидий принятьием "законна" забирать жилье полицейский и судебный беспредел 90 процентов людей окажуться на улице или по Вашему в приюте
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13.09.2021 17:22 Відповісти
Цю новину роздрукувати і розмістити перед входом в рагс. До речі "винос мозку" чоловіку - фемки насильством не вважають.
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13.09.2021 17:39 Відповісти
28 приютов на 5 койко-мест каждый, из них половина - диваны и кресла - пересидеть.

а денюжек буде выброшено.....
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13.09.2021 17:55 Відповісти
Мы за гендерное равенство ,что нам нужно -убить нахрен всех яйценосов . Неуважамые журнашлюхи , вам не кажется что картинка над новостью дискредетирует все мужское население ? Я за больше десяти лет юр практики встречал ООЧЕНЬ много случаев семейного насилия , где жертва мужчина, только вот сложность в том что женщині єто делают продуманно и по плану, а не на ємоциях как мужики, и докозать что то очень трудно, вернее не реально, а еще общество не воспринимает єтот факт благодаря таким как вы
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13.09.2021 18:43 Відповісти
 
 